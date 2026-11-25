Khi mặt trận gần dân, đồng thuận được nhân lên
Trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại xã Đan Phượng, Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức đoàn thể đang phát huy vai trò cầu nối, kiên trì đưa chủ trương, chính sách đến từng hộ gia đình, tạo sự đồng thuận để người dân tự giác chấp hành.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khi-mat-tran-gan-dan-dong-thuan-duoc-nhan-len-246261125154931248.htm