Khi lựa chọn xanh trở thành trải nghiệm của người trẻ

Từ trải nghiệm thực tế đến những ý tưởng mới

Festival Tân sinh viên chuyển đổi xanh do Báo Xây dựng phối hợp Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức chính thức bế mạc chiều 26/9 sau hai ngày diễn ra, thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia.

Festival Tân sinh viên chuyển đổi xanh với nhiều hoạt động ý nghĩa không chỉ là nơi để "tham quan" mà còn là cơ hội để sinh viên trải nghiệm, đến gần hơn với "chuyển đổi xanh".

Các hoạt động Hộ chiếu xanh, cuộc thi Green Voice, gameshow "Chiếc xe đầu đời", tọa đàm về xe máy điện, đường đua lái thử và các gian hàng xe máy điện đã tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng, gần gũi với sinh viên.

Hào hứng tham gia các hoạt động tại Festival, Hồ Đức Hùng, sinh viên lớp Tự động hóa 01, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, em dành nhiều quan tâm đến các lĩnh vực phát triển xanh, trong đó có xe điện và pin xe điện.

Ngay từ khi còn học THPT, Hùng từng tham gia một cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo với dự án liên quan đến hệ thống phòng, chống cháy nổ xe điện. Trải nghiệm này giúp em nhận thấy lĩnh vực xe điện còn nhiều hướng nghiên cứu, khởi nghiệp và có thể mở ra những cơ hội nghề nghiệp mới cho sinh viên.

Đến với Festival, Hùng có dịp trực tiếp lái thử xe máy điện, đồng thời tìm hiểu thêm thông tin để có thể lựa chọn phương tiện phù hợp với nhu cầu của mình.

Không chỉ dừng ở trải nghiệm sử dụng phương tiện, câu chuyện chuyển đổi xanh còn được các sinh viên nhìn từ góc độ chuyên môn và nghề nghiệp.

Nguyễn Tiến Hưng, sinh viên ngành Cơ điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, những kiến thức về cảm biến, lập trình đang được học có thể được ứng dụng để phát triển các phương tiện vận hành êm ái, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng hơn.

Với Hưng, xe điện vì thế không chỉ là một phương tiện mới mà còn là lĩnh vực có thể kết nối trực tiếp với kiến thức chuyên ngành. Sau khi tốt nghiệp, em mong muốn có cơ hội tham gia nghiên cứu, phát triển xe điện, vừa phù hợp với chuyên môn, vừa mở ra những hướng đi mới trong tương lai.

Cùng quan tâm đến xu hướng điện hóa phương tiện, Lê Văn Toản, sinh viên ngành Cơ điện tử, Khoa Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận thấy quá trình này có thể mang đến thêm lựa chọn nghề nghiệp cũng như cơ hội phát triển các dự án khởi nghiệp cho sinh viên.

Toản đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu, cải tiến các bộ phận cơ khí của xe điện như bánh xe, hệ thống phanh và những chi tiết khác theo hướng hiệu quả, an toàn và thân thiện hơn với môi trường.

Sinh viên hào hứng tham gia các hoạt động tại Festival Tân sinh viên chuyển đổi xanh do Báo Xây dựng phối hợp Đại học Bách khoa tổ chức.

Những thay đổi nhỏ tạo nên chuyển động lớn

Nếu như Hùng, Hưng hay Toản nhìn chuyển đổi xanh từ góc độ công nghệ và nghề nghiệp, Vũ Trần Gia Huy, sinh viên năm hai ngành Cơ điện tử lại bắt đầu từ những điều gần gũi trong cuộc sống.

Theo Huy, chuyển đổi xanh không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc lớn. Trước hết, mỗi sinh viên cần trang bị kiến thức, quan sát và có trách nhiệm hơn với môi trường xung quanh.

Những hành động tưởng như rất nhỏ, chẳng hạn không xả rác bừa bãi hay tắt động cơ khi dừng chờ đèn đỏ, nếu được nhiều người cùng thực hiện có thể tạo nên những thay đổi tích cực.

Từng tham gia một số hoạt động về môi trường, trong đó có chương trình "Hành trình bầu trời xanh của chúng ta", Huy cho biết, những câu chuyện thực tế về hoạt động tình nguyện giúp em nhận ra rằng ý thức của mỗi cá nhân sẽ tạo tác động lớn hơn khi được cộng đồng cùng chung tay.

"Những thay đổi nhỏ, nếu chỉ nhìn ở một cá nhân thì có thể chưa thấy rõ tác động. Nhưng khi mọi người cùng chung tay, những thay đổi đó sẽ tạo nên kết quả lớn hơn", Huy chia sẻ.

Từ góc nhìn của một người trẻ, Huy đánh giá chuyển đổi sang phương tiện điện là hướng phát triển có nhiều triển vọng. Hà Nội có những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sử dụng xe điện nhờ hệ thống hạ tầng tương đối phát triển. Tuy nhiên, theo Huy, quá trình chuyển đổi cũng cần đi cùng các giải pháp bảo đảm an toàn và đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế.

Một trong những vấn đề em quan tâm là điều kiện sạc xe điện tại nơi ở. Nhiều khu nhà trọ sinh viên chưa cho phép sạc xe điện, khiến những người có nhu cầu chuyển đổi phương tiện vẫn phải cân nhắc.

Huy cũng cho biết bản thân quan tâm đến lĩnh vực phương tiện và sẵn sàng tìm hiểu, tham gia các dự án liên quan nếu có cơ hội được kết nối với giảng viên, chuyên gia trong lĩnh vực này.

Hoạt động lái thử xe máy điện thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Đưa trải nghiệm xanh đến gần người trẻ

Theo ông Trương Bằng Thành, Giám đốc Kinh doanh Yadea Việt Nam, Festival Tân sinh viên chuyển đổi xanh có ý nghĩa trong việc đưa câu chuyện chuyển đổi xanh đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Ông cho rằng, với sinh viên, trải nghiệm thực tế có thể mang đến những thông tin cụ thể hơn về phương tiện giao thông xanh, đồng thời, thêm cơ sở để tìm hiểu, cân nhắc phương thức di chuyển phù hợp trong tương lai, trong đó có khả năng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Từ những vòng lái thử, những cuộc trò chuyện hay các ý tưởng được chia sẻ tại Festival, lựa chọn xanh vì thế không còn là một khái niệm xa xôi. Với người trẻ, đó có thể bắt đầu từ một trải nghiệm, một kiến thức mới, một ý tưởng nghề nghiệp hay đơn giản là hành động nhỏ trong đời sống hằng ngày.

Khi những lựa chọn ấy dần trở thành thói quen, di chuyển xanh cũng có thể trở thành điểm khởi đầu để người trẻ hình thành thêm nhiều thói quen thân thiện với môi trường, cùng hướng tới một không gian sống bền vững hơn.

Yến Chi