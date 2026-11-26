Không chờ đợi chính sách bồi thường, hỗ trợ, nhiều hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường 2/9, phường Nghĩa Lộ đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để mở rộng mặt đường. Đằng sau những mét đất được bàn giao không chỉ là sự thay đổi về diện mạo một tuyến phố, mà còn là câu chuyện về tinh thần vì lợi ích chung, về cách làm dân vận kiên trì, gần dân, để chủ trương phát triển đô thị thực sự đi vào đời sống, góp phần nâng cao chất lượng sống của mỗi người dân.

Toàn bộ tuyến đường 2/9 được mở rộng, nâng cấp với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng.

Những ngày này, trên tuyến đường 2/9, không khó để nhận ra những vị trí công trình, tường rào đã được tháo dỡ, phần đất trước đây thuộc khuôn viên của các gia đình nay được bàn giao phục vụ thi công. Với nhiều hộ dân, việc lùi lại một phần diện tích đất, phá bỏ công trình đã gắn bó với gia đình không phải quyết định dễ dàng. Thế nhưng, khi hiểu được ý nghĩa của dự án, nhiều người đã tự nguyện đồng thuận, bởi mong muốn chung là có một con đường rộng rãi, khang trang hơn.

Là một trong những người tích cực ủng hộ chủ trương mở rộng tuyến đường, bà Nông Thị Ất không chỉ sẵn sàng hiến đất mà còn tham gia vận động các hộ dân cùng thực hiện. Với bà, việc mở rộng đường không đơn thuần là phục vụ nhu cầu đi lại trước mắt mà còn góp phần làm đẹp cảnh quan, tạo điều kiện để khu dân cư phát triển.

Bà Nông Thị Ất chia sẻ: “Khi nghe được chủ trương mở rộng đường 2/9, tôi rất vui và đồng thuận. Tôi còn vận động người dân cùng tham gia, để con đường sau này được thông thoáng, đẹp hơn”.

100% hộ gia đình trên tuyến đường tự nguyện tháo dỡ công trình nằm trong phạm vi mở rộng tuyến đường để bàn giao mặt bằng.

Cùng chung suy nghĩ, ông Trần Văn Minh cho rằng, mỗi gia đình đóng góp một phần diện tích đất hôm nay sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cả cộng đồng. Vì vậy, khi được vận động, gia đình ông nhất trí bàn giao phần đất nằm trong phạm vi mở rộng tuyến đường.

Ông Minh cho biết: “Khi cán bộ đến vận động gia đình hiến đất để nâng cấp đường, chúng tôi nhất trí ngay. Dự án đo tim đường vào đến đâu, gia đình hiến đất đến đó, không tính cụ thể bao nhiêu mét, chỉ mong sau này con đường được khang trang, sạch, đẹp hơn”.

Những chia sẻ mộc mạc ấy cho thấy sự đồng thuận không đến từ những lời kêu gọi chung chung, mà bắt đầu từ nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân đối với nơi mình sinh sống. Khi lợi ích cộng đồng được đặt lên trên những tính toán riêng, việc hiến đất, tháo dỡ công trình không còn chỉ là sự hy sinh về tài sản mà trở thành hành động thiết thực góp phần xây dựng quê hương.

Người dân phấn khởi khi con đường đang được thi công nâng cấp.

Để có được sự đồng thuận của hơn 100 hộ dân dọc tuyến đường, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai kiên trì, với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Thay vì chỉ thông báo chủ trương, cán bộ cơ sở trực tiếp đến từng gia đình, giải thích mục đích, ý nghĩa của dự án, đồng thời lắng nghe những băn khoăn, vướng mắc của người dân.

Bởi trên thực tế, việc bàn giao mặt bằng ít nhiều ảnh hưởng đến diện tích đất, nhà ở, tường rào và các công trình phụ của từng hộ. Nếu không được giải thích thấu đáo, những băn khoăn này có thể trở thành rào cản trong quá trình triển khai. Vì vậy, vai trò của những người gần dân, hiểu dân như tổ trưởng tổ dân phố có ý nghĩa quan trọng.

Ông Đồng Xuân Đại - Tổ trưởng Tổ dân phố Nghĩa An, phường Nghĩa Lộ cho biết, “Trong quá trình triển khai dự án, tôi đã phối hợp với cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của việc hiến đất làm đường. Tôi trực tiếp đến những hộ gia đình còn băn khoăn, lo lắng để động viên, giải thích, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc tháo dỡ hành lang, nhà ở và công trình phụ.

Mặt bằng toàn bộ tuyến đường đã được giải phóng và bàn giao cho bên thi công.

Theo ông Đại, điều quan trọng là giúp người dân nhận thấy lợi ích lâu dài mà chính họ và cộng đồng sẽ được hưởng khi tuyến đường hoàn thành. Từ đó, sự đồng thuận được hình thành trên cơ sở tự nguyện, thay vì áp đặt hay vận động mang tính hình thức.

Cùng với tổ dân phố, Ủy ban MTTQ phường Nghĩa Lộ đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai công tác tuyên truyền, vận động. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân được chú trọng, những vấn đề phát sinh được trao đổi, giải thích và tìm hướng tháo gỡ kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Luyến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nghĩa Lộ nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định người dân là trung tâm, sự đồng thuận là nền tảng. Vì vậy, Mặt trận kiên trì đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nhờ đó, hơn 100 hộ dân trên tuyến đường đã đồng thuận tháo dỡ công trình, góp phần triển khai dự án”.

Các đồng chí lãnh đạo phường Nghĩa Lộ tham gia khởi công công trình.

Kết quả của quá trình tuyên truyền, vận động được thể hiện rõ qua sự đồng thuận của người dân. Đặc biệt, dự án chính thức được khởi công vào ngày 18/11, đúng dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại lễ khởi công, phường Nghĩa Lộ đã trao Giấy khen cho 90 hộ gia đình có thành tích thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Đây không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp thiết thực của người dân mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng đô thị.

Từ sự đồng thuận của người dân, dự án nâng cấp tuyến đường 2/9 có điều kiện triển khai thuận lợi hơn. Công trình có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, chiều dài hơn 1,1 km, điểm đầu giao với phường Tân An, điểm cuối kết nối với đường tỉnh 174. Theo thiết kế, tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường đô thị cấp khu vực, vận tốc thiết kế 50 km/h, nền đường rộng 20,5 m; trong đó mặt đường bê tông nhựa rộng 10,5 m, vỉa hè hai bên rộng 5 m mỗi bên.

Lãnh đạo phường Nghĩa Lộ trao Giấy khen cho các hộ gia đình có thành tích thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Không chỉ đầu tư nền đường, mặt đường và vỉa hè, dự án còn được triển khai đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, an toàn giao thông; di chuyển, hoàn trả hệ thống điện, trạm biến áp và xây dựng hệ thống cấp nước sạch.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần khắc phục tình trạng xuống cấp, ngập úng, cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân. Quan trọng hơn, đây là một trong những công trình góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, chỉnh trang cảnh quan, mở rộng không gian phát triển đô thị phường Nghĩa Lộ.

Một tuyến đường được mở rộng có thể đo đếm bằng chiều dài, chiều rộng hay tổng mức đầu tư, nhưng giá trị của công trình còn được tạo nên từ sự đồng lòng của cộng đồng dân cư. Những phần đất người dân tự nguyện hiến tặng hôm nay chính là sự đóng góp thiết thực cho diện mạo đô thị ngày mai.

Tuyến đường hoàn thành góp phần xây dựng diện mạo đô thị phường Nghĩa Lộ ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.

Từ câu chuyện tuyến đường 2/9 có thể thấy, phát triển đô thị không chỉ bắt đầu từ quy hoạch, nguồn vốn hay những công trình xây dựng, mà còn bắt đầu từ sự đồng thuận trong Nhân dân. Khi người dân hiểu, tin tưởng và cùng chung tay thực hiện, những khó khăn trong quá trình triển khai dự án sẽ từng bước được tháo gỡ. Đó cũng là nền tảng quan trọng để phường Nghĩa Lộ xây dựng diện mạo đô thị ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại, trong đó người dân vừa là chủ thể đóng góp, vừa là người trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển.