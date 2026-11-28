Lãnh đạo phường Mỹ Hào cùng bà con tổ dân phố Cẩm Quan triển khai dọn vệ sinh chiều thứ sáu. Ảnh HÀ THÂN

Người cầm chổi tre, người vác liềm, người đẩy xe gom rác, người giật nổ máy cắt cỏ. Trong dòng người ấy, có cả những cán bộ lãnh đạo phường xắn tay áo cùng bà con, có những đảng viên cao tuổi tóc bạc trắng và cả những đoàn viên trẻ vừa tan ca làm việc.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ tháng 7/2025, Mỹ Hào đứng trước bài toán đặc thù của một đô thị đang chuyển mình nhanh. Kinh tế phát triển, giao thương sôi động, dân cư đông đúc kéo theo áp lực không nhỏ về hạ tầng, cảnh quan và vệ sinh môi trường. Từ thực tiễn ấy, phong trào “Ngày thứ sáu vì Mỹ Hào sáng - xanh - sạch - đẹp” được khởi xướng và duy trì đều đặn suốt hơn một năm qua, trở thành nhịp hẹn quen thuộc của cả cán bộ và người dân địa phương.

Từ tiếng loa truyền thanh đến thói quen dọn dẹp

Khoảng hơn 15 giờ chiều thứ sáu, khi tôi có mặt tại tổ dân phố Lỗ Xá, mọi người đã tập trung đông đủ sau tiếng loa thông báo và lời gọi nhau của các chi hội đoàn thể. Chị Trương Thị Hường, Ủy viên Ban chấp hành Chi hội Phụ nữ tổ dân phố thoăn thoắt cầm chổi quét dọc lối đi dẫn vào khu vực đình làng và nhà văn hóa. Chị phấn chấn khoe với tôi từ ngày phường phát động phong trào, chiều thứ sáu nào cũng có mặt, hôm nào mưa quá lớn không thể làm ngoài trời thì chuyển sang dọn dẹp trong nhà văn hóa, đình, chùa.

“Làm riết rồi thành quen, thành vui, rộn ràng lắm. Người quét, người hót, người nhổ cỏ, ai làm được việc gì thì làm việc nấy. Trước đây thỉnh thoảng mới có người dọn, nay tuần nào cũng làm cuốn chiếu, quay vòng các tuyến đường nên đường làng ngõ xóm sáng sủa, sạch đẹp hẳn lên”, chị Hường phấn chấn chia sẻ khi tay chổi vẫn nhịp nhàng đưa đều.

Cách tổ chức bài bản. Mỗi chi hội, đoàn thể như phụ nữ, nông dân, người cao tuổi, cựu chiến binh, đoàn thanh niên làm lực lượng nòng cốt, phối hợp cùng bà con triển khai luân phiên theo từng khu vực dựa trên phản ánh thực tế của cấp ủy phụ trách xóm, hội viên và người dân. Theo lời chia sẻ của Bí thư Chi bộ Đặng Mạnh Khánh, để triển khai hiệu quả phong trào, Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên và thực hiện mô hình dân vận khéo “đảng viên 1+10” vừa trực tiếp tham gia dọn vệ sinh vừa tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân giữ gìn vệ sinh trước cửa nhà và bỏ rác đúng quy định.

Cán bộ và người dân tổ dân phố Lỗ Xá cùng làm sạch sân đình. Ảnh HÀ THÂN

Qua tổ dân phố Dâu Bùi, tôi chứng kiến không khí tấp nập không kém. Tại các tuyến đường, các hội viên cựu chiến binh, người cao tuổi, phụ nữ, nông dân và đoàn viên thanh niên chia nhau quét dọn, phát quang cỏ dại, thu gom rác thải. Đã gần 80 tuổi nhưng ông Nguyễn Hồng Chuyện hăng hái không kém cánh thanh niên. Nhiều năm trước vẫn thường xuyên dọn dẹp khu vực trước nhà và đường làng, nay ông hòa cùng nhịp làm việc tập thể mỗi chiều thứ sáu. Đã thành nếp, nhiều gia đình ở Dâu Bùi còn duy trì thói quen dọn vệ sinh quanh nhà vào sáng thứ bảy.

Cùng chung tay trên tuyến đường từ cầu ra nghĩa trang dài chừng 700 mét, ông Nguyễn Hữu Thanh kể rằng anh em cựu chiến binh thường phát quang cỏ dại, dọn dẹp hai bên đường để lối đi thông thoáng, sạch sẽ. Có những đoạn cây cối hoặc hoa màu của người dân trồng sát mép đường, mọi người làm cẩn thận, kiên trì vận động để bà con cùng chung tay. Từng gắn bó với công tác Đoàn nhiều năm, đảng viên trẻ Chu Văn Chất bộc bạch, từ “Thứ bảy, Chủ nhật xanh” chuyển sang “Ngày thứ sáu vì Mỹ Hào sáng - xanh - sạch - đẹp”, đoàn viên thanh niên luôn nhận phần việc nặng nhọc như hót rác, xúc đất, phát dọn, đồng thời tranh thủ nhắn tin vào nhóm xóm, nhắc nhở bà con quét dọn trước cổng nhà để tạo khí thế hưởng ứng sôi nổi.

Giữ mạch xanh từ nếp nhà, con ngõ và bục giảng

Một phong trào môi trường muốn đi vào chiều sâu không thể chỉ dừng ở những buổi ra quân tập trung ngoài đường nơi công cộng. Tại phường Mỹ Hào, sức lan tỏa rõ nhất nằm ở sự chuyển biến từ làm thay, làm theo phong trào sang tự giác giữ gìn từ mỗi mái nhà, mỗi con ngõ và ngay từ trong nhà trường.

Hồ hởi chia sẻ về những chuyển biến tích cực trong vận động hội viên nỗ lực giữ gìn vệ sinh, bà Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Hào bày tỏ: Hội xác định rõ cốt lõi của phong trào là giúp mỗi người dân nhận thức rằng giữ môi trường sạch đẹp chính là giữ sức khỏe và không gian sống cho gia đình mình, cộng đồng mình. Chị em không chỉ tham gia dọn vệ sinh ở các khu vực công cộng, tuyến đường tự quản vào chiều thứ sáu mà còn tích cực vận động duy trì nề nếp làm sạch từ trong nhà ra ngõ, từ bếp ăn, góc sân đến đường làng, ngõ xóm hằng ngày.

Các chi hội phụ nữ vừa phân công, giám sát vừa gắn việc giữ gìn vệ sinh môi trường với bình xét thi đua, biểu dương hằng tháng, đồng thời ứng dụng nền tảng số, nhóm mạng xã hội để kết nối hội viên, lan tỏa những cách làm hay. Nhờ đó, nhiều ngõ trước đây còn tình trạng để rác bừa bãi hoặc nước ứ đọng nay thông thoáng hơn; nhiều gia đình nhìn nhà bên sạch sẽ cũng tự giác quét dọn phần ngõ trước nhà mình mà không cần nhắc nhở nhiều.

Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Hào Trần Thị Thanh Thủy (phải) tham gia dọn cỏ cùng người dân tổ dân phố Cẩm Quan. Ảnh HÀ THÂN

Ở tổ dân phố Cẩm Quan - địa bàn có hơn 700 hộ dân, việc giữ sạch ngõ xóm gắn liền với những mô hình cụ thể của hội phụ nữ. Chị Lê Thị Chiên, Chi hội trưởng Phụ nữ trải lòng: Ngoài hưởng ứng các phong trào của phường, Chi hội còn hướng dẫn hội viên phân loại rác tại hộ gia đình và ủ xử lý bằng chế phẩm vi sinh. Rác hữu cơ sau khi phân loại được cho vào thùng, rắc men vi sinh để phân hủy, làm nguồn phân bón, tưới cho vườn rau, cây trồng của gia đình. Dù mới duy trì ổn định ở nhóm khoảng vài chục hộ và một số hộ hưởng ứng theo từng đợt, nhưng cách làm này bước đầu giúp giảm lượng rác thải sinh hoạt đưa ra môi trường chung và tạo thói quen xử lý rác ngay tại nguồn.

Cùng với gia đình và tổ dân phố, nhà trường là nơi gieo hạt ý thức bảo vệ môi trường bền vững cho thế hệ trẻ. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Hào tâm sự nhà trường coi việc rèn nề nếp giữ gìn vệ sinh chung cho học sinh là nội dung giáo dục thường xuyên, gắn với xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Từ việc giữ lớp học gọn gàng, không xả rác bừa bãi trong sân trường, phân công trực nhật và chăm sóc bồn cây, học sinh dần hình thành thói quen tự giác để khi về tới khu dân cư, các em cũng biết nhắc nhở người thân và tham gia giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

Từ nghị quyết đến hành động: “Đi đến cùng với việc của dân”

Đi dọc các khu dân cư ở Mỹ Hào mới thấy rõ vì sao một phong trào tưởng chừng quen thuộc lại giữ được sức bền sau hơn một năm triển khai. Trong câu chuyện của cán bộ và người dân ở các tổ dân phố Lỗ Xá, Dâu Bùi, Phan Đình Phùng hay Cẩm Quan, điều được bà con nhắc tới nhiều là sự xuất hiện của lãnh đạo, cán bộ phường cùng người dân dọn vệ sinh vào mỗi chiều thứ sáu. Cán bộ xuống cơ sở làm cùng dân tạo sự gắn kết, chia sẻ và giúp nắm bắt ngay những vướng mắc sát sườn của đời sống dân sinh: từ chuyện đường ngõ xuống cấp, điểm tập kết rác còn xa, công trình cải tạo dở dang cho tới nhu cầu trang thiết bị dọn vệ sinh. Nhiều kiến nghị của người dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Trao đổi với tôi về chủ trương chung và cách tổ chức thực hiện phong trào, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị không thể giao khoán cho riêng một tổ chức đoàn thể mà phải là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy và phát huy ý thức tự giác của nhân dân. Đảng ủy phường xác định công việc này của cả hệ thống chính trị và của từng người dân, phải làm sao để bà con thấy việc giữ gìn vệ sinh môi trường là để chính mình, gia đình mình và cộng đồng thụ hưởng. Chính vì vậy, để phong trào không dừng lại ở những đợt ra quân ngắn hạn rồi lắng xuống, phường chú trọng đổi mới phương thức: đưa nội dung vào nghị quyết chuyên đề, phân công lãnh đạo và cán bộ phường trực tiếp về cơ sở cùng nhân dân, gắn trách nhiệm giữ gìn vệ sinh với tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa theo hướng minh bạch, thiết thực. Phường năng động vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ trực tiếp máy móc, công cụ như máy cắt cỏ, máy cắt cành, máy nghiền cành thành mùn ủ phân, dụng cụ lao động... với tổng giá trị quy đổi lên tới hàng tỷ đồng để trang bị cho các tổ dân phố và lực lượng làm vệ sinh.

Mỗi thứ sáu hàng tuần, việc dọn dẹp vệ sinh môi trường đã trở thành nề nếp ở các khu dân cư trên địa bàn phường Mỹ Hào. Ảnh HÀ THÂN

Ở góc độ điều hành thực tiễn tại khu dân cư, ông Vương Hồng Quảng, Tổ trưởng dân phố Phan Đình Phùng cho rằng để phong trào vận hành trơn tru ở từng tổ dân phố, vai trò bám sát cơ sở, phân công rõ người rõ việc, đôn đốc thường xuyên và lắng nghe phản ánh của bà con trong từng ngõ xóm là yếu tố rất quan trọng. Khi tổ trưởng, chi hội trưởng và các đoàn thể cùng làm gương, thông báo lịch dọn dẹp, thu gom rác rõ ràng và kịp thời nhắc nhở những điểm còn phát sinh rác thải, người dân sẽ dần coi việc giữ vệ sinh chung là trách nhiệm tự nhiên của mình.

Chiều muộn, ánh nắng nhạt dần trên những con đường ở Mỹ Hào. Xe thu gom rác đi qua các tuyến ngõ đã được quét dọn gọn gàng. Dẫu vậy, những cán bộ cơ sở cũng không né tránh những điểm còn chưa trọn vẹn: ở một số khu dân cư đang thi công hoặc chỉnh trang hạ tầng, đất đá, cỏ dại mọc nhanh khiến việc dọn dẹp tốn thêm công sức; ở một số hộ gia đình, phân loại rác tại nguồn chưa trở thành thói quen và cần thêm thời gian hướng dẫn, trang bị để trở nên đồng bộ hơn.

Chính vì thế, hướng đi mà lãnh đạo phường Mỹ Hào xác định cho chặng đường tiếp theo là chuyển mạnh từ “phát động phong trào theo ngày” sang “duy trì nề nếp thường xuyên hằng ngày”, kết hợp kiện toàn các tổ thu gom, đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn và xây dựng các tổ tự quản ở khu dân cư để người dân tự bàn, tự làm, tự giám sát.

Thầy cô và học sinh Trường THCS Mỹ Hào quét dọn vệ sinh trước cổng trường. Ảnh HÀ THÂN

Khi chiều thứ sáu khép lại, tiếng chổi tre, tiếng máy cắt cỏ và tiếng trò chuyện râm ran của người dân Mỹ Hào vẫn đọng lại như một minh chứng giản dị mà thuyết phục: một đô thị muốn sáng, xanh, sạch, đẹp bền lâu không thể chỉ trông chờ vào một vài buổi ra quân, mà bắt đầu từ sự đồng lòng của cán bộ và người dân trong từng nếp nhà, từng con ngõ mỗi ngày.