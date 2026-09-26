Khi nào Chủ tịch FIFA đến xem FIFA ASEAN Cup?

Infantino có kế hoạch đến theo dõi FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Hôm 25/9, lễ khai mạc FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tại sân vận động chính Gelora Bung Karno, Jakarta. Sự kiện được tổ chức khoảng 30 phút trước trận đấu giữa chủ nhà Indonesia và Singapore ở bảng A.

Trước giờ bóng lăn, Chủ tịch Erick Thohir dành lời cảm ơn tới Tổng thống Prabowo Subianto và Chính phủ Indonesia vì đã hỗ trợ công tác tổ chức giải đấu. Trong bài phát biểu, người đứng đầu bóng đá Indonesia cũng tiết lộ kế hoạch Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tới Indonesia trong thời gian diễn ra giải đấu.

Cụ thể, ông Thohir cho biết Chủ tịch Infantino dự kiến gặp Tổng thống Prabowo Subianto vào ngày 4/10, trước khi tham dự các hoạt động liên quan đến giải đấu vào ngày 5/10. Một số lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á và châu Á cũng được mời tham dự.

Đặc biệt, trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra ngày 5/10. Đây sẽ là sự kiện đáng chú ý trong chuỗi hoạt động có sự hiện diện của chủ tịch FIFA tại Indonesia.

Ông Infantino đến Việt Nam theo dõi ASEAN Cup 2026. Ảnh: Anh Tiến.

Trước giải đấu này, ông Infantino từng gây chú ý khi đến theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 vào tháng trước giữa Việt Nam và Thái Lan. Khi trận đấu khép lại, chủ tịch FIFA cũng là người lên bục trao huy chương cho nhà vô địch là thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Sự xuất hiện của Infantino cũng được xem là tín hiệu cho thấy FIFA ngày càng dành sự quan tâm lớn hơn tới bóng đá Đông Nam Á. Đáng chú ý, đây cũng là một trong những mục tiêu được ông Infantino hướng đến trong kế hoạch mở rộng FIFA World Cup từ năm 2030 trở đi.

Sự ủng hộ của các liên đoàn trên thế giới sẽ là tiền đề quan trọng để chủ tịch FIFA thúc đẩy kế hoạch này và mở rộng tầm ảnh hưởng của bóng đá toàn cầu.

CĐV Indonesia nổi giận sau khi đội nhà bị loại khỏi ASEAN Cup Video ghi lại cảnh CĐV chỉ trích các cầu thủ Indonesia sau trận hòa 1-1 với Singapore ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026 thu hút sự chú ý trên X tối hôm 7/8.