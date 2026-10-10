Khi nào nhà máy điện hạt nhân ở Bangladesh kết nối với lưới điện quốc gia?

Nhà máy điện hạt nhân Rooppur ở Bangladesh.

Nhà máy điện hạt nhân Rooppur - công trình hạ tầng đắt đỏ nhất của Bangladesh, nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Nga.

Nga đang tài trợ 11,9 tỷ USD vốn vay nhà nước cho dự án này, với tổng chi phí ước tính lên tới 12,8 tỷ USD.

“Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn còn một số việc phải làm ở đây. Chuyên gia của chúng tôi không chỉ xây dựng, mà còn sát cánh cùng các nhà điều hành ở Bangladesh, để đảm bảo nhà máy hoạt động hiệu quả và an toàn.

Tất cả các quyết định cuối cùng sẽ do Chính phủ Bangladesh và người dân Bangladesh đưa ra.

Chúng tôi đang hướng tới việc nhà máy điện hạt nhân sẽ hòa với lưới điện quốc gia khoảng cuối tháng 11/2026”, Giám đốc điều hành tập đoàn Rosatom Aleksey Likhachev nói tại cuộc họp với Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Bangladesh Fakir Mahbub Anam hôm 9/10.

Nhà máy này, do Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Bangladesh xây dựng cách Dhaka khoảng 160km, có 2 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 1.200 megawatt (MW).

"Tổ máy đầu tiên dự kiến ​​sẽ bắt đầu hoạt động với công suất cung cấp ban đầu là 300MW", ông Anam cho biết hồi tháng 4.

Nga đang cung cấp thiết bị, nhiên liệu hạt nhân và hỗ trợ kỹ thuật cho dự án, và nhà máy dự kiến ​​sẽ đáp ứng tới 12% nhu cầu điện của Bangladesh khi hoàn thành.

Vào tháng 6, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Bangladesh Khalilur Rahman đã ca ngợi nhà máy này là "biểu tượng của sự hợp tác" giữa hai nước.

Theo RT