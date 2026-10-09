Khi màu áo xanh chung sức mở đường

Những việc làm thiết thực không chỉ giúp các hộ gia đình giảm bớt khó khăn khi di dời mà còn góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Những ngày qua, tại các khu vực thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, hình ảnh những đoàn viên, thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện cùng người dân tháo dỡ nhà cửa, di chuyển đồ đạc đã trở nên quen thuộc.

Không khí lao động diễn ra khẩn trương. Người tháo dỡ các hạng mục công trình, người thu gom vật liệu, người khuân vác tài sản đến nơi tập kết.

Màu áo xanh tình nguyện góp sức cùng người dân tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng.

Dưới sự chung sức của lực lượng đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ địa phương, nhiều phần việc được thực hiện nhanh chóng, giúp các gia đình từng bước hoàn tất việc di dời, bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy là công trình giao thông quan trọng của tỉnh Nghệ An, có tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng, chiều dài hơn 60km, được thiết kế với quy mô 4 làn xe, đi qua địa bàn 9 xã. Trong đó, đoạn tuyến qua xã Kim Bảng dài hơn 22km.

Để phục vụ thi công, nhiều hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án phải di chuyển tài sản, tháo dỡ nhà ở và các công trình liên quan.

Đây không chỉ là công việc đòi hỏi nhiều thời gian, công sức mà còn tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Toàn cảnh khu vực đang triển khai giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Gia đình ông Chu Văn Toàn, trú tại thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng, là một trong những hộ phải tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng. Khối lượng công việc khá lớn, từ tháo dỡ các hạng mục công trình đến thu gom, vận chuyển vật dụng sinh hoạt.

Chia sẻ với những khó khăn đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Kim Bảng cùng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã đã có mặt từ sớm để hỗ trợ gia đình.

Không phân biệt công việc nặng hay nhẹ, mỗi người chủ động đảm nhận một phần việc, phối hợp tháo dỡ, thu dọn vật liệu và vận chuyển tài sản ra khỏi khu vực cần giải phóng.

Nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng, công việc di dời được triển khai thuận lợi hơn, góp phần giảm bớt áp lực cho gia đình trong quá trình bàn giao mặt bằng.

Không dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Kim Bảng đã thể hiện tinh thần đồng hành với người dân bằng những hành động cụ thể.

Việc nhường đất cho một công trình giao thông mới cũng đồng nghĩa với việc không ít gia đình phải rời xa nơi ở đã gắn bó nhiều năm, sắp xếp lại cuộc sống và ổn định sinh hoạt tại nơi ở mới.

Trong hoàn cảnh ấy, sự có mặt kịp thời của lực lượng đoàn viên, thanh niên không chỉ giúp người dân giảm bớt gánh nặng công việc mà còn mang ý nghĩa động viên, sẻ chia, tạo thêm sự gắn kết giữa chính quyền, các tổ chức đoàn thể với nhân dân.

Thông qua những hoạt động thiết thực, tuổi trẻ xã Kim Bảng tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, việc trực tiếp tham gia hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.

Mỗi công trình được tháo dỡ, mỗi chuyến vận chuyển tài sản hay từng phần diện tích được thu dọn đều là những đóng góp cụ thể của lực lượng thanh niên vào công việc chung.

Qua đó, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng được lan tỏa bằng chính những việc làm gần gũi, thiết thực.

Những phần việc thiết thực của tuổi trẻ Kim Bảng góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của Nghệ An.

Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự đồng thuận của người dân, những đóng góp thầm lặng của lực lượng tình nguyện cũng mang ý nghĩa quan trọng.

Từ những phần việc bình dị trên công trường giải phóng mặt bằng, màu áo xanh thanh niên đang góp thêm sức trẻ vào hành trình mở những tuyến đường mới.

Không chỉ chung tay đẩy nhanh tiến độ một công trình giao thông, đó còn là cách tuổi trẻ Kim Bảng thể hiện trách nhiệm với quê hương, cùng người dân vun đắp những đổi thay trong tương lai.