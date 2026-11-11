Khi nào người cao tuổi thuộc hộ nghèo hưởng trợ cấp hưu trí xã hội?

Về vấn đề này, Điều 2 Nghị định 176/2025/NĐ-CP quy định đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau:

Chi trả lương hưu, trọ cấp cho người hưởng.

1. Công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Từ đủ 75 tuổi trở lên;

b) Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại Nghị định này;

c) Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

2. Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

Như vậy, không phải tất cả người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo đều được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, mà chỉ những người từ đủ 70 tuổi trở lên và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật thì mới được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng; đồng thời không phải đối tượng đang hưởng lương hưu.

Mức hưởng hưu trí xã hội hiện nay là 540.000 đồng/tháng.