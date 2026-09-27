Khi nào đội tuyển Italia mới lấy lại được ánh hào quang quá khứ?

Sau khi ngồi ngoài tại World Cup 2026 cùng quyết tâm "làm lại cuộc đời" với huấn luyện viên lão làng Roberto Mancini, thì đội tuyển Italia lại dội một gáo nước lạnh vào người hâm mộ với trận thua 0-2 trước đội tuyển Bỉ tại UEFA Nations League. Nếu cứ tiếp tục thi đấu như thế này thì phải rất lâu nữa Italia mới có thể lấy lại ánh hào quang quá khứ.

Roberto Mancini đang đối mặt với rất nhiều vấn đề cần giải quyết sau khi tiếp nhận chiếc ghế nóng của đội tuyển Italia.

Phải liên tục đứng ngoài cuộc chơi ở các giải đấu lớn như Euro và World Cup, cùng sự đi xuống rất rõ của giải vô địch quốc gia Italia - Serie A, đội tuyển Italia đang rất cấp thiết trong vấn đề cải tổ nền bóng đá nước nhà, cũng như tìm được một vị thuyền trưởng đáng tin cậy cho con đường phát triển trong tương lai. Nhưng quanh đi quẩn lại thì người đủ khả năng ngồi vào chiếc ghế nóng này cũng không có mấy, rồi thì một người cũ là Roberto Mancini đã được tin tưởng trao trọng trách.

Nhưng có vẻ như thời gian giữa Roberto Mancini và đội tuyển Italia vẫn chưa đủ, bởi ngay trong trận đầu tiên trong lần trở lại này, đội tuyển Italia đã có trận thua đau 0-2 trước một đội tuyển Bỉ cũng đang trong quá trình trẻ hóa. Thậm chí trong trận thua này, huấn luyện viên trưởng Roberto Mancini đã tung ra hầu hết những quân bài tốt nhất mà ông có trong tay, nhưng ngay cả một bàn thắng danh dự họ cũng không thể ghi nổi.

Nói trận đấu với đội tuyển Bỉ là trận đấu không khó để ghi bàn là không quá, bởi cả 2 đội tuyển ra sân đều mang tính thử nghiệm cao chứ không quá thiên về tính toán ăn thua cho một trận đấu. Đội tuyển Bỉ cho ra sân đội hình với nhiều cầu thủ trẻ như Nathan Ngoy, Romeo Lavia, Diego Moreira, Matias Fernandez-Pardo, Senne Lammens …, với mục tiêu không gì khác ngoài việc cố gắng trẻ hóa đội hình khi những trụ cột như Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne… sẽ không thi đấu được quá lâu nữa. Còn đội tuyển Italia thì đơn giản là trận đầu ra sân kể từ khi Roberto Mancini được bổ nhiệm.

Chính vì trận đấu mang tính thử nghiệm cao, nên cả 2 đội tuyển đã thi đấu khá thoải mái mà không quá tập trung vào phòng ngự hay toán tính về mặt chiến thuật. Những chỉ số cũng đã cho thấy độ "thoáng" của trận đấu như thế nào: đội tuyển Italia kiểm soát bóng 56%, có 21 lần dứt điểm với 6 lần dứt điểm chính xác, số bàn thắng được kỳ vọng là 1.71; trong khi đó của đội tuyển Bỉ là 19 lần dứt điểm với 8 lần dứt điểm chính xác, số bàn thắng được kỳ vọng là 2.76.

Trận đấu đôi công thoải mái là vậy, số lần dứt điểm nhiều là vậy, thậm chí Roberto Mancini còn tung ra đội hình mạnh nhất có thể, nhưng cho dù là thế họ vẫn không thể ghi được bất cứ bàn thắng nào. Một đội tuyển gặp khó về mặt đầu ra cho bàn thắng như vậy, thì việc liên tục bị loại ở những giải đấu lớn cũng là điều hết sức bình thường.

Có thể thấy đội hình đội tuyển Italia hiện tại cũng đã trẻ hóa đội hình khá nhiều, nhưng những chân sút thực sự đẳng cấp trên hàng công lại đang lâm vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng. Nếu thi đấu như hiện tại thì Roberto Mancini có thể trông đợi vào ai trên hàng công, khi những Pio Esposito, Daniel Maldini, Nicolo Cambiaghi, Sebastiano Esposito… trẻ thì có trẻ nhưng đẳng cấp lại không có; hoặc những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn như Moise Kean, Nicolo Zaniolo, Mateo Retegui, Federico Chiesa…, thì cũng chỉ có thể xem là thường thường bậc trung, đã không thể phát triển thêm được nữa.

Trên thực tế thì trong đội hình của đội tuyển Italia hiện tại vẫn còn những cầu thủ đủ đẳng cấp như Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Sandro Tonali, Nicolo Barella…, nhưng lại nằm ở hàng thủ hoặc tiền vệ là chính. Vậy nhiệm vụ của Roberto Mancini sẽ phải là tìm cách phát huy sức mạnh của những cá nhân tốt nhất mà ông có trong tay, thay vì cứ cố gắng tìm đường ra cho bàn thắng từ những chân sút không mấy xuất sắc như hiện tại.

Có lẽ để Roberto Mancini dẫn dắt đội tuyển Italia có thành tích cao tại Nations League lần này là không quá khả thi, nhưng mục tiêu của họ có lẽ không phải Nations League mà hướng tới Euro 2028, khi đội tuyển nước này một lần nữa "xem giải đấu qua truyền hình" là khó có thể chấp nhận. Để đạt mục tiêu này, chắc chắn vấn đề mà Roberto Mancini phải giải quyết sẽ rất nhiều, thậm chí có khả năng không thể làm tốt. Nhưng trước mắt họ chỉ có thể cố gắng, cố gắng cải tổ nền bóng đá, cố gắng phát huy tốt nhất những gì đang có, chứ không thể để ánh hào quang quá khứ cứ thế trôi đi ngày một xa hơn như vậy.