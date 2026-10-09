Khi môi trường làm việc gắn với chất lượng học thuật

Theo công bố của tổ chức Great Place To Work® 2026, Trường Đại học Văn Lang (VLU) vừa trở thành một trong hai cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận này. Kết quả khảo sát không chỉ phản ánh trải nghiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên mà còn gợi mở một khía cạnh đáng chú ý trong giáo dục đại học: chất lượng môi trường làm việc có mối liên hệ với hoạt động đào tạo, nghiên cứu và trải nghiệm của người học.

Khảo sát do Great Place To Work® thực hiện, với 98% cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường tham gia. Trong số đó, 88% đánh giá Văn Lang là nơi làm việc tuyệt vời, 91% cho rằng công việc mang lại giá trị ý nghĩa và 94% bày tỏ sự tự hào về những đóng góp của Nhà trường cho xã hội.

VLU hướng đến môi trường học thuật mở, tạo điều kiện để người học tiếp cận tri thức, tham gia nghiên cứu và mở rộng trải nghiệm trong nước lẫn quốc tế.

Tại một cơ sở giáo dục đại học, môi trường làm việc không chỉ được quyết định bởi chính sách đãi ngộ hay phúc lợi nội bộ. Đây còn là không gian nuôi dưỡng tự do học thuật, sáng tạo và sự gắn kết của đội ngũ giảng dạy, nghiên cứu. Khi giảng viên và nhà nghiên cứu được tôn trọng, có điều kiện phát triển chuyên môn, họ cũng có thêm cơ sở để nâng cao chất lượng giảng dạy và truyền cảm hứng học tập cho sinh viên.

Từ môi trường làm việc đến uy tín học thuật

Sau hơn 30 năm phát triển, VLU xây dựng hệ thống đào tạo đa ngành, đa bậc, từ đại học đến sau đại học; đồng thời mở rộng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế. Nhà trường hướng đến môi trường học thuật mở, tạo điều kiện để người học tiếp cận tri thức, tham gia nghiên cứu và mở rộng trải nghiệm trong nước lẫn quốc tế.

Những năm gần đây, vị trí của Văn Lang trên các bảng xếp hạng quốc tế có sự cải thiện. Theo QS Asia University Rankings 2026, trường xếp hạng 251 châu Á, tăng từ nhóm 701–750 năm 2024 và nhóm 491–500 năm 2025. Riêng tiêu chí Danh tiếng học thuật (Academic Reputation), dựa trên khảo sát độc lập từ cộng đồng học giả toàn cầu, trường đạt vị trí 199 châu Á.

VLU xây dựng hệ thống đào tạo đa ngành, đa bậc, từ đại học đến sau đại học.

Ở quy mô toàn cầu, QS World University Rankings by Subject 2026 ghi nhận một số lĩnh vực đào tạo của Văn Lang ở thứ hạng đáng chú ý. Mỹ thuật và Thiết kế (Art & Design) xếp hạng 69 thế giới; Nghệ thuật trình diễn (Performing Arts) và Quản trị dịch vụ du lịch, khách sạn và giải trí (Hospitality & Leisure Management) cùng thuộc nhóm 51–100.

Các lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý (Business & Management Studies) thuộc nhóm 551–600, Kinh tế (Economics & Econometrics) thuộc nhóm 551–700, còn Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin (Computer Science & Technology) nằm trong nhóm 701–750 thế giới...

Song song chương trình đào tạo, sinh viên được tạo điều kiện phát triển đề tài, dự án nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực, tham gia trao đổi, học tập và thực tập tại nước ngoài. Những hoạt động này mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và trải nghiệm học thuật, đồng thời đặt việc học trong mối liên hệ với môi trường giáo dục quốc tế.

Song song chương trình đào tạo, sinh viên được tạo điều kiện phát triển đề tài, dự án nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực.

Mạng lưới quốc tế mở rộng cơ hội cho người học

Đội ngũ Văn Lang hiện có hàng nghìn cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó Giáo sư, Phó Giáo sư và Tiến sĩ giữ vai trò nòng cốt trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Nhà trường cho biết việc hoàn thiện môi trường làm việc theo chuẩn quốc tế tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhân lực học thuật chất lượng cao từ nhiều quốc gia.

Trung bình mỗi năm, hơn 300 nhà khoa học, chuyên gia giáo dục và giảng viên nước ngoài đến Văn Lang tham gia giảng dạy, nghiên cứu, chủ trì hội thảo chuyên môn và trao đổi học thuật. Mạng lưới hợp tác của trường gồm hơn 700 đối tác, trong đó có hơn 200 cơ sở giáo dục quốc tế, cùng 900 thỏa thuận hợp tác tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ...

Việc hoàn thiện môi trường làm việc theo chuẩn quốc tế tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhân lực học thuật chất lượng cao từ nhiều quốc gia.

Các kết nối này tạo cơ hội giao lưu và học tập xuyên biên giới cho sinh viên. Trong năm năm qua, hơn 6.000 sinh viên quốc tế đã đến Văn Lang học tập; đồng thời, hơn 1.200 sinh viên của trường tham gia các chương trình trao đổi tín chỉ, nghiên cứu và thực tập ở nước ngoài.

Bên cạnh chứng nhận Great Place To Work® 2026, Văn Lang năm thứ hai liên tiếp được HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work for in Asia). Trường cũng nhận ba giải thưởng chuyên đề về Chuyển đổi con người (People Transformation), Trao quyền bằng công nghệ (Tech Empowerment) và Nơi làm việc bền vững (Sustainable Workplace)...

Những ghi nhận này bổ sung góc nhìn về cách một trường đại học phát triển đội ngũ song song với việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Với người học, môi trường làm việc của giảng viên không phải câuchuyện tách biệt khỏi giảng đường mà đó cũng là một phần nền tảng tạo nên trải nghiệm học tập, cơ hội nghiên cứu và khả năng kết nối với cộng đồng học thuật quốc tế.