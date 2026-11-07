Khi nghệ thuật tạo mẫu tóc gặp gỡ hội họa và điện ảnh

Cựu người mẫu Vân Quỳnh, nhà tạo mẫu tóc Trần Hùng, nhà thiết kế thời trang Hà Duy và Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân trong show diễn.

Không chỉ là sân khấu trình diễn nghệ thuật tạo mẫu tóc, sự kiện còn là dịp gặp gỡ của cộng đồng những người làm nghề, trong đó có nhiều nhà tạo mẫu đã đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu. Cố vấn sáng tạo hình ảnh Phạm Tuấn Ngọc góp phần xây dựng ngôn ngữ thị giác cho chương trình, kết nối tinh thần của chủ đề với cá tính nghệ thuật của từng bộ sưu tập.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Davines Việt Nam, bày tỏ sự trân trọng đối với hành trình gắn bó của các thế hệ nhà tạo mẫu, đối tác và những người đã góp phần xây dựng cộng đồng trong suốt 25 năm qua. Ông Tú cho rằng, được gặp lại những người bạn cũ, cùng nhau nhìn lại chặng đường đã đi qua là niềm hạnh phúc và sự mãn nguyện đối với những người tổ chức.

Các nghệ sĩ múa trình diễn trên sân khấu, kết hợp chuyển động hình thể và hiệu ứng ánh sáng, góp phần thể hiện tinh thần nghệ thuật của chương trình.

Lấy cảm hứng từ triết lý Kalokagathia - sự hài hòa giữa cái đẹp và cái thiện, chương trình đặt nghệ thuật tạo mẫu tóc trong mối quan hệ với những giá trị của con người, thiên nhiên và cuộc sống. Bốn bộ sưu tập được giới thiệu mang đến những cách tiếp cận khác nhau.

Ông Nguyễn Anh Tú trong mong muốn có một không gian gặp gỡ, trao đổi và sáng tạo, nơi những người làm nghề cùng chia sẻ giá trị và tiếp nối tình yêu đối với nghệ thuật tạo mẫu tóc.

Bốn bộ sưu tập mang đến những góc nhìn khác nhau về vẻ đẹp và nguồn cảm hứng sáng tạo. Nếu Học viện Tâm Loan tìm kiếm sự hài hòa giữa những khác biệt qua bộ sưu tập “Infinite Harmony”, thì đội ngũ sáng tạo Davines Việt Nam lại hướng sự chú ý vào những cảm xúc và ý tưởng khơi nguồn sáng tạo trong cuộc sống thường ngày với “STIR”.

Cùng lấy cảm hứng từ những điều gần gũi, nhà tạo mẫu Trần Hùng đưa tình yêu hội họa và thiên nhiên vào “Living Canvas”, thể hiện qua màu sắc, đường nét và những hình ảnh gợi nhớ cây cỏ, ánh sáng trên mái tóc. Trong khi đó, nhóm nghệ sĩ Radio London tìm đến điện ảnh, tái hiện dấu ấn của những thời kỳ khác nhau qua bộ sưu tập “Lumière”, với các kiểu tóc mang tinh thần hiện đại.

Các nhà tạo mẫu tóc kết hợp màu sắc, kiểu dáng và tạo kiểu tóc trên sân khấu.

Đảm nhận vai trò đạo diễn và giám đốc sáng tạo, Đặng Lê Minh Trí đã kết nối bốn bộ sưu tập bằng ngôn ngữ sân khấu tổng hợp, kết hợp âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và chuyển động. Qua đó, các sáng tạo riêng biệt cùng hướng đến câu chuyện chung về vẻ đẹp, sự kết nối và ý nghĩa của công việc sáng tạo trong đời sống.

Bộ sưu tập lấy ý tưởng bắt đầu từ những chuyển động bên trong mỗi người: cảm xúc, ý tưởng, đường nét.

Theo ông Nguyễn Anh Tú, sự đồng hành của Davines toàn cầu, Tạp chí Đẹp, các đối tác và những người làm nghề là nền tảng quan trọng để chương trình được duy trì qua nhiều năm. Đáng chú ý, mối quan hệ hợp tác với Tạp chí Đẹp từ kỳ trình diễn đầu tiên đã góp phần tạo nên dấu ấn của sự kiện.

Mỗi bộ sưu tập giữ một cá tính riêng, cùng tạo nên cuộc đối thoại về tính độc nhất, khả năng kết nối và ý nghĩa của sáng tạo trong đời sống.

Hơn 1.000 nhà tạo mẫu tóc đã hội tụ tại Vinpearl Theater Ocean City (Hưng Yên) trong show diễn.

Thông qua chủ đề “For a Good Life”, chương trình tiếp tục gợi mở quan niệm về vẻ đẹp bền vững: Không chỉ nằm ở diện mạo bên ngoài mà còn được vun đắp từ sự hài hòa giữa lợi ích cá nhân và cộng đồng, giữa con người với thiên nhiên. Sau 20 năm, Davines Hair Show cho thấy vai trò của một không gian gặp gỡ, trao đổi và sáng tạo, nơi những người làm nghề cùng chia sẻ giá trị và tiếp nối tình yêu đối với nghệ thuật tạo mẫu tóc.