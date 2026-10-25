Khi mỗi hộp trà kể một câu chuyện

Từ câu chuyện về những cây chè cổ trăm năm tuổi ở Tân Cương đến vẻ đẹp thiên nhiên, con người vùng chè La Bằng, mỗi hộp trà giờ đây không chỉ là một sản phẩm hàng hóa mà còn mang theo những câu chuyện về vùng đất nơi sản phẩm được tạo ra. Những sản phẩm đặc sắc này sẽ được giới thiệu, phục vụ du khách tại Festival Trà Quốc tế sắp tới.

Kể chuyện trăm năm từ những gốc chè cổ

Anh Phạm Văn Nhật giới thiệu mẫu hộp trà mang câu chuyện về những cây chè cổ gần 100 năm tuổi ở vùng chè Tân Cương, góp phần nâng cao giá trị và quảng bá nét đặc sắc của chè Thái Nguyên.

Một hộp trà được thiết kế bằng chất liệu tre thân thiện với môi trường, mang sắc màu mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Trên bề mặt hộp là hình ảnh cây chè cổ thụ với thân gốc xù xì, tán lá rộng, bộ rễ bám sâu vào lòng đất.

Bên trong, ngoài sản phẩm trà còn có những trang viết được trình bày như một cuốn sách nhỏ, kể về hành trình của cây chè, nguồn gốc vùng trà Tân Cương và những con người đã làm nên danh tiếng của vùng đất này.

Đó là cách anh Phạm Văn Nhật, chủ cơ sở chè Nhật Trang, xã Tân Cương, lựa chọn để giới thiệu dòng sản phẩm trà đặc biệt được thu hái từ vườn chè cổ của gia đình tại xóm Guộc.

Ý tưởng ấy bắt nguồn từ chính những cây chè mà gia đình anh đã chăm sóc, gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vườn chè rộng khoảng 3.000m², chủ yếu là giống chè trung du, với nhiều cây có tuổi đời khoảng 100 năm. Khác với những nương chè sản xuất thông thường, những gốc chè cổ có thân lớn, vỏ sần sùi, cành tán xòe rộng, mang dấu ấn của thời gian.

Theo ông Nguyễn Đình Đài, người cao tuổi tại xã Tân Cương, vào những năm 1920, cụ Vũ Văn Hiệt, thường được gọi là cụ Đội Năm, đã đưa giống chè từ vùng Bạch Hạc, Phú Thọ về trồng thử nghiệm tại Tân Cương. Từ những cây chè đầu tiên ở xóm Guộc, nghề trồng và chế biến chè từng bước phát triển.

Trải qua hơn một thế kỷ, những gốc chè ấy vẫn bền bỉ sinh trưởng, tiếp tục cho những búp non xanh. Với anh Nhật, giá trị của vườn chè không chỉ nằm ở chất lượng nguyên liệu mà còn ở ký ức, công sức của những thế hệ đã gìn giữ đến hôm nay.

Chính vì vậy, anh quyết định đưa câu chuyện lịch sử ấy vào thiết kế bao bì sản phẩm. Từ hình ảnh cây chè cổ thụ, chất liệu hộp đến từng trang giới thiệu đều được thiết kế theo một mạch kể.

Đặc biệt, hình ảnh Cánh Hạc được khai thác như một biểu tượng gợi nhớ nguồn gốc giống chè và dấu mốc lịch sử của vùng trà Tân Cương.

Mẫu hộp trà được thiết kế như một cuốn sách, kể câu chuyện về những cây chè cổ gần 100 năm tuổi ở vùng chè Tân Cương.

Trong cuốn sách nhỏ đặt bên trong hộp trà, có một thông điệp đầy ý nghĩa: “Giữ một cây chè già không chỉ là giữ một cây chè. Đó là giữ lại ký ức, giữ lại bàn tay cha ông, giữ lại phần hồn của đất và trao lại một câu chuyện cho những người đến sau”.

Không dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, những trang cuối còn gửi lời mời người thưởng trà trở về Tân Cương, bước vào nương chè, chạm tay lên thân cây cổ thụ, ngồi bên bếp sao chè và lắng nghe câu chuyện của người làm nghề. Một hộp trà vì thế trở thành phương tiện quảng bá văn hóa, lịch sử và du lịch trải nghiệm của vùng chè.

Gói cả thiên nhiên, văn hóa vào hộp trà

Nếu cơ sở chè Nhật Trang lựa chọn kể câu chuyện lịch sử trăm năm thì HTX trà Búp Ngọc, xã Phú Thịnh, lại đưa vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa vùng La Bằng vào thiết kế bao bì sản phẩm.

Nằm bên sườn đông dãy Tam Đảo, vùng chè La Bằng được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu trong lành, những đồi chè xanh mướt, dòng suối Kẹm mát lành và cảnh sắc núi rừng hùng vĩ. Đây cũng là vùng đất lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày.

Tất cả những yếu tố ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để HTX trà Búp Ngọc xây dựng mẫu hộp trà mang dấu ấn riêng. Bên ngoài là thiết kế hiện đại, trang nhã.

Khi mở hộp, từng lớp hình ảnh nổi 3D được sắp đặt như những trang sách, tái hiện không gian thiên nhiên rộng lớn với núi non trùng điệp, mây trời bảng lảng, dòng suối uốn lượn giữa những đồi chè xanh ngút ngàn.

Nổi bật trong bức tranh ấy là hình ảnh người phụ nữ dân tộc Tày trong trang phục truyền thống, nâng niu những búp chè non.

Mỗi chi tiết trên bao bì đều góp phần giới thiệu những giá trị tạo nên hương vị trà La Bằng. Đó là sự kết tinh của đất, khí hậu, nguồn nước và bàn tay khéo léo của người làm chè.

Anh Trần Ánh Việt, Giám đốc HTX trà Búp Ngọc, cho biết, HTX mong muốn mỗi sản phẩm không chỉ có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp mà còn gói ghém nhiều giá trị của vùng đất nơi sản phẩm được tạo ra. Thông qua thiết kế bao bì, người tiêu dùng, đặc biệt là du khách phương xa, có thể cảm nhận được cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa và con người La Bằng ngay từ khi mở hộp trà.

HTX trà Búp Ngọc giới thiệu mẫu sản phẩm trà được thiết kế độc đáo, tái hiện cảnh sắc thiên nhiên và bản sắc văn hóa vùng chè La Bằng, sườn đông Tam Đảo.

Với cách làm này, mẫu mã không chỉ thực hiện chức năng bảo quản, giới thiệu sản phẩm mà còn tạo thêm trải nghiệm cho người thưởng trà. Những hộp trà được thiết kế công phu cũng góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, nhất là ở phân khúc trà đặc sản, trà quà tặng.

Tất cả những sản phẩm trà được đầu tư công phu về chất lượng, mẫu mã của cơ sở chè Nhật Trang và HTX Trà Búp Ngọc đều sẽ được mang đến Festival Trà sắp tới để giới thiệu, phục vụ du khách. Đây không chỉ là dịp để các cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường mà còn là cơ hội đưa những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người vùng trà Thái Nguyên đến gần hơn với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Qua mỗi sản phẩm, du khách có thể cảm nhận được nét đặc sắc riêng của từng vùng chè, từ những gốc chè cổ trăm năm tuổi ở Tân Cương đến cảnh sắc thiên nhiên và bản sắc văn hóa La Bằng bên sườn đông Tam Đảo.

Từ câu chuyện vườn chè cổ của cơ sở chè Nhật Trang đến bức tranh thiên nhiên, văn hóa La Bằng trong mẫu hộp 3D của HTX trà Búp Ngọc, có thể thấy sự đổi mới trong tư duy của những người làm chè Thái Nguyên.

Khi chất lượng trà được kết hợp với thiết kế sáng tạo và những câu chuyện chân thực, giá trị sản phẩm không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở những cảm xúc, ấn tượng để lại trong lòng người thưởng thức. Đây cũng là hướng đi góp phần nâng cao sức cạnh tranh, tạo sự khác biệt và từng bước đưa thương hiệu trà Thái Nguyên vươn xa.