Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường Tiểu học Yên Hoà (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã tổ chức thành công vòng chung khảo Cuộc thi vẽ tranh cấp trường với chủ đề “Thầy cô và mái trường”. Sau vòng sơ loại tại các lớp, những họa sĩ nhí xuất sắc đến từ các khối đã cùng hội tụ, mang theo niềm háo hức, sự tự tin và những ý tưởng sáng tạo đầy màu sắc.

Học sinh Trường Tiểu học Yên Hòa, Hà Nội thi vẽ tranh về chủ đề thầy cô và mái trường nhân dịp 20/11.

Bằng đôi bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng phong phú và tình cảm hồn nhiên, trong sáng, các em học sinh đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, một góc nhìn đáng yêu về thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu; đồng thời gửi gắm những lời tri ân chân thành tới các thầy cô nhân dịp 20/11.

Nhà giáo Trịnh Thị Chung Thủy - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Mỗi tác phẩm dù đạt giải hay chưa đều là một món quà tinh thần ý nghĩa, chứa đựng tình yêu thương và lòng biết ơn dành cho thầy cô và mái trường. Mong rằng từ sân chơi bổ ích này, niềm đam mê hội họa và khả năng sáng tạo của các em sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng để mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui, tràn ngập sắc màu và những trải nghiệm đáng nhớ".

Cuộc thi vẽ tranh thu hút nhiều học sinh tham gia.

Trẻ thích thú tham gia thi vẽ tranh nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Niềm vui của các em khi từng bức tranh vẽ được hoàn thiện.

Mỗi bức tranh đều ẩn chứa thông điệp về lòng biết ơn thầy cô của các em học sinh.

Tại Trường THCS A Hải Xuân, xã Hải Xuân (tỉnh Ninh Bình), triển lãm tranh với chủ đề "Thầy cô trong trái tim em" hội tụ hơn 40 tác phẩm tiêu biểu được sáng tác bởi chính đôi bàn tay khéo léo, trái tim nhạy cảm của các em học sinh đến từ CLB Nghệ thuật của cả phân hiệu: Hải Triều, Hải Cường và trường chính.

Đây là dịp đầu tiên sắc màu từ các nẻo đường làng, từ những mái lớp học ven biển cùng tề tựu, tạo thành một bản hòa ca nghệ thuật trong trẻo, chân thật và ngập tràn tình cảm.

Ở mảng tranh "Thầy cô trong trái tim em", các em không tìm kiếm những hình tượng xa hoa. Đó đơn giản chỉ là dáng hình cô giáo cần mẫn bên bàn chấm bài dưới ánh đèn khuya; bóng lưng thầy giáo đứng trên bục giảng với vạt áo vương bụi phấn trắng hay cái nắm tay ấm áp dắt học trò bước qua những ngày mưa bão ngập lối.

Những nét vẽ mộc mạc mà chan chứa tình cảm tri ân của các em với thầy cô, cha mẹ và tình yêu quê hương.

Chia sẻ từ nhà giáo Nguyễn Hải Sơn - Hiệu trưởng nhà trường, những nét chì màu, màu nước tuy còn đôi chỗ vụng về, ngây ngô nhưng lại chân thật đến nao lòng. Bức tranh không chỉ ghi lại một khoảnh khắc giảng bài, mà ghi lại sự chở che, bao dung mà người thầy đã bền bỉ trao gửi suốt năm tháng.

Những bức tranh vẽ về quê hương Hải Xuân mở ra một không gian thân thương và quen thuộc: Con đê chắn sóng vững chãi, bóng dáng người cha, người mẹ dầm sương dãi nắng đẩy thuyền ra khơi, những cánh đồng muối lấp lánh dưới nắng hay rặng phi lao rì rào hát cùng tiếng sóng. Đất và người vùng biển hiện lên kiên cường, đôn hậu, gửi gắm niềm tự hào sâu kín của những đứa con sinh ra nơi đầu sóng ngọn gió.

Mỗi bức tranh treo tại triển lãm không đơn thuần là một tác phẩm trưng bày; đó là tiếng lòng, là lời cảm ơn chân thành nhất mà các em muốn dâng tặng thầy cô giáo nhân ngày 20/11, và cũng là lời tự sự kín đáo gửi đến cha mẹ về những hoài bão bấy lâu ấp ủ...

Những bức tranh được trưng bày tại trường nhân dịp 20/11.

Những tiết mục văn nghệ, hát múa chủ đề thầy cô và mái trường được các em học sinh biểu diễn.

Lãnh đạo Trường THCS A Hải Xuân trao thưởng cho các tác giả đoạt giải cuộc thi vẽ tranh.

Ban tổ chức trao giải cho tác phẩm đoạt giải cuộc thi vẽ tranh.

Tại Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Du, phường Đại Mỗ, Hà Nội cũng tổ chức giải bóng rổ dành cho học sinh để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.