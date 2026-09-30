Khi nào smartphone màn hình gập trở nên phổ biến?

Không ít người tin chắc rằng điện thoại màn hình gập sẽ không bao giờ chiếm lĩnh thị trường nhưng theo các chuyên gia công nghệ, điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra (nếu thỏa mãn về giá bán). Dự kiến, vào năm 2056, đa số mọi người có lẽ vẫn sẽ dùng điện thoại dạng thanh (slab phone) truyền thống. Tuy nhiên, điện thoại màn hình gập cũng sẽ trở nên cực kỳ phổ biến.

Tương lai của smartphone màn hình gập là rất lớn. Rào cản duy nhất khiến nhiều người trong chúng ta chưa từ bỏ chiếc điện thoại dạng thanh hiện tại chính là giá bán.

Ảnh minh họa.

Hiện tại, giá bán của dòng điện thoại màn hình gập rất đắt đỏ. Nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài mãi mãi.

Smartphone màn hình gập sẽ vượt smartphone truyền thống?

Những người giàu nhất thế giới đã sử dụng loại điện thoại màn hình gập. Jensen Huang, người đứng đầu Nvidia đã được bắt gặp đang sử dụng chiếc Galaxy Z Fold8 hoàn toàn mới. Ông đã dùng chiếc smartphone này để nhận cuộc gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay tại một sự kiện trực tiếp khi ông cùng các nhân vật công nghệ tên tuổi khác đang thảo luận về AI.

Phone Arena đã tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ cho câu hỏi: "Liệu bạn có nghĩ rằng điện thoại gập sẽ có doanh số vượt qua điện thoại thông minh 'thông thường' hay không?"

Kết quả như sau:

- Có, trong vòng hai hoặc ba năm tới. – 12,79%

- Có, trong vòng năm hoặc sáu năm tới. – 13,58%

- Có, trong vòng một thập kỷ. – 13,05%

- Có, trong hơn một thập kỷ nữa. – 7,31%

- Có lẽ là không. – 36,81%

- Còn lâu mới xảy ra. – 16,45%

Đây là một kết quả rất thú vị. Hóa ra, có tới 53% người dùng không tin rằng điện thoại màn hình gập sẽ trở thành chuẩn mực mới trong thế giới di động.

Smartphone màn hình gập có tương lai không?

Thực tế, kết quả không hoàn toàn ảm đạm đối với điện thoại màn hình gập. Hơn 46% người tham gia khảo sát tin rằng điện thoại màn hình gập cuối cùng sẽ vượt qua điện thoại thông minh truyền thống về doanh số, khoảng 39% kỳ vọng sự thay đổi đó sẽ diễn ra trong vòng một thập kỷ. Đó là một tỷ lệ đáng kể.

Galaxy Z Fold8.

Theo các chuyên gia, điều này cho thấy ý tưởng về điện thoại màn hình gập không phải là vấn đề; Câu hỏi lớn hơn là liệu giá bán có thể giảm đủ mức để biến điện thoại màn hình gập thành lựa chọn dễ dàng cho nhiều người hơn hay không.

Giá bán

Điện thoại màn hình gập vẫn còn đắt đỏ và mức giá này càng khó thuyết phục hơn khi xét đến phần cứng mà người dùng nhận được. Ngoại trừ một vài mẫu smartphone độc lạ từ các thương hiệu chưa phổ biến toàn cầu, hầu hết điện thoại màn hình gập vẫn chưa thực sự ngang ngửa với các mẫu điện thoại dạng thanh truyền thống ở những khía cạnh như camera; các dòng flagship thông thường thường sở hữu cảm biến lớn hơn và hệ thống zoom linh hoạt hơn.

Người dùng đang phải trả tiền cho cơ chế gập, hai màn hình, bộ khung máy phức tạp hơn và toàn bộ công nghệ kỹ thuật cần thiết để thiết bị có thể gập lại mà không bị hỏng hóc. Tuy nhiên, điện thoại màn hình gập không phải là những món đồ chơi kém cỏi về hiệu năng: các sản phẩm mới nhất đều được trang bị những con chip mạnh mẽ và màn hình tuyệt đẹp, mang lại trải nghiệm phần cứng chuẩn flagship (dù không phải ở mọi khía cạnh).

Xu hướng đang nghiêng về điện thoại màn hình gập

Thực tế là phần lớn dân số thế giới có lẽ vẫn sẽ tiếp tục sử dụng điện thoại dạng thanh truyền thống trong một thời gian dài. Chúng rẻ hơn, đơn giản hơn, bền bỉ hơn và đáp ứng tốt mọi nhu cầu cơ bản của một chiếc smartphone đối với đại đa số người dùng.

Theo các chuyên gia, nhiều người sẽ chuyển sang dùng điện thoại màn hình gập khi chúng thực sự sánh ngang được với các mẫu flagship dạng thanh và giá bán giảm xuống đáng kể.

Vào năm 2001, không ai nghĩ rằng người dùng sẽ chi tới hơn 30 triệu đồng hoặc hơn cho một chiếc Galaxy S Ultra hay iPhone Pro Max. Vậy mà giờ đây, điều đó đã trở thành sự thật.