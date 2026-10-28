Khi lòng dân được mở rộng cùng những con đường

Từ những hy sinh thầm lặng...

Về xóm Cúc, thôn Vô Khuy những ngày này, ai ai cũng rạng rỡ trước sự thay da đổi thịt của làng quê. Những con đường liên thôn xưa kia nhỏ hẹp, gập ghềnh, có đoạn chỉ vỏn vẹn 1–2 mét, nay đã được mở rộng, sạch đẹp, nối liền mạch giao thương. Đẹp hơn cả diện mạo ấy chính là những câu chuyện thắm tình làng nghĩa xóm đằng sau từng mét đường được mở rộng.

Con đường vào xóm Cúc, thôn Vô Khuy trước và sau khi được mở rộng. Ảnh: Thanh Nga

Trò chuyện với Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Vô Khuy Nguyễn Thị Thanh Nga, nghe chị xúc động kể về gia đình anh Đặng Xuân Sơn và chị Lê Thị Hạnh mới thấy hết cái tâm, cái tình của người nông dân. Gia đình anh chị thuộc diện kinh tế không mấy dư dả. Hằng ngày, anh chị làm ruộng, nuôi thêm con lợn, đàn gà, lúc nông nhàn lại đi phụ hồ đổ mồ hôi kiếm từng đồng trang trải.

Thế nhưng, khi địa phương triển khai chủ trương mở rộng đường, vợ chồng anh Sơn đã không chút đắn đo, tự nguyện hiến tới 200m² đất ở (đã có sổ đỏ) và 200m² đất vườn.

Phần đất ấy không chỉ là tài sản cha ông để lại, là vốn “giắt lưng” cho con cháu mai sau, mà trên đó còn có 30 cây mít, 40 cây bưởi và 120 bụi chuối đang kỳ thu hoạch - nguồn thu nhập của cả gia đình.

Anh Sơn hào sảng chia sẻ: “Đất đai, cây trái tiếc thì tiếc thật nhưng đường sá rộng rãi thì cả xóm cùng được hưởng lợi, con cháu đi học thuận tiện, bà con giao thương dễ dàng. Mất đi chút tài sản riêng mà đổi lại sự phát triển chung của quê hương thì vợ chồng tôi sẵn sàng.”

Cái gật đầu đầy trách nhiệm ấy đã thổi bùng lên ngọn lửa lan tỏa khắp xóm nghèo. Không riêng gia đình anh Sơn, nhiều chị em phụ nữ trong thôn cũng chung sức, đồng lòng. Chị Lê Thị Giang dỡ bỏ 80m tường rào, chặt hàng mít cổ thụ để nhường 80m² đất thổ cư. Các chị Khổng Thị Thúy, Lê Thị Toan, Hoàng Thị Thu… dù ngày ngày vẫn miệt mài với công việc đồng ruộng, phụ hồ hay rửa bát thuê, vẫn vui vẻ cống hiến hàng chục, hàng trăm mét vuông “đất vàng, đất bạc” của gia đình mình.

Đến sức mạnh của niềm tin và sự đồng lòng

Theo ông Phùng Văn Năm, Trưởng thôn Vô Khuy, thôn có hơn 800 hộ dân phân bố ở 16 xóm. Riêng xóm Cúc có khoảng 50 hộ dân nằm khá tách biệt; trong đó, có hàng chục hộ tình nguyện hiến đất mở đường. Bài học lớn nhất để tạo nên sự bứt phá này chính là công tác vận động “dân biết, dân hiểu, dân tin và dân làm”.

Chị Lê Thị Hạnh vui mừng, phấn khởi vì được góp sức xây dựng quê hương. Ảnh: Thanh Nga

Ở xóm Cúc, địa hình trước đây bị chia cắt bởi nhiều đoạn đường cụt, trắc trở, nhỏ hẹp, mùa mưa sình lầy đi lại trơn trượt khó khăn. Bằng nhiều kênh tuyên truyền, vận động khác nhau, cán bộ thôn đã đến từng nhà, lắng nghe từng tâm tư, tháo gỡ từng vướng mắc. Khi lòng dân đã thuận, những hoài nghi ban đầu nhường chỗ cho sự tự giác và tinh thần cống hiến.

Nhờ sự đồng thuận ấy, một đoạn đường cụt năm xưa nay đã biến thành tuyến đường liên kết thênh thang dài hơn 1,5km. Những con đường nhỏ hẹp, u tối ngày nào giờ được thắp sáng và mở rộng, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng trăm hộ dân.

Sự đổi thay ngoạn mục hôm nay không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của một quá trình dân vận kiên trì, bài bản từ cấp xã đến tận từng thôn xóm.

Tại xã Bất Bạt, công tác dân vận những năm gần đây được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng ủy xã đã thành lập Khối dân vận, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể; đồng thời duy trì Tổ dân vận tại các thôn để sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ chỗ triển khai 98 mô hình “Dân vận khéo” vào năm 2025, đến năm 2026, con số này đã tăng lên 174 mô hình, gắn liền với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế.

Chính mạng lưới dân vận là những người “gần dân nhất, hiểu dân nhất” đã tạo nên sự khác biệt. Mỗi khi có chủ trương mở đường hay chỉnh trang hạ tầng, Tổ dân vận, Ban công tác Mặt trận cùng các đoàn thể thôn Vô Khuy lại “đến từng nhà, gõ từng cửa”. Người dân không chỉ được vận động, mà quan trọng hơn là được thông tin minh bạch về mục tiêu công trình, phạm vi ảnh hưởng, cũng như thấy rõ lợi ích lâu dài mà mình và cộng đồng sẽ nhận được.

Chiều trên xóm Cúc, bước đi trên con đường mới trải dài phẳng lì, nghe tiếng cười nói rộn ràng của trẻ thơ đi học về, mới cảm nhận trọn vẹn giá trị của sự hòa hợp. Đường quê rộng mở không chỉ kết nối những thôn xóm, mà còn nối liền những bờ vui, nối những tấm lòng nhân ái.

Đó chính là nền tảng vững chắc nhất để chính quyền và nhân dân xã Bất Bạt tiếp tục nắm tay nhau, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và đong đầy tình người.