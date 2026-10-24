Khi lòng nhân ái hóa thành những công trình dân sinh

Bà Trương Thị Như Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã An Minh tặng Giấy khen cho các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu Phước An Minh. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Tỉnh An Giang có diện tích tự nhiên lớn thứ nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long hơn (9.888 km²); dân số đứng thứ 3 cả nước (gần 5 triệu người), đồng bào dân tộc thiểu số hơn 472.000 người; năm 2026 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh là 1,03%, hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số 2,53%.

Thời gian qua các cấp, ngành trong tỉnh An Giang chú trọng công tác vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí hàng trăm tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; xây dựng cầu, đường giao thông, nhà ở, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Niềm vui từ những công trình

Xã An Minh là một trong những địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh An Giang, phát triển kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, do địa bàn rộng, nhiều kênh rạch hạ nên tầng giao thông còn hạn chế, việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân còn nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương tăng cường vận động xã hội hóa các nguồn lực để thực hiện các công trình dân sinh để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Bà Trương Thị Như Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Minh chia sẻ, từ đầu năm 2026 đến nay xã vận động các công ty, mạnh thường quân, tổ chức chính trị, xã hội tài trợ xây tặng hơn 10 căn nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, Mái ấm Nông dân; 3 cầu giao thông, tặng thẻ bảo hiểm y tế và hơn 1.500 suất quà cho hộ nghèo, học sinh nhân dịp đầu năm học mới với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Cầu Phước An Minh được thiết kế rộng 3 mét, dài 33 mét, đạt tiêu chuẩn thiết kế cầu nông thôn mới. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Mới đây nhất, sáng 24/10 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Minh phối hợp với Nhóm thiện nguyện chùa Huệ Nghiêm (Thành phố Hồ Chí Minh) cùng các nhà hảo tâm tổ chức lễ khánh thành cầu Phước An Minh bắt qua kênh Lâm Trường, kết nối ấp 1, xã An Minh với ấp Mương Đào C, xã Vân Khánh với tổng kinh phí xây dựng 490 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa; ban tổ chức tặng 20 xe đạp và 120 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo của xã An Minh và xã Vân Khánh.

Cầu có thiết kế rộng 3 mét, dài 33 mét đạt tiêu chuẩn thiết kế cầu nông thôn mới. Cây cầu đưa vào sử dụng mang lại niềm phấn khởi cho bà con vùng Miệt thứ An Minh, giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân được thuận lợi, dễ dàng hơn.

Lãnh đạo xã An Minh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đóng góp kinh phí xây cầu Phước An Minh. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

“Đối với xã có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn như An Minh, bên cạnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia, chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác đẩy mạnh xã hội hóa để tranh thủ các nguồn lực thực hiện các công trình dân sinh cũng như các hoạt động chăm lo nhân dân. Từ đó xã chỉ đạo các đơn vị rà soát các địa bàn, hộ dân còn khó khăn và kết nối với các tổ chức, cá nhân để vận động nguồn lực triển khai các công trình, hoạt động thiết thực, hiệu quả”, bà Ngọc nói.

Em Nguyễn Tường Vy, học sinh Trường Tiểu học An Minh chia sẻ niềm vui như được nhân đôi khi được tặng xe đạp nhân dịp lễ khánh thành cầu Phước An Minh và cho biết, con đường đến trường ngày 2 buổi của em được an toàn hơn khi không phải qua sông bằng bè nổi vừa nguy hiểm, vừa tốn nhiều thời gian.

Ban tổ chức tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã An Minh. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Bà Võ Thị Dung, xã Hòn Đất chia sẻ, gia đình thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trước khi có “Mái ấm tình thương” được Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp với Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Hòn Đất vừa bàn giao gia đình sống trong căn nhà cũ xuống cấp, xiêu vẹo, không đảm bảo an toàn. Mái ấm tình thường được xây tặng cho bà Dung có 40 m2, mái lộp tol, khung sườn sắt hộp, nền lát gạch với tổng trị giá 60 triệu đồng; trong đó Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo xã hỗ trợ 35 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp.

“Tôi có sức khỏe không tốt và còn con nhỏ nên công việc làm thuê không được thường xuyên, nguồn thu nhập chủ yếu từ chồng đi làm bốc vác nên dù cố gắng tích góp nhiều năm vẫn không đủ chi phí cất lại căn nhà. Được sự hỗ trợ của các tổ chức hỗ trợ tiền cất nhà và tặng nhiều phần quà thiết yếu vợ chồng tôi rất mừng và yên tâm sinh sống, lao động để lo cho các con được tốt hơn”, bà Dung nói.

Đảm bảo thiết thực công khai trong vận động nguồn lực

Cầu Phước An Minh được thiết kế rộng 3 mét, dài 33 mét, đạt tiêu chuẩn thiết kế cầu nông thôn mới. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Theo bà Phạm Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòn Đất, sau sáp nhập xã có diện tích tự nhiên hơn 28.000 ha, dân số gần 62.000 người, có nhiều dân tộc cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số hơn gần 12.000 người, chiếm gần 20% dân số. Thời gian qua được sự quan tâm của tỉnh và nỗ lực của địa phương góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, địa hình đa dạng gồm đồng bằng, núi và biển; có nhiều kênh rạch nên hạ tầng giao thông ở nhiều khu vực chưa được hoàn thiện, số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của xã còn khá cao, hơn 700 hộ.

Trong công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã bên cạnh phát huy nguồn lực của địa phương, của tỉnh và Trung ương còn tăng cường công tác vận động xã hội hóa các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ địa phương với các hoạt động như: xây cầu, làm đường giao thông nông thôn; xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ dân tộc thiểu số; tặng thẻ bảo hiểm y tế, vốn và phương tiện sản xuất cho hộ nghèo; tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn…

Ban tổ chức thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Phước An Minh. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

“Để làm tốt công tác vận động, xã hội hóa nguồn lực thực hiện các công trình, hoạt động phục vụ dân sinh, chăm lo cho người dân, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan, đơn vị triển khai công khai, minh bạch, đảm bảo hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phục vụ nhân dân dài lâu. Từ đó tạo được niềm tin và duy trì kết nối với các tổ chức, nhà hảo tâm gắn bó hỗ trợ địa phương dài lâu”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòn Đất Phạm Thu Thủy cho hay.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt, từ tháng 7/2025 (sau sáp nhập tỉnh) đến nay, các địa phương huy động hơn 15.000 ngày công sửa chữa 78km đường giao thông, xây hơn 50 cầu giao thông và khơi thông 39km kênh mương thủy lợi; huy động gần 700 tỷ đồng thực hiện các công trình, hoạt động an sinh xã hội, toàn tỉnh đã bàn giao 9.082 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ban tổ chức tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã An Minh. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cho hay, xác định công tác xã hội hóa các nguồn lực xây dựng nông thôn mới và thực hiện an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; thời gian tới các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tỉnh tăng cường vận động, kết nối các nguồn lực xã hội hóa triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội như: trao tặng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách; đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, sửa chữa, nâng cấp trường học, hỗ trợ điều kiện sinh kế như vốn, phương tiện sản xuất cho nghèo...

“Cùng với đó tỉnh chủ động rà soát nhu cầu, ưu tiên các công trình thiết thực; tăng cường công tác quản lý, giám sát, bảo đảm kinh phí tài trợ được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạc và các hoạt động được triển khai thiết thực, hiệu quả".