Nghị định 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.00 đồng lên 540.000 đồng/tháng, kéo theo thay đổi mức trợ cấp đối với nhiều nhóm đối tượng, trong đó có người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng. Cụ thể như sau:

Đối với người khuyết tật nặng có độ tuổi lao động, người trưởng thành, hệ số 1,5 với mức hưởng 810.000 đồng/tháng. Trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi khuyết tật nặng, hệ số 2,0 với mức hưởng 1.080.000 đồng/tháng

Ảnh minh họa.

Đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là cá nhân khác có độ tuổi lao động, người trưởng thành, hệ số 2,0 với mức hưởng 1.080.000 đồng/tháng. Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng, hệ số 2,5 với mức hưởng 1.350.000 đồng/tháng.

Ngoài tiền trợ cấp cho người khuyết tật, hộ gia đình hoặc cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng này cũng được hỗ trợ kinh phí hằng tháng theo hệ số tương ứng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/10/2026, nhưng mức chuẩn mới 540.000 đồng/tháng được tính hưởng bắt đầu từ ngày 1/7/2026 và áp dụng truy thu.

Nghị định 335/2026/NĐ-CP cũng cho phép, nếu điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, khoản 2, Điều 9 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định về thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp quy định như sau:

a) Đối tượng chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật;

b) Đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 5 Nghị định này;

c) Đối tượng chấp hành án phạt tù ở trại giam hoặc có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thôi hưởng;

d) Đối tượng từ chối nhận chế độ, chính sách;

đ) Sau 3 tháng kể từ khi có quyết định tạm dừng chi trả chính sách theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này mà đối tượng vẫn không thực hiện thủ tục xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng hoặc cung cấp thông tin khác phục vụ công tác quản lý đối tượng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điểm b, khoản 1, Điều 9 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, quy định: Đối tượng không chấp hành yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý đối tượng.

Như vậy, người khuyết tật sẽ bị thôi hưởng trợ cấp xã hội trong trường hợp nêu trên.