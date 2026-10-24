Khi nào công bố quy chế và phương án tuyển sinh đại học năm 2027?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2027.

Điểm đáng chú ý là Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo phải công bố đầy đủ thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện tử trước ngày 31/12/2026, sớm hơn 2,5 tháng so với mùa tuyển sinh năm 2026. Quy định này nhằm giúp thí sinh sớm tiếp cận thông tin để chủ động phương án học tập, ôn luyện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027. Dự kiến trong tháng 11/2026, Quy chế tuyển sinh sửa đổi, bổ sung cũng sẽ chính thức được ban hành.

Tiến trình rà soát dữ liệu và đăng ký thử nghiệm

Theo lộ trình, các sở giáo dục và đào tạo sẽ rà soát, cập nhật danh mục khu vực và đối tượng ưu tiên trong tháng 3/2027. Chậm nhất ngày 30/4/2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an cùng các địa phương hoàn thành việc rà soát và thử nghiệm đăng ký nguyện vọng trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thí sinh cùng các đơn vị liên quan phải hoàn thành rà soát kết quả học tập cấp THPT (học bạ) trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung trước 17 giờ ngày 6/6/2027. Từ ngày 17/6 đến ngày 21/6/2027, hệ thống sẽ mở để thí sinh thực hành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: TL

Lịch đăng ký nguyện vọng và công bố điểm chuẩn đợt 1

Thí sinh chính thức đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trên hệ thống chung từ 9 giờ ngày 1/7/2027 đến 16 giờ 30 phút ngày 13/7/2027. Thời gian nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến diễn ra từ ngày 14/7/2027 đến 17 giờ ngày 20/7/2027.

Đối với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe và pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn trước ngày 9/7/2027. Các trường đại học điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển cùng điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trước 17 giờ ngày 10/7/2027.

Quy trình lọc ảo và xử lý nguyện vọng diễn ra từ ngày 6/8/2027 đến 17 giờ ngày 10/8/2027. Các trường rà soát hồ sơ trúng tuyển trước 17 giờ ngày 11/8/2027 và công bố điểm trúng tuyển đợt 1 sau 17 giờ ngày 12/8/2027.

Thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trước 16 giờ 30 phút ngày 19/8/2027. Các đợt xét tuyển bổ sung được thực hiện từ sau 8 giờ ngày 20/8/2027 đến hết tháng 12/2027.