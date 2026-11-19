Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 406/2026/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Đáng chú ý, người đứng đầu đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên được quyết định giao, điều chỉnh số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Theo Nghị định số 406/2026/NĐ-CP, việc xác định số lượng người làm việc phải căn cứ vào vị trí việc làm, khối lượng công việc thực tế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và đặc thù của từng đơn vị.

Đơn vị sự nghiệp công lập được tự quyết định số lượng người làm việc.

Đáng chú ý, tỷ lệ số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trên tổng số lượng người làm việc của đơn vị không được thấp hơn tỷ lệ mức độ tự chủ tài chính. Quy định này nhằm gắn việc bố trí, sử dụng nhân lực với khả năng tự chủ tài chính và nguồn lực thực tế của đơn vị.

Nghị định cũng xác định việc phân bổ nhân lực phải tính đến yêu cầu phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và tinh giản quy trình công việc.

Trao quyền chủ động cho đơn vị tự chủ tài chính

Về thẩm quyền quyết định, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên, được quyết định giao, điều chỉnh số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong kế hoạch 5 năm và hằng năm. Việc quyết định phải phù hợp với Đề án tự chủ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, việc xác định, giao số lượng người làm việc tiếp tục thực hiện theo thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước và cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, đối với các đơn vị thuộc địa phương, UBND cấp tỉnh thực hiện việc báo cáo, trình HĐND cùng cấp quyết định giao biên chế viên chức hằng năm theo quy định. UBND cấp xã cũng trình HĐND cùng cấp quyết định giao biên chế đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong tổng số biên chế được cấp tỉnh giao.

Nghị định số 406/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/11/2026. Đồng thời, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập hết hiệu lực thi hành.

Quy định mới hướng đến việc quản lý nhân lực gắn với vị trí việc làm, khối lượng công việc và mức độ tự chủ tài chính, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tại các đơn vị sự nghiệp công lập.