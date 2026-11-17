Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 20/11 do các em học sinh Trường Trường THCS Trần Huy Liệu (phường Đức Nhuận) thể hiện.

Giữa tháng 11, không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại các trường học ở TP Hồ Chí Minh trở nên sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú. Bên cạnh những chương trình văn nghệ, hội thi và hoạt động tri ân thầy cô quen thuộc, một số trường lựa chọn cách làm mới, gắn ngày lễ với các hoạt động thiện nguyện, sẻ chia và chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, tối 14/11, sân trường Trường THCS Trần Huy Liệu (phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí Minh) trở thành không gian nghệ thuật sôi động với chương trình ca nhạc thiện nguyện “Giai điệu yêu thương - Chung tay vì cộng đồng”. Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức đêm nhạc gây quỹ vào dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, thu hút gần 1.200 người tham dự, gồm đại diện lãnh đạo địa phương, cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Điều đáng trân trọng của chương trình không chỉ nằm ở những tiết mục biểu diễn mà còn ở tinh thần sẻ chia được lan tỏa. Ông Nguyễn Trường Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Huy Liệu cho biết, nhà trường đã phát hành vé và nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Gần 1.000 vé được bán ra, qua đó vận động gần 100 triệu đồng đóng góp cho Quỹ Xã hội và hoạt động phong trào năm 2026 của phường Đức Nhuận chung tay chăm lo các hoạt động vì cộng đồng, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

Không khí phấn khởi háo hức của các em học sinh Trường THCS Trần Huy Liệu khi giao lưu cùng nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, chương trình còn chăm lo cho 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trao hàng chục suất học bổng khuyến học cho học sinh lớp 9 của trường, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực trong học tập và cuộc sống.

Không chỉ ở bậc phổ thông, tinh thần tri ân thầy cô còn được thể hiện qua những hoạt động sáng tạo của sinh viên tại các trường đại học. Tại Trường Đại học Gia Định, sinh viên Khoa Truyền thông số thực hiện các sản phẩm báo tường điện tử chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời hướng đến kỷ niệm 4 năm thành lập khoa (28/11).

Với tập thể lớp 260310, tờ báo tường được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy sắc xanh làm màu chủ đạo, điểm nhấn là hình ảnh số 4 tượng trưng cho chặng đường hình thành và phát triển của khoa. Nội dung được chia thành ba phần gồm Lời ngỏ, Lời tri ân và Lời cảm ơn, kết hợp hình ảnh tập thể, thầy cô, mái trường và những thước phim lưu giữ kỷ niệm thời sinh viên.

Đại diện lãnh đạo phường Đức Nhuận, trường THCS Trần Huy Liệu và các nghệ sĩ tặng quà cho các em học sinh.

Thông qua sản phẩm, sinh viên mong muốn gửi gắm lòng biết ơn đến những người đã truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và đồng hành cùng các em trong quá trình trưởng thành. Việc vận dụng kiến thức chuyên ngành truyền thông số để thực hiện báo tường cũng là dịp để sinh viên phát huy khả năng sáng tạo, kể câu chuyện tri ân bằng hình ảnh, màu sắc và ngôn ngữ truyền thông hiện đại.

Không gian trưng bày báo tường còn gợi lại những ký ức đẹp về một hình thức tri ân thầy cô từng gắn bó với nhiều thế hệ học trò. Thạc sĩ, giảng viên Huỳnh Thanh Nguyên, Khoa Truyền thông số, Trường Đại học Gia Định chia sẻ, khi bước vào không gian trưng bày báo tường chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của sinh viên hôm nay, ông nhớ lại thời học sinh của mình và bạn bè trong giai đoạn 1985 - 1997, khi các thế hệ học trò cùng sáng tác thơ, viết tản văn, vẽ trang trí báo tường để tri ân thầy cô.

Theo diện nhóm 1 lớp 260310, lý do lựa chọn chủ đề “Người giữ lửa thầm lặng”, là hướng lời tri ân đến tập thể Phòng Hành chính - Nhân sự của trường. Thay vì chỉ tập trung vào những người trực tiếp đứng lớp, sản phẩm mở rộng sự ghi nhận đến những cán bộ, nhân viên âm thầm làm việc phía sau, góp phần duy trì hoạt động và xây dựng môi trường giáo dục chuyên nghiệp.

Không gian trưng bày các tác phẩm báo tường tri ân các thầy cô của sinh viên Khoa Truyền thông số - Trường Đại học Gia Định.

Cùng hướng đến việc chuyển hóa tình cảm tri ân thành những giá trị thiết thực, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) đã phát đi thư ngỏ thông báo không tiếp nhận hoa và quà chúc mừng, đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, đối tác, cựu sinh viên và phụ huynh chuyển đổi hình thức tri ân bằng những đóng góp tự nguyện cho Quỹ học bổng “Đồng hành và Phát triển” cùng các chương trình phục vụ cộng đồng.

Theo lãnh đạo nhà trường, xuất phát từ giá trị cốt lõi “Chất lượng - Sáng tạo - Nhân văn”, trường luôn định hướng gắn kết hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với trách nhiệm xã hội. Vì vậy, thay vì nhận những món quà truyền thống, nhà trường mong muốn sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị và cá nhân được chuyển hóa thành nguồn lực hỗ trợ người học và cộng đồng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động dạy và học, vai trò của người thầy cũng được đặt ra với những yêu cầu mới. GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh cho rằng, công nghệ không thay thế người thầy mà là công cụ hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục, mở rộng không gian học tập. Dù công nghệ phát triển đến đâu, người thầy vẫn giữ vai trò quan trọng trong khơi dậy khát vọng, nuôi dưỡng nhân cách và đồng hành cùng sự trưởng thành của học sinh.

Theo GS.TS Huỳnh Văn Sơn, giá trị bền vững của giáo dục không nằm ở mức độ hiện đại của công nghệ mà ở việc hình thành những con người có tri thức, năng lực, lòng nhân ái và trách nhiệm với cuộc sống. Đây cũng là sứ mệnh cốt lõi mà nghề giáo cần tiếp tục gìn giữ và phát huy trong mọi thời đại.