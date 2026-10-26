Khi nghệ thuật xiếc hòa vào nhịp sống Thủ đô

Tối 25.10, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội đã mang đến chương trình “Âm nhạc cộng đồng” với nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc.

Trong không gian mở giữa trung tâm Thủ đô, khán giả có cơ hội thưởng thức nghệ thuật theo cách gần gũi, không bị giới hạn bởi những không gian biểu diễn truyền thống.

Chương trình “Âm nhạc cộng đồng” mang nghệ thuật xiếc, tạp kỹ đến gần hơn với công chúng giữa không gian mở bên hồ Gươm

Mở đầu chương trình, nghệ sĩ Thanh Tú mang đến tiết mục Bong bóng với những quả bong bóng đa dạng hình dáng, kích cỡ. Tiếp đó, Tung hứng chậu hoa của nghệ sĩ Vương Sơn và Trò khéo trên chân do nghệ sĩ Hoàng Hậu biểu diễn phô diễn sự khéo léo, kỹ thuật điêu luyện.

Không khí thêm sôi động với Lớp học của những chú cún do nghệ sĩ Phan Khánh thể hiện. Trong khi đó, Thang lắc của nghệ sĩ Tuấn Thành và Tung hứng đôi của hai nghệ sĩ Chí Anh - Việt Long gây ấn tượng bởi khả năng giữ thăng bằng, phối hợp nhịp nhàng.

Tiết mục Xe đạp hài hước của nghệ sĩ Anh Tú mang đến tiếng cười, trước khi nghệ sĩ Khánh Ngọc khép lại chương trình với màn Lắc vòng nghệ thuật uyển chuyển, đẹp mắt.

Việc đưa các tiết mục xiếc, ảo thuật và tạp kỹ đến Nhà Bát Giác góp phần mở rộng không gian biểu diễn, tạo điều kiện để nghệ thuật tiếp cận công chúng ngay trong đời sống thường nhật. Thay vì đến nhà hát, người dân và du khách có thể thưởng thức các tiết mục nghệ thuật trong quá trình tham quan, vui chơi tại khu vực hồ Gươm.

Qua đó, chương trình góp phần đa dạng hóa hoạt động văn hóa tại không gian công cộng, khuyến khích thói quen thưởng thức nghệ thuật, đặc biệt ở khán giả trẻ, đồng thời tạo cơ hội để nghệ sĩ giao lưu, kết nối trực tiếp với công chúng.