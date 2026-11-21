Đại biểu Quốc hội Lê Văn Khảm, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi sẽ giúp thêm nhiều người cao tuổi không có lương hưu được tiếp cận chính sách an sinh. Tuy nhiên, theo đại biểu Quốc hội Lê Văn Khảm, việc điều chỉnh còn phụ thuộc điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

Thông tin được đại biểu Quốc hội Lê Văn Khảm, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đưa ra tại cuộc họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 21/11.

Trước đó, trong quá trình thảo luận Luật Bảo hiểm xã hội, một số đại biểu Quốc hội kiến nghị giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo hướng người từ đủ 70 tuổi được hưởng chính sách, riêng người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận khi đủ 65 tuổi.

Theo ông Lê Văn Khảm, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, trên cơ sở kế thừa chính sách trợ cấp hằng tháng đối với người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi. Một trong những thay đổi đáng chú ý của luật là giảm độ tuổi hưởng trợ cấp từ 80 xuống 75.

Chính sách nhằm hỗ trợ một phần đời sống cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, góp phần bảo đảm an sinh khi về già, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Cuộc họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra chiều 21/11

Chưa có thời điểm cụ thể giảm tuổi hưởng trợ cấp

Đại biểu Lê Văn Khảm cho biết, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ.

Việc điều chỉnh phải căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

"Khi điều kiện cho phép, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội", ông Lê Văn Khảm nói.

Theo đại biểu, nội dung này cũng đã được Chính phủ giải trình trong báo cáo tiếp thu, giải trình gửi Quốc hội trước khi các đại biểu biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Như vậy, việc giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp đã có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, tại thời điểm này chưa đưa ra thời điểm cụ thể để hạ ngưỡng tuổi xuống 70 hoặc 65 như kiến nghị của một số đại biểu.

Phương án giảm tuổi hưởng trợ cấp từ 75 xuống 70 cũng đã được nêu tại cuộc họp với lãnh đạo Chính phủ vừa qua. Theo tính toán, nếu thực hiện, ngân sách dự kiến phải tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm.

Người từ 70 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã được hưởng chính sách

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Riêng người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hưởng chính sách này nếu đáp ứng điều kiện về chế độ đang hưởng và có văn bản đề nghị.

Như vậy, đề xuất giảm tuổi xuống 70 chủ yếu hướng tới việc mở rộng diện thụ hưởng cho nhóm người cao tuổi từ 70 đến dưới 75 tuổi không thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Trong khi đó, kiến nghị hạ tuổi hưởng trợ cấp đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo xuống 65 tuổi sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hỗ trợ cho nhóm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội vừa được Quốc hội thông qua ngày 21/11 không thay đổi các mốc tuổi hưởng trợ cấp hiện hành. Luật cũng quy định rõ Bộ Y tế là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về trợ cấp hưu trí xã hội, có trách nhiệm xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này.