Giáo dục

Khi nghị quyết bước vào lớp học – Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường học gắn với chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục

Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026

Báo Lâm Đồng
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Tác giả: Trần Thị Thanh Bích

Đơn vị: Giáo viên, Trường Tiểu học Hàm Thắng 2

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Khi nghị quyết bước vào lớp học – Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường học gắn với chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục

Trần Thị Thanh Bích

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khi-nghi-quyet-buoc-vao-lop-hoc-doi-moi-nang-cao-chat-luong-sinh-hoat-chi-bo-truong-hoc-gan-voi-chuyen-doi-so-va-nang-cao-chat-luong-giao-duc-471086.html