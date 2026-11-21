Chiều nay, tại họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16, báo chí nêu về việc khi cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), một số đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét, điều chỉnh theo hướng người từ đủ 70 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, với hộ nghèo, hộ cận nghèo thì từ đủ 65 tuổi.

Trong trường hợp quy định này chưa được thông qua, Quốc hội có định hướng và lộ trình cụ thể ra sao để từng bước giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội?

Đại biểu Quốc hội Lê Văn Khảm, ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết chính sách này đã được quy định trong Luật BHXH năm 2024, trên cơ sở kế thừa chính sách trợ cấp hằng tháng đối với người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi. Luật BHXH năm 2024 đã giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 tuổi.

Đại biểu Lê Văn Khảm, ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội trả lời tại họp báo

Chính sách nhằm hỗ trợ một phần đời sống cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội khi về già, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Luật BHXH năm 2024 cũng quy định giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ.

Việc điều chỉnh phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

Đại biểu Lê Văn Khảm cho biết khi điều kiện cho phép, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Nội dung này cũng đã được Chính phủ giải trình trong báo cáo tiếp thu, giải trình trình Quốc hội trước khi các đại biểu biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH.

Thảo luận tại kỳ họp thứ 2, một số đại biểu Quốc hội cho biết tâm tư nguyện vọng của rất nhiều cử tri về việc mong muốn được hạ độ tuổi nhận trợ cấp hưu trí. Cử tri cho rằng, trong điều kiện tuổi thọ bình quân của người dân ngày càng tăng nhưng không phải người cao tuổi nào cũng có điều kiện sống và sức khỏe tốt, việc duy trì ngưỡng tuổi 75 mới được tiếp cận chính sách là "tương đối muộn".

Cả nước hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi. Đến nay, hơn 3,53 triệu người cao tuổi hưởng BHXH hằng tháng (bao gồm cả 2,35 triệu người hưởng lương hưu và 530.000 người hưởng trợ cấp BHXH).

Trong phiên họp của Chính phủ hồi giữa tháng 8, Bộ Nội vụ cho biết đang nghiên cứu kỹ lưỡng phương án hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Tuy nhiên, đây là vấn đề có tác động lớn đến nguồn lực ngân sách nhà nước. Theo đánh giá tác động chính sách, nếu hạ độ tuổi hưởng trợ cấp từ 75 xuống 70 tuổi, kinh phí thực hiện dự kiến tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm.

Từ ngày 5/10, mức trợ cấp hưu trí xã hội đã tăng từ 500.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng cho người từ 75 tuổi trở lên. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng ở độ tuổi thấp hơn, từ đủ 70 đến dưới 75.

Trần Thường