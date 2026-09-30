Khi lũ gặp triều cường, nhiều tuyến đường Đồng Tháp ngập sâu

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, lũ kết hợp triều cường làm cho mực nước khu vực nội đồng Tháp Mười, khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn của tỉnh ở mức cao gây ngập một số tuyến đường gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, từ nay đến ngày 4/10, tình trạng ngập lụt vẫn tiếp tục diễn ra với độ sâu ngập lụt lớn nhất từ 0.8 – 1.5 m, thời gian ngập lụt từ 3h đến 7h và 17h đến 21h.

Dự báo tình hình ngập do lũ kết hợp triều cường sẽ kéo dài đến ngày 4/10. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Người dân di chuyển khó khăn trên đoạn đường bị ngập do triều cường ở phường Sa Đéc (Đồng Tháp). Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Một đoạn đường Nguyễn Sinh Sắc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng tháp) bị ngập do triều cường. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Đường bị ngập do triều cường gây khó khăn cho người dân trong việc di chuyển. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Một đoạn đường Nguyễn Sinh Sắc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) bị ngập do triều cường. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Một nhà dân ở phường Sa Đéc (Đồng Tháp) dùng bao cát chặn nước triều. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN