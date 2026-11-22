Tại họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI chiều 21/11, báo chí đặt câu hỏi về kiến nghị giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được một số đại biểu Quốc hội nêu trong quá trình thảo luận dự án Luật Bảo hiểm xã hội.

Đề nghị làm rõ định hướng và lộ trình của Quốc hội trong việc từng bước giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu kiến nghị trên chưa được thông qua.

Ông Lê Văn Khảm - Ủy viên là ĐBQH haotj động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (Ảnh: Media Quốc hội).

Trả lời nội dung này, ông Lê Văn Khảm - Ủy viên là ĐBQH haotj động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho biết chính sách trợ cấp hưu trí xã hội tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương tại Nghị quyết 28 của Trung ương, trên cơ sở kế thừa chính sách trợ cấp hằng tháng đối với người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi.

Một trong những quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 là giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 tuổi.

"Trợ cấp xã hội nhằm hỗ trợ một phần cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội hằng tháng, bảo đảm an sinh xã hội cho tuổi già và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam ở giai đoạn hiện nay", ông Khảm giải thích.

Do đó, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

Ông Lê Văn Khảm nêu rõ, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách Nhà nước từng thời kỳ, khi điều kiện cho phép, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội như đề xuất của các đại biểu.

Trước đó, tại phiên thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, một số ĐBQH đã phản ánh tâm tư nguyện vọng của rất nhiều cử tri về việc mong muốn được hạ độ tuổi nhận trợ cấp hưu trí.

Theo các đại biểu, nhiều cử tri cho rằng, trong điều kiện tuổi thọ bình quân của người dân ngày càng tăng nhưng không phải người cao tuổi nào cũng có điều kiện sống và sức khỏe tốt, việc duy trì ngưỡng tuổi 75 mới được tiếp cận chính sách là tương đối muộn.

Từ đó, đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét, điều chỉnh theo hướng người từ đủ 70 tuổi trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, còn đối với trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo thì sẽ từ đủ 65 tuổi.

Theo quy định hiện hành, người từ đủ 75 tuổi mới được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Riêng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng từ đủ 70 tuổi.

Để được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, người thuộc hai nhóm trên phải không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng các chế độ này ở mức thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội, đồng thời có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp theo quy định.

Người đủ điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội với mức 540.000 đồng/người/tháng.