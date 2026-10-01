Khi nào doanh nghiệp nên giao quyền thật sự cho AI?

Một hệ thống AI đọc dữ liệu bán hàng, tính biên lợi nhuận của từng đơn và đề xuất mức chiết khấu cho khách hàng. Ở bước này, trí tuệ nhân tạo vẫn khá giống một công cụ phân tích và ít ai thấy cần tranh luận. Chuyện khác đi khi hệ thống được phép tự áp dụng mức chiết khấu ấy mà không chờ ai duyệt. Mô hình vẫn thế, dữ liệu vẫn thế. Thứ vừa thay đổi là quyền mà doanh nghiệp trao cho AI.

Câu hỏi này đã không còn là giả định. Khảo sát "Người đi làm và công việc 2026" của Anphabe được dẫn trong bài báo trên TheLEADER mới đây cho thấy, 58% người lao động Việt Nam đã tự học và thường xuyên dùng AI trong công việc. Trong khi đó, chỉ 13% doanh nghiệp chính thức triển khai chương trình ứng dụng AI và 4% tự tin đã có quy trình làm việc bài bản giữa con người và AI. AI đang vào doanh nghiệp nhanh hơn tốc độ tổ chức kịp xác định nó được làm gì.

Trong bài viết trước về hạ tầng quản trị cho AI, tôi đặt ra ba câu hỏi: ai được quyền quyết định, quyết định dựa trên phán đoán của ai và khi sai thì trách nhiệm dừng ở đâu. Bài này đi vào câu hỏi đầu tiên, một câu hỏi khó hơn nhiều khi AI bắt đầu làm những việc vượt quá trả lời và tổng hợp.

AI đang vào doanh nghiệp nhanh hơn tốc độ tổ chức kịp xác định công cụ này được làm gì. Ảnh: Được tạo bởi ChatGPT

Chữ "hỗ trợ" rộng đến đâu

Doanh nghiệp thường dùng một chữ khá an toàn khi nói về AI: hỗ trợ. AI hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ phân tích tài chính, hỗ trợ ra quyết định. Bên trong chữ hỗ trợ ấy là một khoảng rất rộng.

Một công cụ có thể chỉ tìm thông tin và chỉ ra con số bất thường. Công cụ khác đã xếp hạng các phương án và chọn ra phương án nó cho là tốt nhất. Một AI Agent có thể tự thực hiện giao dịch khi các điều kiện định trước được thỏa mãn. Hai doanh nghiệp cùng nói "AI hỗ trợ bán hàng" vì thế có thể đang giao cho máy những mức quyền rất khác nhau và chưa chắc chính họ đã nhận ra.

Từ gợi ý đến tự chủ

Việc chia quyền giữa người và máy thành nhiều nấc có lịch sử lâu hơn nhiều so với làn sóng AI tạo sinh. Năm 1978, Thomas Sheridan và William Verplank, khi nghiên cứu cách con người điều khiển các thiết bị dưới biển từ xa, đã mô tả một thang nhiều mức, từ chỗ máy không trợ giúp gì đến chỗ máy tự quyết mọi việc và bỏ qua con người.

Năm 2000, Raja Parasuraman, Thomas Sheridan và Christopher Wickens đi thêm một bước. Họ chỉ ra rằng tự động hóa có thể diễn ra ở từng khâu riêng, từ thu nhận thông tin, phân tích, lựa chọn quyết định đến thực thi hành động và mỗi khâu có thể được giao cho máy ở một mức khác nhau. Ví dụ gần gũi hơn với người đọc hôm nay là tiêu chuẩn SAE J3016 cho xe tự lái, chia việc tự động hóa lái xe thành sáu mức từ 0 đến 5, tùy phần việc do hệ thống hay do người lái đảm nhận.

Áp vào quản trị doanh nghiệp, tôi rút gọn thành bốn nấc. Ở nấc thấp nhất, AI chỉ gợi ý. Nó nhận ra biên lợi nhuận của một nhóm khách hàng đang thấp bất thường và báo cho người phụ trách. Tìm nguyên nhân và xây phương án vẫn là việc của con người.

Khi được giao quyền đề xuất, AI đi thêm một bước. Nó so sánh vài mức chiết khấu, ước tính tác động lên doanh thu và biên lợi nhuận, chỉ ra rủi ro rồi khuyến nghị một phương án. Người phụ trách không còn bắt đầu từ trang giấy trắng nhưng vẫn là người chọn.

Nấc thứ ba là lúc AI bắt đầu có quyền thật. Với những khách hàng thỏa mãn mọi điều kiện của chính sách giá chuẩn, hệ thống được tự áp dụng chiết khấu nếu mức giảm nằm dưới một ngưỡng định sẵn; vượt ngưỡng, hồ sơ chuyển lên người có thẩm quyền. Bài báo về AI tiểu ngạch nói trên cũng mô tả một trường hợp tương tự: một AI Agent được cấp quyền kiểm tra tồn kho thực tế và khi khách xác nhận mua, dữ liệu đi thẳng sang đơn hàng, giao nhận và hóa đơn. Tác nhân AI ấy đã được làm bước tiếp theo trong quy trình.

Cuối cùng, cao nhất là tự chủ trong phạm vi ủy quyền. AI nhận một mục tiêu, chẳng hạn giữ biên lợi nhuận của một dòng sản phẩm trong một khoảng nhất định và tự chọn cách đạt được nó. Người quản lý không duyệt từng giao dịch. Họ đặt mục tiêu, vạch ranh giới và giữ quyền can thiệp.

Bốn cách gọi trên chỉ là phiên bản rút gọn để dùng trong quản trị, dựa trên các hệ thống phân loại đã có. Giá trị của chúng nằm ở chỗ buộc doanh nghiệp gọi tên mức quyền mình đang giao.

Được thấy, được quyết, được làm

Trong bài viết trên Harvard Business Review hồi đầu tháng 9 này, Jafar Sabbah và Oguz A. Acar đặt vấn đề quản trị AI Agent quanh những gì agent được thấy, được quyết và được làm. Họ đề xuất doanh nghiệp định nghĩa các mức quyền được ủy thác, tăng dần từ đọc thông tin đã được phép, so sánh và khuyến nghị, đến liên hệ hay thương lượng với đối tác trong giới hạn định sẵn. Chỉ trong những bối cảnh hẹp, rủi ro thấp, agent mới được tự cam kết hoặc hoàn tất giao dịch theo điều kiện đặt trước. Ở mỗi mức, doanh nghiệp cần quy định dữ liệu nào được truy cập, hành động nào được khởi tạo và việc gì phải chuyển lên người.

Cách nhìn này tách ra những quyền thường bị gộp chung. Được đọc bảng giá chưa có nghĩa là được sửa bảng giá. Được đề xuất một mức giảm chưa có nghĩa là được gửi mức giá ấy cho khách. Một agent được thương lượng trong biên giá và các điều khoản đã định cũng chưa chắc đã được quyền ký. Khi nói "AI được phép làm việc này", doanh nghiệp cần biết quyền ấy dừng ở dữ liệu, ở phán đoán, hay đã đi tới hành động.

Quyền trên giấy, quyền trong thực tế

Quy trình có thể ghi rằng AI "chỉ đề xuất" và về hình thức vẫn có một người ngồi ở cuối để duyệt. Nhưng nếu khuyến nghị gần như luôn được chấp thuận, hiếm khi được kiểm tra lại và mặc nhiên đi tiếp trừ khi có người chủ động chặn, thì trên thực tế hệ thống ấy đã ở nấc thứ ba. Có điều, đó là một nấc thứ ba thiếu những giới hạn mà nấc ấy lẽ ra phải có.

Lý thuyết trò chơi giải thích phần nào vì sao sự dịch chuyển này diễn ra tự nhiên. Một bản phân tích do AI soạn thường dài, mạch lạc, đủ số liệu và biểu đồ. Đồng ý với nó mất vài phút. Phản biện nó buộc người duyệt quay về dữ liệu, kiểm tra giả định, đôi khi tự dựng một phương án khác và hiếm có tổ chức nào ghi nhận người đã dừng lại để hỏi.

Không ai cần chính thức tuyên bố giao thêm quyền cho AI. Mỗi người trong quy trình chỉ đang phản ứng hợp lý với thời gian, khối lượng việc và cơ chế khuyến khích của mình, và qua nhiều vòng như thế, quyền phán đoán được chuyển đi từng chút một.

Đó là một con đường khiến AI-First trượt thành Human-Last: con người vẫn có mặt ở cuối quy trình nhưng sự có mặt ấy ngày càng ít làm thay đổi kết quả. Muốn biết AI đang thực sự có bao nhiêu quyền, cần nhìn vào cách công việc diễn ra hằng ngày.

Khi nói "AI được phép làm việc này", doanh nghiệp cần biết quyền ấy dừng ở dữ liệu, ở phán đoán, hay đã đi tới hành động. Ảnh: Được tạo bởi Gemimi

Bốn đặc tính của quyết định

Năng lực của mô hình là điều kiện cần để giao quyền nhưng chưa đủ để chọn nấc. Theo tôi, có bốn đặc tính của chính quyết định cần được xem xét trước, mà đặc tính trực quan nhất là khả năng đảo ngược. Một mức giá sai có thể được sửa trong ngày với chi phí nhỏ còn một cam kết dài hạn với đối tác thì khó thu hồi.

Cùng với đó là phạm vi tác động hỏi quyết định chạm đến ai. Lỗi ở một giao dịch khác hẳn lỗi lan ra hàng nghìn khách hàng hay lỗi làm lệch một quy trình quan trọng của cả tổ chức. Tác động càng rộng, ngưỡng để trao quyền càng phải cao.

Đặc tính thứ ba là khả năng kiểm chứng ít được để ý hơn. Phát hiện một hóa đơn bị trùng có tiêu chí đúng sai rõ ràng. Với một chiến lược thị trường cho mười năm tới, phải rất lâu mới biết đúng hay sai.

Điều đó dẫn tới tốc độ phản hồi. Khi kết quả hiện ra sau vài phút hay vài ngày, sai lệch được nhận ra và điều chỉnh sớm. Khi phải chờ nhiều tháng hay nhiều năm, tổ chức học từ lỗi chậm và đắt hơn nhiều, và càng không nên giao quyền cao ngay từ đầu.

Đặt bốn đặc tính cạnh nhau, có thể thấy cùng một mô hình có thể xứng đáng được giao quyền khá cao ở việc này, nhưng chỉ nên dừng ở vai trò đề xuất khi chuyển sang một quyết định khác.

Kiểm soát quá tay cũng tốn kém

Nhìn vào rủi ro, phản xạ tự nhiên là thêm các lớp kiểm soát. Nghiên cứu của Sabbah và Acar cho thấy chỗ này cần thận trọng. Hai tác giả dựng một mô phỏng trao đổi B2B giữa các AI Agent đại diện cho bên mua và bên bán, gồm 160 lượt thử các cấu hình quản trị với 2.560 quan sát trên từng cặp agent. Việc công khai nhiều thông tin thương mại hơn giúp các trao đổi tiến triển khá nhất quán. Quyền tự quyết của agent phát huy rõ nhất ở giai đoạn chuyển từ đánh giá sang cam kết. Còn một quy trình tương tác quá cứng lại làm giảm mức độ tương tác và số trao đổi đi tiếp ở các bước đầu và giữa.

Các tác giả lưu ý đây là kết quả mô phỏng và vẫn cần một mức cấu trúc nhất định để agent được kiểm soát và so sánh được. Điều họ cảnh báo là cấu trúc quá cứng có thể lấy mất chính sự linh hoạt làm nên giá trị của agent.

Trong một trao đổi riêng với tôi, một nhà đầu tư nhiều năm trong lĩnh vực AI cũng nêu điều tương tự từ thực tế: khi AI đã đủ tốt trong một phạm vi hẹp, buộc con người duyệt từng quyết định dễ chỉ tạo thêm một lớp thủ tục và quản trị quá tay có thể làm mất phần giá trị mà doanh nghiệp muốn có từ AI. Khó khăn thực sự nằm ở việc vạch đúng phạm vi, đủ rộng để AI hành động, đủ rõ để quyền tự chủ không thành quyền vô hạn.

Trở lại câu chuyện chiết khấu

Với một khách hàng thuộc chương trình giá chuẩn, điều kiện đã được định nghĩa, mức giảm nằm trong biên cho phép, giao dịch kiểm tra được ngay và sai thì sửa được nhanh. Để AI tự thực hiện trong giới hạn lúc này hợp lý hơn việc bắt một quản lý bấm duyệt từng lần.

Cũng là bài toán giá, nhưng khách hàng lần này mang tính chiến lược, hợp đồng kéo dài nhiều năm và mức chiết khấu có thể thành tiền lệ cho những thương vụ sau. Sai ở đây khó sửa, tác động lan rộng, và phải rất lâu mới biết đúng sai. AI vẫn phân tích dữ liệu, dựng phương án và đề xuất, còn quyết định được giữ lại cho người có thẩm quyền.

Hai quyết định dùng chung một mô hình và gần như cùng một bộ dữ liệu. Thứ khác nhau là chính hai quyết định. Mức quyền giao cho AI nên được quyết định bởi bản chất của quyết định, chứ không chỉ bởi độ thông minh của mô hình.

Ai đã quyết nấc ấy?

Một hệ thống làm được chưa có nghĩa doanh nghiệp nên cho nó làm. Quyền có thể bắt đầu thấp hơn năng lực tối đa của công nghệ, rồi được mở rộng khi tổ chức đã có cơ sở để tin rằng phạm vi hiện tại đang vận hành đúng như mong muốn.

Từ lúc quyền thực sự được giao, sẽ cần một người đứng tên cho nó khi quyết định đi sai. Đó là câu chuyện về trách nhiệm, và cần được bàn riêng.

Trước mắt, với mỗi quy trình đã có AI tham gia, lãnh đạo doanh nghiệp có thể bắt đầu bằng việc hỏi AI đang ở nấc nào, và ai đã quyết định nấc ấy. Nếu chưa ai quyết, mức quyền của AI đang được định bởi thói quen của từng người dùng, đúng như cách nó đã đi vào nhiều doanh nghiệp qua cửa phụ.