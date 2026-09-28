Khi 'ngắt kết nối' trở thành một trải nghiệm du lịch

Tạm rời xa màn hình

Rời khỏi văn phòng không có nghĩa là rời khỏi công việc. Trong một chuyến đi, nhiều người vẫn giữ thói quen kiểm tra email, tin nhắn, mạng xã hội hoặc nhìn vào màn hình, ngay cả khi không thực sự có việc cần giải quyết.

Nỗi sợ bỏ lỡ thông tin khiến nhiều người vẫn kiểm tra điện thoại ngay cả trong kỳ nghỉ. (Nguồn: Getty Images)

Theo phân tích của Mandeha, chuyên trang về về tâm lý học ứng dụng trong du lịch, việc khó đặt điện thoại xuống không đơn thuần là vấn đề về ý chí. Thói quen kiểm tra thiết bị, tâm lý sợ bỏ lỡ thông tin và nhu cầu theo dõi phản hồi trên mạng xã hội có thể khiến con người tiếp tục hướng sự chú ý về điện thoại ngay cả khi đang đi nghỉ.

FOMO, viết tắt của “fear of missing out”, nỗi sợ bỏ lỡ là một yếu tố đáng chú ý. Trong du lịch, cảm giác này có thể xuất hiện khi du khách lo mình bỏ lỡ những gì đang diễn ra ở nơi khác, hoặc cảm thấy cần ghi lại và chia sẻ đầy đủ những gì mình đang trải nghiệm.

Khi chụp ảnh, đăng tải và chờ phản hồi trở thành một phần của hành trình, sự chú ý dễ bị kéo khỏi những gì đang diễn ra trước mắt. Chuyến đi khi đó được nhìn qua màn hình và cách nó xuất hiện trên mạng xã hội.

Từ nhu cầu thoát khỏi trạng thái luôn phải kết nối đó, “du lịch cai kỹ thuật số” bắt đầu được chú ý. Đây là hình thức du lịch trong đó du khách chủ động giảm hoặc tạm ngắt việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội, thư điện tử và các thiết bị số trong một khoảng thời gian nhất định.

Một số người chỉ tắt thông báo, hạn chế mạng xã hội hoặc dành vài giờ mỗi ngày không dùng điện thoại. Một số cơ sở lưu trú cung cấp hộp khóa để khách cất thiết bị hoặc lựa chọn những nơi có ít kết nối mạng.

Phân tích của chuyên trang du lịch TravelPulse Canada đăng tháng 3 vừa qua cũng ghi nhận xu hướng du lịch cai kỹ thuật số đang thu hút sự chú ý trong lĩnh vực du lịch chăm sóc sức khỏe. Du khách tìm đến những nơi ít hoặc không có kết nối mạng để tạm tránh công việc trực tuyến, thông báo và mạng xã hội.

Khi “ngắt kết nối” giúp phục hồi sự chú ý

Tạm rời màn hình giúp du khách dành nhiều thời gian hơn cho thiên nhiên và những trải nghiệm trực tiếp. (Nguồn: Summerstar Tourist Parks)

Liệu việc rời xa điện thoại có thực sự khiến con người cảm thấy tốt hơn? Những nghiên cứu gần đây bắt đầu đưa ra một số câu trả lời.

Một nghiên cứu công bố tháng 9 đăng trên tạp chí khoa học quốc tế Frontiers in Psychology chuyên về lĩnh vực tâm lý học, khảo sát 500 người, gồm nhóm trải nghiệm du lịch cai kỹ thuật số và nhóm du lịch nghỉ dưỡng thông thường. Kết quả cho thấy trải nghiệm này làm tăng cảm nhận về khả năng phục hồi của môi trường xung quanh. Thông qua trạng thái chú tâm, trải nghiệm này có liên hệ với khả năng phục hồi sự chú ý, mức độ hài lòng với cuộc sống và cảm xúc tích cực.

Một nghiên cứu khác công bố tháng 8 trên tạp chí nghiên cứu du lịch và nghỉ dưỡng Tourism Recreation Research, dựa trên 381 phản hồi, xem du lịch cai kỹ thuật số như một phản ứng trước những tác động tiêu cực liên quan đến việc sử dụng công nghệ kéo dài.

Nghiên cứu cho thấy thời gian sử dụng màn hình cao có liên quan đến nhiều vấn đề về sức khỏe, tinh thần, cảm xúc, công việc và các mối quan hệ. Nhận thức về lợi ích của du lịch cai kỹ thuật số có vai trò quan trọng trong ý định lựa chọn hình thức du lịch này.

Những kết quả trên chưa đủ để xem một chuyến đi không điện thoại như giải pháp cho mọi áp lực của đời sống. Tuy nhiên, chúng cho thấy một môi trường ít kích thích bởi môi trường số có thể giúp con người giảm phân tán chú ý và tập trung hơn vào không gian xung quanh.

Vì vậy, ngắt kết nối không nhất thiết phải là một cuộc cắt đứt hoàn toàn. Một chuyến đi bộ giữa rừng, đọc sách bên hồ, dùng bữa không nhìn vào điện thoại hay dành vài giờ trò chuyện với gia đình cũng có thể tạo ra khoảng nghỉ giữa nhịp sống trực tuyến.

Những điểm đến cho hành trình “ngắt kết nối” tại Việt Nam

Nếu du lịch cai kỹ thuật số đang trở thành một hướng đi trong du lịch chăm sóc sức khỏe, Việt Nam có nhiều điều kiện tự nhiên và văn hóa phù hợp với nhu cầu này.

Trang thông tin chính thức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giới thiệu một số điểm đến theo hướng nghỉ ngơi, phục hồi chữa lành. Đà Nẵng, vịnh Lăng Cô, Côn Đảo, Phú Quốc hay Ninh Bình đều có những trải nghiệm gắn với thiên nhiên, yoga, thư giãn và không gian tách biệt với nhịp sống đô thị.

Một số cơ sở lưu trú trong nước cũng đã đưa ý tưởng này vào sản phẩm cụ thể.

Ở Hoàng Su Phì (Tuyên Quang), khu nghỉ dưỡng sinh thái Panhou Retreat xây dựng trải nghiệm cai kỹ thuật số gắn với không gian núi rừng và nhịp sống chậm. Du khách có thể đi bộ đường dài, tìm hiểu văn hóa người Dao Đỏ, đọc sách, uống trà hoặc trải nghiệm tắm lá thuốc truyền thống. Không gian tại đây tạo ra khoảng cách tự nhiên với thiết bị, để du khách dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động trực tiếp.

Những trải nghiệm gắn với văn hóa và đời sống vùng cao giúp du khách chậm lại, rời xa nhịp sống số. (Nguồn: Panhou Retreat)

Tại Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng cao cấp Regent Phu Quoc lồng ghép trải nghiệm ngắt kết nối công nghệ vào chương trình kéo dài ba ngày. Liệu trình kết hợp chăm sóc sức khỏe, vận động, thư giãn và các hoạt động ngoài trời như trekking đỉnh Tiên Sơn hay thể thao trên biển.

Khi hạnh phúc không nằm trên màn hình

Sự phát triển của du lịch cai kỹ thuật số phản ánh một nghịch lý của thời đại số: càng có nhiều cách để kết nối, con người càng cần tìm kiếm những khoảng thời gian được ngắt kết nối.

Du lịch thường gắn với việc tích lũy trải nghiệm: thêm một địa danh, thêm một bức ảnh, thêm một câu chuyện để kể. Du lịch cai kỹ thuật số đặt ra một cách nhìn khác. Giá trị của chuyến đi đôi khi nằm ở những thứ được bỏ bớt: Bớt thông báo, bớt những lần kiểm tra màn hình, bớt nhu cầu phải ghi lại mọi khoảnh khắc, bớt cảm giác mình phải liên tục theo dõi những gì đang diễn ra ở nơi khác.

Một chuyến đi cũng có thể mang lại cảm giác thư thái từ những hoạt động đơn giản: đọc sách, trò chuyện, dùng bữa hoặc đi bộ mà không liên tục kiểm tra điện thoại. Những khoảng thời gian như vậy giúp du khách tập trung hơn vào trải nghiệm đang diễn ra.

Những nghiên cứu mới cho thấy việc tạm rời thiết bị số có thể tạo điều kiện cho sự phục hồi chú ý và một số khía cạnh của cảm nhận hạnh phúc. Tuy nhiên, du lịch nói chung hay du lịch cai kỹ thuật số không phải “liều thuốc” cho mọi áp lực của đời sống. Giá trị thực sự của một chuyến đi nằm ở khả năng tạo ra một khoảng lặng cần thiết để con người nhìn lại nhịp sống của mình.

(Tổng hợp)