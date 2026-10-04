Khi nào Hà Nội chuyển lạnh? Thời điểm Thủ đô đón đợt không khí lạnh mới

0hí lạnh tràn về, gió trên đất liền chuyển sang hướng Đông Bắc với cường độ cấp 2-3, riêng khu vực ven biển có thể đạt cấp 3-4. Từ đêm 4/10, thời tiết tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, trong khi các vùng núi cao có khả năng xuất hiện rét.

Trong đợt này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C. Tại các khu vực núi cao, nhiệt độ có thể giảm xuống 14-17 độ C.

Không khí lạnh dự báo ảnh hưởng đến Hà Nội từ đêm 4/10, mang theo mưa và dông. Ảnh minh họa

Hà Nội mưa dông, chuyển lạnh từ sáng 5/10

Tại Hà Nội, ảnh hưởng của không khí lạnh được dự báo bắt đầu từ đêm 4/10. Trong khoảng thời gian từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, thủ đô có mưa, có nơi mưa vừa kèm dông, một số điểm có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ.

Đến gần sáng 5/10, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh. Sự thay đổi này diễn ra sau chuỗi ngày thời tiết tại Thủ đô vẫn duy trì trạng thái oi nóng. Cùng thời điểm, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế được dự báo có mưa vừa, mưa dông từ đêm 4/10 đến ngày 6/10. Một số nơi có thể xảy ra mưa to đến rất to trong thời gian ngắn.

Trong các đợt dông, người dân cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn tại một số khu vực cũng có thể khiến nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc gia tăng. Những vùng trũng, thấp cũng cần đề phòng tình trạng ngập úng.

Biển động mạnh, gió giật cấp 8-9

Trên biển, từ gần sáng và sáng 5/10, gió tại vịnh Bắc Bộ sẽ chuyển sang hướng Đông Bắc và tăng cường độ lên cấp 6, có thời điểm cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-3 m, khiến tình trạng biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, khu vực phía Bắc Bắc Biển Đông xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, có thể giật cấp 8-9. Độ cao sóng phổ biến 2-4 m, biển động mạnh. Đến ngày 6/10, phạm vi gió mạnh được dự báo mở rộng trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa.

Hà Nội chuyển lạnh từ gần sáng 5/10, sau những ngày thời tiết còn oi nóng. Ảnh minh họa

Điều kiện gió mạnh, sóng lớn và biển động có thể gây khó khăn cho tàu thuyền cũng như các hoạt động trên biển. Người dân, ngư dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo để có phương án ứng phó phù hợp. Cơ quan khí tượng đồng thời cảnh báo các trận mưa dông có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi, nhà cửa, công trình giao thông và hệ thống hạ tầng.

Người dân, đặc biệt tại vùng núi, khu vực gần sông suối và địa bàn trũng thấp, cần thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh khi xuất hiện mưa lớn và dông mạnh.