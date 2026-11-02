Khi nào nên dùng số N trên xe số tự động?

Số N trên hộp số tự động không chỉ đơn thuần là vị trí trung gian giữa các số mà còn có những công dụng quan trọng trong một số tình huống đặc biệt như di chuyển xe khi động cơ không nổ hoặc xử lý sự cố chân ga kẹt. Tuy nhiên, việc sử dụng số N cần được cân nhắc kỹ để đảm bảo an toàn và bảo vệ hộp số.

Số N trên xe số tự động giúp xe di chuyển khi động cơ tắt hoặc xử lý sự cố chân ga, cần dùng đúng cách để bảo vệ hộp số. Ảnh: CarScoops

Hộp số tự động giúp người lái dễ dàng vận hành xe khi không cần thao tác côn hay chọn số thủ công. Dù vậy, bộ chuyển số tự động vẫn trang bị vị trí số N (Neutral) để ngắt kết nối mô-men xoắn từ động cơ đến bánh xe.

Số N thường được sử dụng khi cần di chuyển xe trong gara hoặc xưởng sửa chữa mà động cơ không thể khởi động. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ khi xe bị mắc kẹt hoặc cần được kéo ra khỏi vị trí khó khăn mà không làm hỏng hộp số.

Tuy nhiên, việc kéo xe số tự động khi động cơ tắt và bánh chủ động vẫn chạm đất có thể gây hư hại cho hộp số do thiếu áp suất dầu bôi trơn được tạo ra bởi động cơ đang hoạt động. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo không nên kéo xe trong trạng thái này quá lâu.

Trong trường hợp chân ga bị kẹt mở, chuyển sang số N giúp ngắt nguồn lực truyền tới bánh xe mà không làm tắt máy, từ đó vẫn giữ được trợ lực phanh và lái, giúp người lái kiểm soát xe an toàn hơn.

Sử dụng số N khi xe đang chạy chậm hoặc xuống dốc không mang lại lợi ích tiết kiệm nhiên liệu đáng kể mà còn làm giảm khả năng kiểm soát xe, do mất trợ lực phanh và hệ thống lái hỗ trợ.

Khi đỗ xe, người lái nên chọn số P (Park) thay vì số N kết hợp với phanh tay. Số P sẽ khóa trục truyền động của hộp số, ngăn xe bị trôi hoặc lăn bánh ngoài ý muốn, đảm bảo an toàn tối đa.

Tóm lại, số N trên xe số tự động chủ yếu dùng trong những tình huống chuyển đổi giữa số tiến và số lùi hoặc khi cần di chuyển xe mà động cơ không hoạt động. Việc sử dụng đúng cách sẽ giúp bảo vệ hộp số và tăng cường an toàn khi vận hành.