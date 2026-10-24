Khi nghị quyết bước vào lớp học – Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường học gắn với chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục

Với tổng điểm xét tuyển 29,99/30, Hằng từng là nữ sinh duy nhất ở các tỉnh miền núi phía Bắc trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân bằng tổ hợp A01. 5 năm sau, cô gái Lạng Sơn tốt nghiệp thủ khoa tại ngôi trường này.