Khi nghị quyết bước vào lớp học – Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường học gắn với chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Trần Thị Thanh Bích
Đơn vị: Giáo viên, Trường Tiểu học Hàm Thắng 2
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Khi nghị quyết bước vào lớp học – Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường học gắn với chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khi-nghi-quyet-buoc-vao-lop-hoc-doi-moi-nang-cao-chat-luong-sinh-hoat-chi-bo-truong-hoc-gan-voi-chuyen-doi-so-va-nang-cao-chat-luong-giao-duc-471086.html