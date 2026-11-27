Trước đó, tại Huế, cơ quan chức năng thông tin về hai vụ án đang được điều tra độc lập. Do thông tin về các vụ việc xuất hiện gần nhau, một số người đã gán ghép, phát tán nội dung sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức. Công an TP Huế cho biết đã xử phạt 10 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến hai vụ án.

Hai câu chuyện khác nhau, nhưng cùng cho thấy một điều đáng suy nghĩ: Sự nghi ngờ, khi được đẩy đi bằng nỗi sợ và những suy diễn, có thể nhanh chóng biến thành lời kết tội. Ở Vĩnh Thuận, nó khiến những người bị nghi ngờ phải đối diện với đám đông ngay tại hiện trường. Ở Huế, nó khiến những thông tin về hai vụ án riêng biệt bị ghép lại theo một câu chuyện khác trên mạng xã hội. Phía sau mỗi lời kết luận vội vàng là những con người thật, với danh dự và cuộc sống thật.

Nỗi lo của các bậc cha mẹ trước nguy cơ trẻ em bị xâm hại là chính đáng. Việc trẻ gặp người lạ, được gọi lại gần để cho tiền, ghi hình có thể khiến gia đình bất an và cần được làm rõ. Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, người dân cần bảo vệ trẻ, kịp thời báo cơ quan chức năng. Nhưng từ cảnh giác đến hành hung, từ thông báo một sự việc đến khẳng định ai đó là tội phạm là một khoảng cách rất lớn. Không ai có quyền lấy sự lo lắng của mình làm căn cứ để tước đi sự an toàn và danh dự của người khác.

Trên mạng xã hội, khoảng cách ấy nhiều khi bị vượt qua chỉ bằng một lần chia sẻ. Một hình ảnh chưa rõ đầu đuôi được gắn thêm vài dòng suy đoán; một đoạn video ngắn được kể lại bằng giọng chắc nịch; những bình luận phía sau tiếp tục thêm thắt tình tiết. Cứ thế, điều chưa được xác minh dần mang dáng vẻ của sự thật, còn người trong cuộc có khi chưa kịp lên tiếng đã phải nhận đủ những lời phán xét. Điều đáng ngại là có người chia sẻ vì thực sự lo lắng, có người biết chưa rõ vẫn muốn đăng cho nhanh, cũng có người cố tình gán ghép để thu hút sự chú ý. Động cơ có thể khác nhau, nhưng thông tin sai lệch khi đã phát tán đều có khả năng gây tổn thương. Một bài đăng có thể xóa trong vài giây. Nỗi hoang mang và những dấu vết mà thông tin sai lệch để lại trong đời sống của người khác chưa chắc đã mất đi dễ dàng như vậy.

Bởi thế, trước một thông tin khiến mình bức xúc, có lẽ mỗi người cần chậm lại một chút. Chậm để xem nguồn ở đâu, sự việc đã được xác minh đến mức nào, điều mình định viết là chứng cứ hay suy đoán. Nếu đã chia sẻ thông tin sai, hãy đính chính ở nơi mình từng đăng tải. Sự cẩn trọng ấy không làm giảm trách nhiệm với cộng đồng; trái lại, đó là cách bảo vệ cộng đồng khỏi một nỗi sợ bị thổi phồng.

Về phía cơ quan chức năng, thông tin càng liên quan đến sự an toàn của người dân thì việc xác minh, công bố kịp thời, rõ ràng càng quan trọng. Những phản ánh có căn cứ cần được tiếp nhận, làm rõ; người phản ánh cần được bảo vệ. Những hành vi bịa đặt, xúc phạm, hành hung phải được xử lý theo quy định. Báo chí cũng cần theo dõi sự việc đến cùng, cập nhật diễn biến và đính chính khi cần thiết, để công chúng có căn cứ nhận diện sự thật giữa vô số tiếng nói trên mạng.

Một xã hội an toàn cần những con người biết cảnh giác. Một xã hội văn minh còn cần những con người biết dừng lại trước khi biến nghi ngờ thành bản án. Bảo vệ trẻ em, quan tâm đến sự thật và tôn trọng danh dự của người khác đều bắt đầu từ trách nhiệm ấy.