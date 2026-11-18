Khỉ Mona sinh sống chủ yếu trong các khu rừng vùng thấp, đồng thời có thể thích nghi với môi trường rừng ven sông và rừng ngập mặn. Thức ăn của chúng khá đa dạng, gồm trái cây, hạt, lá non, hoa và côn trùng. Dù có khả năng thích nghi cao với nhiều môi trường sống, loài khỉ này hiện vẫn đối mặt với nguy cơ suy giảm quần thể do mất môi trường sống và nạn săn bắt.

Một cá thể khỉ Mona tại Trung tâm Bảo tồn Lekki, ở Lagos, Nigeria. Ảnh: THX/TTXVN phát