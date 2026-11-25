Theo Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Thủ tướng Hun Manet sẽ tham dự Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 tại Việt Nam. Thủ tướng Campuchia cũng sẽ có nhiều cuộc gặp song phương tại Hà Nội để thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế.