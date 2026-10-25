Khi nghị quyết "bén rễ" nơi đỉnh trời Tà Xi Láng

Tà Xi Láng là xã vùng cao nhiều khó khăn, địa hình chia cắt, điều kiện sản xuất và đời sống của người dân còn hạn chế. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế thành những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, sát thực tế, từng bước khai thác tiềm năng, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân và thúc đẩy giảm nghèo bền vững.

Cây sa nhân được đưa vào trồng ở xã Tà Xi Láng, mang lại cho người dân cơ hội nâng cao thu nhập.

Vượt con đường dốc núi cheo leo, chúng tôi đến với xã Tà Xi Láng một ngày tháng 10. Trở lại sau hơn 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, điều dễ nhận thấy là những chuyển biến trong phát triển kinh tế và đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Trên những triền đồi, màu xanh của sa nhân dưới tán đào rừng, su su đang phủ dần những khoảng đất trước đây còn bỏ trống. Đàn trâu, bò được hỗ trợ từ các chương trình, dự án cũng sinh trưởng tốt, nhiều con đã sinh sản, tạo thêm nguồn tích lũy cho các hộ dân.

Đáng chú ý, trên 2 ha su su được triển khai trồng theo đề án của địa phương nay đã bắt đầu cho quả. Từ những luống cây mới xuống giống, người dân đang dần có thêm một hướng sản xuất để nâng cao thu nhập, phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu vùng cao.

Gia đình anh Sùng A Dò ở thôn Xá Nhù là một trong những hộ gia đình tiên phong tham gia trồng sa nhân và su su. Nhờ việc mạnh dạn chuyển đổi cách làm, tận dụng diện tích đất sẵn có để phát triển cây trồng phù hợp, năm nay, gia đình anh đã có nguồn thu gần 50 triệu đồng.

Anh Sùng A Dò (giữa ảnh) giới thiệu về mô hình phát triển kinh tế từ cây sa nhân.

Anh Dò xúc động cho biết: “Trước kia, đồng bào Mông trong xã chỉ biết trồng lúa, trồng ngô, đất bỏ hoang nhiều, kinh tế gia đình không phát triển. Giờ được cán bộ xã hướng dẫn trồng cây sa nhân dưới tán quế, trồng su su trên đất đồi mang lại thu nhập cao. Chúng tôi rất biết ơn Đảng, chính quyền”.

Cũng như gia đình anh Sùng A Dò, nhờ được các cấp chính quyền, đoàn thể xã quan tâm, hướng dẫn chuyển đổi hình thức chăn nuôi, gia đình ông Giàng Nỏ Hồ ở thôn Xá Nhù đã thoát nghèo.

Ông Hồ cho biết: “Tập quán của người Mông ngày xưa là nuôi trâu, bò thả rông nên mùa đông vật nuôi hay chết rét. Giờ người Mông đã biết làm chuồng trại, biết trồng cỏ, dự trữ rơm rạ làm thức ăn cho gia súc vào mùa đông. Chúng tôi còn được cán bộ hướng dẫn cách phòng bệnh nên trâu, bò lúc nào cũng béo tốt, khoẻ mạnh. Mỗi năm thu nhập từ chăn nuôi trâu và trồng sa nhân giúp gia đình tôi thu về trên 100 triệu đồng”.

Nhờ thay đổi tập quán chăn nuôi, trồng trọt, gia đình ông Giàng Nỏ Hồ đã vươn lên thoát nghèo.

Những đổi thay này chính là kết quả bước đầu từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương trong cụ thể hóa nghị quyết phát triển kinh tế thành những việc làm thiết thực. Ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 02 - NQ/ĐH. Nghị quyết đề ra 4 giải pháp phát triển kinh tế với trọng tâm là phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm lợi thế của địa phương, phát triển nông nghiệp đa giá trị.

Hiện thực hoá nghị quyết này, xã đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/ĐU và Chương trình hành động số 06-CTr/ĐU, trong đó, đề ra các giải pháp phát triển kinh tế, đưa các cây, con giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương vào sản xuất; khuyến khích người dân trồng các cây như su su, sa nhân, đào rừng. Hướng dẫn Nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi từ chăn nuôi thả rông sang nuôi nhốt, làm chuồng trại kiên cố.

Đặc biệt, năm 2026, Đảng ủy xã đã đề ra 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, một số chỉ tiêu đáng chú ý như phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 8%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 15% so với năm trước.

Để thực hiện các mục tiêu này, xã tập trung khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân.

Cuộc sống của người dân xã Tà Xi Láng bắt đầu đổi thay nhờ những cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương.

Đồng chí Trần Bình Trọng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tà Xi Láng cho biết: Với các xã vùng thấp, những chỉ tiêu này có thể không quá khó khăn nhưng với địa bàn vùng cao như Tà Xi Láng lại đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã tập trung phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, thường xuyên xuống thôn nắm tình hình sản xuất và những khó khăn của người dân để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ. Cùng với đó, xã chú trọng lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật.

"Chúng tôi xác định phải phát huy vai trò của chi bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động, giúp người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, từng bước nhân rộng những mô hình đã cho hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế ở địa phương" - ông Trọng nhấn mạnh.

Ông Trọng cho biết thêm, Tà Xi Láng còn có 1 giống đào rừng địa phương, giá trị kinh tế cao. Nếu năm 2020, toàn xã chỉ có khoảng 1 ha trồng đào thì đến nay nhờ tuyên truyền, vận động Nhân dân nhân giống, phát triển, diện tích đã tăng lên hơn 25 ha. Mỗi dịp Tết, các hộ trồng đào thu nhập bình quân trên 50 triệu đồng, cá biệt có hộ đạt hơn 100 triệu đồng.

Gia đình ông Vàng A Làng ở chòm Tà Cao, thôn Xá Nhù là một trong những hộ trồng đào thu nhập cao như vậy. Với trên 300 gốc đào các độ tuổi khác nhau, dịp Tết Nguyên đán 2026 gia đình ông thu về trên 70 triệu đồng. Nguồn thu từ cây đào giúp gia đình ông cải thiện đời sống, có thêm điều kiện phát triển kinh tế.

Nhờ những giải pháp thiết thực, hiệu quả, 9 tháng của năm 2026, xã Tà Xi Láng có tổng diện tích kế hoạch gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 630 ha; tổng đàn gia súc chính đạt trên 5.000 con; tổng đàn gia cầm đạt gần 15.200 con; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đạt 93%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 26 triệu đồng.

Có thể thấy, những giải pháp thiết thực, hiệu quả đang từng bước bén rễ trong đời sống, giúp người dân Tà Xi Láng nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, song với sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền và tinh thần chủ động vươn lên của người dân, tin tưởng, những nghị quyết về phát triển kinh tế sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực, từng bước đổi thay diện mạo nơi rẻo cao.