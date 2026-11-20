Không phải lúc nào người cầm micro cũng cần là người nói lời cuối cùng

Làm MC giúp tôi có một số lợi thế về giao tiếp, khả năng quan sát và xử lý tình huống. Nhưng tôi luôn ý thức rằng một lớp học không phải là một chương trình truyền hình, và sinh viên cũng không phải khán giả đến để thưởng thức phần trình diễn của giảng viên.

Một MC có thể làm khán phòng sôi động bằng sự duyên dáng và khả năng dẫn dắt. Nhưng trong lớp học, sự sôi động chỉ thực sự có ý nghĩa khi sinh viên tham gia vào quá trình tư duy.

Khi một lớp học trầm lắng, tôi thường không vội kết luận rằng sinh viên thiếu hào hứng. Có thể các em chưa hiểu vấn đề, chưa thấy nội dung liên quan đến mình, hoặc đơn giản là chưa cảm thấy đủ an toàn để phát biểu.

MC, TS Hoàng Anh Duy hiện là Trưởng khoa Kinh doanh và Kinh doanh liên ngành, trường ĐH Ngoại thương.

Thay vì cố nói nhiều hơn, tôi thường tìm cách thay đổi câu hỏi, đưa ra một tình huống gần gũi, một ví dụ thực tế hoặc để sinh viên trao đổi với nhau trước khi phát biểu trước lớp.

Còn với những ý kiến phản biện gay gắt, tôi nhìn nhận đó là một phần rất bình thường của môi trường đại học. Thậm chí, tôi thấy vui khi sinh viên có chính kiến và đủ tự tin để đặt câu hỏi với giảng viên.

Tất nhiên, phản biện cần dựa trên lập luận, bằng chứng và sự tôn trọng. Nếu sinh viên đưa ra một ý kiến xác đáng, tôi hoàn toàn sẵn sàng thừa nhận. Tôi không nghĩ việc nói “Thầy chưa biết” hay “Ý kiến của em hợp lý hơn” làm giảm uy tín của giảng viên.

Ngược lại, điều đó có thể giúp sinh viên hiểu rằng tri thức không phải thứ bất biến và tranh luận học thuật không phải cuộc thi xem ai có quyền lực lớn hơn.

Có lẽ, nghề MC đã dạy tôi cách xử lý những tình huống bất ngờ, nhưng nghề giáo lại dạy tôi một bài học sâu sắc hơn: không phải lúc nào người cầm micro cũng cần là người nói lời cuối cùng.

Bên cạnh công tác giảng dạy và quản lý, MC, TS Hoàng Anh Duy vẫn duy trì niềm đam mê với nghề dẫn chương trình.

Trên sân khấu, đôi khi sự im lặng khiến MC lo lắng. Nhưng trong lớp học, có những khoảng lặng rất đáng quý, bởi đó có thể là lúc sinh viên đang thực sự suy nghĩ.

Trên sân khấu, đôi khi sự im lặng khiến MC lo lắng. Nhưng trong lớp học, có những khoảng lặng rất đáng quý, bởi đó có thể là lúc sinh viên đang thực sự suy nghĩ.

Với tôi, một tiết học thành công không nhất thiết là tiết học mà giảng viên nói hay nhất, mà là tiết học sau đó sinh viên có thêm những câu hỏi, những suy nghĩ và mong muốn tự mình tìm hiểu.

Nếu phải lựa chọn điều có ý nghĩa sâu sắc và lâu dài hơn, tôi sẽ chọn nghề giáo

Tôi thực sự biết ơn nghề MC. Nghề đã mang đến cho tôi rất nhiều cơ hội, những cuộc gặp gỡ đáng nhớ, những sân khấu lớn và cả những tình cảm quý mến từ khán giả. Có những khoảnh khắc đứng trước hàng nghìn người, cảm nhận được sự kết nối và những tràng pháo tay, tôi thấy mình vô cùng may mắn.

MC, TS Hoàng Anh Duy trao đổi cùng sinh viên tại buổi nhập học.

Nhưng nếu phải lựa chọn điều có ý nghĩa sâu sắc và lâu dài hơn, tôi sẽ chọn nghề giáo.

Không phải vì nghề MC kém giá trị, mà bởi nghề giáo mang đến cho tôi một cảm giác rất đặc biệt: được đồng hành với sự trưởng thành của con người.

Trên sân khấu, một chương trình dù thành công đến đâu cũng sẽ có lúc khép lại. Ánh đèn tắt, khán giả ra về, và chúng ta chuẩn bị cho chương trình tiếp theo.

Còn trong giáo dục, có những điều được gieo xuống hôm nay nhưng nhiều năm sau mới thấy kết quả.

Đó có thể là một sinh viên từng rất rụt rè, sau này trở thành một người tự tin và bản lĩnh. Một sinh viên từng hoang mang về con đường nghề nghiệp, rồi tìm được hướng đi phù hợp. Hay đơn giản là một người trẻ, sau những năm tháng đại học, trở nên trưởng thành hơn, biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tôi không nghĩ người thầy có thể nhận hết công lao về những thay đổi ấy. Sự trưởng thành của mỗi sinh viên là kết quả từ rất nhiều yếu tố và trên hết là nỗ lực của chính các em. Nhưng nếu mình có thể góp một phần nhỏ vào hành trình đó, tôi đã thấy công việc của mình có ý nghĩa.

Với MC, TS Hoàng Anh Duy, một tiết học thành công là khi sinh viên chủ động tư duy, đặt câu hỏi và bày tỏ chính kiến.

Bây giờ, khi đảm nhận thêm trách nhiệm quản lý, tôi càng hiểu rằng ảnh hưởng của một nhà giáo không chỉ đến từ những giờ đứng lớp trực tiếp. Nếu có thể cùng đồng nghiệp xây dựng một môi trường học thuật tốt, tạo điều kiện để những giảng viên trẻ phát triển, để nhiều thế hệ sinh viên được học tập và trưởng thành, thì giá trị ấy còn có thể lan tỏa rộng hơn.

Tôi không muốn đặt nghề MC và nghề giáo ở hai phía đối lập, bởi cả hai đều giúp tôi trở thành con người hôm nay. Nghề MC cho tôi sự tự tin, khả năng kết nối và những trải nghiệm phong phú. Nghề giáo giúp tôi sống chậm lại, suy nghĩ sâu hơn về trách nhiệm và giá trị mình có thể để lại.

Sân khấu cho tôi cơ hội được nhiều người biết đến. Bục giảng cho tôi cơ hội được góp một phần nhỏ vào cuộc đời của những người khác.

Sân khấu cho tôi cơ hội được nhiều người biết đến. Bục giảng cho tôi cơ hội được góp một phần nhỏ vào cuộc đời của những người khác.

Và nếu có một điều tôi mong muốn khi nhìn lại hành trình nghề nghiệp của mình sau nhiều năm nữa, thì đó không phải là đã dẫn bao nhiêu chương trình lớn hay giữ những chức vụ gì.

Tôi mong rằng, khi nhắc đến mình, có những sinh viên có thể mỉm cười và nói: “Ngày ấy, thầy Duy đã giúp tôi tự tin hơn, dám nghĩ khác và dám theo đuổi điều mình tin tưởng”.

Với tôi, đó là một sự ghi nhận rất đẹp.

MC, TS Hoàng Anh Duy luôn coi trọng việc đồng hành, tạo điều kiện để sinh viên phát triển năng lực và sự tự tin.

Cuộc đời không nhất thiết phải đi theo một đường thẳng

Nếu được gặp lại chàng sinh viên Hoàng Anh Duy của hơn hai mươi năm trước, có lẽ điều đầu tiên tôi muốn nói là: “Cứ mạnh dạn trải nghiệm đi, nhưng đừng quá vội vàng chứng minh bản thân”.

Thời sinh viên, tôi là người khá năng động, thích tham gia các hoạt động văn nghệ, các cuộc thi và luôn muốn thử sức với những cơ hội mới. Chính những trải nghiệm ấy đã mở ra cho tôi nhiều ngã rẽ thú vị, trong đó có nghề dẫn chương trình.

Nhìn lại, tôi thấy mình may mắn vì đã không tự giới hạn bản thân trong một khuôn mẫu nghề nghiệp duy nhất. Tôi học kinh doanh nhưng lại yêu nghệ thuật, trở thành giảng viên nhưng vẫn gắn bó với sân khấu, rồi tiếp tục nghiên cứu khoa học và đảm nhận công việc quản lý.

Có lẽ, bài học lớn nhất mà tôi muốn chia sẻ với phiên bản trẻ của mình là: Cuộc đời không nhất thiết phải đi theo một đường thẳng.

Chúng ta có thể có nhiều đam mê, nhiều năng lực và nhiều vai trò khác nhau. Điều quan trọng là những lựa chọn ấy cần được kết nối bằng một hệ giá trị nhất quán, thay vì chỉ chạy theo những cơ hội trước mắt.

Nếu hỏi có điều gì tôi muốn làm khác đi không, thì có lẽ tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho những người thân yêu và cho chính bản thân mình.

Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng cơ hội luôn phải nắm bắt ngay, thành công phải đến sớm và bản thân phải không ngừng tiến về phía trước. Tôi cũng từng có những giai đoạn làm việc với cường độ rất cao, cùng lúc đảm nhận nhiều công việc.

Những năm tháng ấy cho tôi nhiều bài học quý, nhưng cũng khiến tôi nhận ra rằng, không phải điều gì quan trọng trong cuộc sống cũng có thể đo bằng thành tích hay sự bận rộn.

Tôi luôn biết ơn gia đình, đặc biệt là cha mẹ, những người đã dành cho tôi tình yêu thương và sự ủng hộ trong những lựa chọn quan trọng. Càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng, thành công sẽ trọn vẹn hơn khi mình có thể chia sẻ với những người thân yêu.

Tôi cũng sẽ khuyên chàng sinh viên năm ấy đừng quá sợ sai. Có những quyết định chỉ khi đi qua rồi chúng ta mới hiểu hết giá trị. Một thất bại không nhất thiết khiến con đường ngắn lại, nhưng có thể giúp chúng ta trưởng thành hơn rất nhiều.

Và cuối cùng, tôi muốn nói với chính mình của tuổi đôi mươi rằng: Hãy giữ sự tò mò, lòng nhiệt thành và sự tử tế, dù sau này có làm công việc gì.

Tôi muốn nói với chính mình của tuổi đôi mươi rằng: Hãy giữ sự tò mò, lòng nhiệt thành và sự tử tế, dù sau này có làm công việc gì.

Bởi sau tất cả, điều đáng tự hào không chỉ là chúng ta đã đi được bao xa, mà còn là trong hành trình ấy, chúng ta đã trở thành người như thế nào.

MC, TS Hoàng Anh Duy (thứ ba, từ trái sang) trong chương trình tư vấn tuyển sinh phát sóng trên kênh VTV2.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi cũng muốn gửi một lời tri ân chân thành đến những người thầy, người cô đã dìu dắt tôi, từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến hôm nay. Chính họ đã giúp tôi hiểu rằng, giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn là trao niềm tin và mở ra những khả năng mới cho người học.

Nếu có một lời nhắn gửi đến các bạn sinh viên, tôi muốn nói rằng: Đừng quá áp lực phải trở thành một người thành công theo định nghĩa của người khác. Hãy học thật nghiêm túc, sống thật tử tế, dũng cảm thử sức và kiên trì với những điều mình tin là có ý nghĩa.

Bởi thành công không chỉ là đến được một vị trí cao hơn, mà còn là khi nhìn lại, chúng ta thấy mình đã sống một cuộc đời có ích, có niềm vui và không đánh mất những điều quan trọng nhất.

(Ảnh: NVCC)