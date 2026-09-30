Khi lũ gặp triều cường, nhiều tuyến đường Đồng Tháp ngập sâu
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, từ nay đến ngày 4/10, tình trạng ngập lụt vẫn tiếp tục diễn ra với độ sâu ngập lụt lớn nhất từ 0.8 – 1.5 m, thời gian ngập lụt từ 3h đến 7h, 17 giờ đến 21h.
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, lũ kết hợp triều cường làm cho mực nước khu vực nội đồng Tháp Mười, khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn của tỉnh ở mức cao gây ngập một số tuyến đường gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, từ nay đến ngày 4/10, tình trạng ngập lụt vẫn tiếp tục diễn ra với độ sâu ngập lụt lớn nhất từ 0.8 – 1.5 m, thời gian ngập lụt từ 3h đến 7h và 17h đến 21h.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/khi-lu-gap-trieu-cuong-nhieu-tuyen-duong-dong-thap-ngap-sau/438691.html