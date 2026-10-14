Khi nào cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tạm dừng lưu thông từ 22h đến 1h sáng?

Ngày 14/10, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết, từ ngày 16 đến 20/10, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ tạm dừng lưu thông từng đợt trong khung giờ 22h đến 1h sáng hôm sau để phục vụ lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt và lắp đặt giá long môn.

khu vực xây dựng cầu vượt Võ Văn Kiệt.

Đây là một trong những hạng mục bổ sung thuộc dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1.

Theo kế hoạch, công tác lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt tại Km109+130, thuộc gói thầu XL-04, lắp đặt giá long môn của dự án, triển khai trong 4 đêm, từ ngày 16 đến 20/10. Các đợt tạm dừng giao thông bắt đầu từ 22h ngày hôm trước đến 1h sáng hôm sau nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện trên tuyến.

Phạm vi tổ chức thi công, tạm dừng lưu thông nằm trong đoạn từ Km101+000 (phải tuyến) đến Km130+000 (trái tuyến). Các vị trí thi công gồm điểm lao lắp dầm cầu vượt Võ Văn Kiệt tại Km109+130 và các vị trí lắp đặt giá long môn tại Km107+800, Km108+600, Km109+600 và Km121+000.

Để bảo đảm an toàn giao thông, trước và sau mỗi đợt tạm dừng, nhà thầu sẽ phối hợp với lực lượng CSGT và đơn vị quản lý, vận hành tuyến tổ chức điều tiết, giải phóng phương tiện. Tại các vị trí thi công, nhà thầu bố trí hệ thống biển báo, rào chắn, cọc tiêu và nhân sự điều tiết giao thông trong suốt quá trình thực hiện.

Đồng thời, nhà thầu tổ chức thi công cuốn chiếu. Sau khi hoàn thành từng vị trí, đơn vị thi công sẽ thu dọn thiết bị, vật tư, kiểm tra điều kiện mặt đường và chỉ mở lại tuyến khi bảo đảm an toàn giao thông.

Hạng mục bổ sung thuộc dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 971 tỷ đồng, khởi công vào tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.

Quy mô đầu tư gồm nút giao Võ Văn Kiệt với cầu vượt nút giao và cầu Rạch Lẫm (tỉnh Vĩnh Long); 4 nhánh nút giao dài 1,45km và tuyến đường Võ Văn Kiệt dài 0,72km; hơn 10km đường gom qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp; xây dựng 1 nhà điều hành trung tâm và 3 trạm thu phí. Đến nay, dự án đạt hơn 62% tiến độ.