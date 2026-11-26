Một cửa hàng treo biển giảm giá dịp Black Friday tại Budapest, Hungary ngày 24/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Họ muốn bảo vệ biên lợi nhuận, theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững hoặc tạo sự khác biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều người tiêu dùng hoài nghi về những đợt khuyến mại diễn ra quanh năm.

Tại Italy, thương hiệu thời trang Pinko lần đầu tiên không tham gia Black Friday năm nay. Chủ tịch Pietro Negra cho rằng việc giảm giá liên tục có thể tạo thành một vòng xoáy khó thoát, khiến khách hàng quen chờ khuyến mại thay vì mua sản phẩm theo giá niêm yết.

Ông ước tính quyết định này khiến Pinko mất khoảng 2 triệu euro doanh thu, nhưng tác động đến lợi nhuận thấp hơn đáng kể. Theo ông, điều quan trọng là bảo vệ biên lợi nhuận và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Sau nhiều năm lạm phát cao, người tiêu dùng ngày càng nghi ngờ chiến lược định giá của các nhà bán lẻ và không còn dễ tin rằng những mức giảm giá quảng cáo thực sự mang lại khoản tiết kiệm.

Chuyên gia của hãng tư vấn Simon-Kucher tại Boston, bà Shikha Jain nhận định niềm tin của khách hàng đang suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy, từ chối Black Friday tuy tiềm ẩn rủi ro doanh thu nhưng có thể giúp thương hiệu tạo dấu ấn và xây dựng lòng tin.

Một số doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận này theo đuổi cả những giá trị xã hội. Hãng đồ dã ngoại REI của Mỹ đóng cửa cửa hàng trong ngày Black Friday và cho nhân viên nghỉ để tận hưởng thiên nhiên. Thương hiệu mỹ phẩm The Ordinary cũng đóng cửa hàng, thay vào đó tổ chức các hoạt động hiến máu tại New York và Toronto.

Theo Amy Bi, lãnh đạo thương hiệu toàn cầu của The Ordinary, mua sắm bốc đồng trong dịp giảm giá dễ khiến khách hàng mua những sản phẩm không thực sự cần thiết hoặc không phù hợp với làn da.

Không phải doanh nghiệp nào cũng có thể từ bỏ doanh thu từ Black Friday. Một số thương hiệu chọn cách vừa giảm giá, vừa truyền tải thông điệp phản đối tiêu dùng quá mức.

UpCircle, thương hiệu mỹ phẩm Anh sử dụng bã cà phê, vỏ yến mạch và phụ phẩm ngành thực phẩm để sản xuất mỹ phẩm, vẫn giảm giá 25% trong dịp này. Tuy nhiên, hãng đồng thời đăng tải các thông điệp chỉ trích tình trạng sản xuất dư thừa và tiêu dùng lãng phí trên mạng xã hội.

Nhà sáng lập Anna Brightman cho rằng Black Friday đi ngược với những giá trị mà thương hiệu theo đuổi, đặc biệt là mục tiêu giảm rác thải và hạn chế tiêu dùng đại trà.

Dù vậy, những thông điệp trái chiều này lại giúp UpCircle thu hút sự chú ý trong thị trường cạnh tranh khốc liệt. Trong ba tuần diễn ra chiến dịch Black Friday, thương hiệu ghi nhận khoảng 20% doanh số trực tuyến cả năm.

Được phổ biến tại Mỹ và lan rộng ra toàn cầu từ đầu những năm 2000, một phần nhờ Amazon và các nhà bán lẻ đa quốc gia, Black Friday đang dần trở thành phép thử đối với chiến lược kinh doanh của các thương hiệu.

Thay vì chỉ cạnh tranh bằng mức giảm giá, ngày càng có doanh nghiệp muốn thuyết phục khách hàng bằng giá trị thương hiệu, tính bền vững và niềm tin lâu dài.