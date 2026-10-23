Khi lịch sử được kể bằng công nghệ số

Mô hình “Trạm ký ức” được thực hiện nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 80, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đổi mới phương thức giáo dục truyền thống cách mạng trong ĐVTN theo hướng kết hợp giữa hoạt động thực tiễn với ứng dụng công nghệ số.

Tuổi trẻ Công an TP Cần Thơ sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Chương Thiện.

Thông qua khảo sát, nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, ghi âm, ghi hình, phỏng vấn nhân chứng lịch sử, số hóa tài liệu, xây dựng mã QR, bản đồ số, video, infographic, podcast và các sản phẩm truyền thông số khác, ĐVTN trở thành những người trực tiếp lưu giữ, kể lại và lan tỏa các giá trị lịch sử bằng ngôn ngữ, tư duy, phương thức tiếp cận của thời đại số.

Video clip giới thiệu sách tuyên truyền di sản 2026.

Ngoài ra, “Trạm ký ức” còn góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu số về các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, nhân chứng cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các giá trị văn hóa tiêu biểu... phục vụ hiệu quả tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống và quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước.

Tuổi trẻ Công an TP Cần Thơ nghe thuyết trình tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Chương Thiện.

Lần theo dấu ấn lịch sử

Di tích lịch sử Chiến thắng Chương Thiện - Di tích Quốc gia đặc biệt duy nhất tại TP Cần Thơ là một trong những địa chỉ đỏ mà “Trạm ký ức” tìm về.

Chương Thiện là tỉnh do chế độ Sài Gòn thành lập ngày 24/12/1960, gồm các huyện Long Mỹ, Vị Thanh; một phần của huyện Giồng Riềng (thuộc tỉnh Kiên Giang cũ); một số xã của huyện Phước Long - Thạnh Trị (thuộc tỉnh Sóc Trăng), huyện Ngan Dừa - Hồng Dân (thuộc tỉnh Minh Hải cũ).

Mã QR phục vụ tra cứu thông tin về Khu di tích lịch sử Chiến thắng Chương Thiện.

Nơi đây là đầu mối giao thông thủy, bộ quan trọng để đi Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, U Minh, Rạch Giá. Chế độ Sài Gòn coi Chương Thiện là tuyến phòng thủ từ xa để bảo vệ đầu não Vùng IV chiến thuật (đóng tại TP Cần Thơ), là lá chắn ngăn chặn quân chủ lực của ta tấn công, làm bàn đạp để đánh phá căn cứ địa cách mạng U Minh.

Do đó, Chương Thiện trở thành một địa bàn chiến lược quan trọng đối với cả ta và địch. Với ta, Chương Thiện là vành đai vững chắc để bảo vệ căn cứ U Minh, là bàn đạp để tấn công vào Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Rạch Giá. Nơi đây còn là hậu phương lớn, dự trữ người và của phục vụ cho công cuộc kháng chiến. Sau khi Hiệp định Paris năm 1973 được ký kết, địch tiếp tục thực hiện âm mưu tiêu diệt cách mạng miền Nam, trong đó có việc tăng cường đánh phá, lấn chiếm địa bàn Chương Thiện.

Tuổi trẻ Công an TP Cần Thơ thực hiện video giới thiệu, quảng bá về Khu di tích lịch sử Chiến thắng Chương Thiện.

Với vị trí chiến lược quan trọng, Chương Thiện là nơi diễn ra những cuộc đấu tranh quyết liệt giữa ta và địch. Đến cuối năm 1973, Bộ đội chủ lực của Quân khu 9 và quân dân Cần Thơ, cùng các tỉnh Sóc Trăng, Rạch Giá đã đánh bại 75 lượt tiểu đoàn địch có ý định bình định, lấn chiếm Chương Thiện - Long Mỹ, Vị Thanh, giải phóng nhiều địa bàn quan trọng, như: Long Phú, Vĩnh Quới… Kế hoạch bình định Chương Thiện của địch bị thất bại hoàn toàn.

Chiến thắng Chương Thiện năm 1973 là minh chứng sinh động cho sự lãnh đạo đúng đắn, tài thao lược của Đảng, Quân đội và tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu kiên cường của quân, dân Đồng bằng sông Cửu Long. Với những giá trị lịch sử đặc biệt, ngày 9/12/2013, Di tích lịch sử Chiến thắng Chương Thiện được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.

Mô hình “Trạm ký ức” để ĐVTN trực tiếp tham gia gìn giữ, số hóa và lan tỏa các giá trị lịch sử.

Kết nối lịch sử với công nghệ số

Tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Chương Thiện, bên cạnh tìm hiểu, nghiên cứu các tư liệu lịch sử, tuổi trẻ Công an TP Cần Thơ đã thực hiện các nội dung lưu giữ, hệ thống hóa và số hóa tư liệu nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống.

Thông qua việc ứng dụng công nghệ số, tuổi trẻ Công an thành phố xây dựng các sản phẩm truyền thông trực quan, hiện đại, lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng số. Từ đó đưa những trang sử hào hùng đến gần hơn với ĐVTN và nhân dân. Để mỗi địa chỉ đỏ không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn trở thành không gian học tập, sinh hoạt chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Việc tìm hiểu từng câu chuyện lịch sử, lưu giữ từng tư liệu, lan tỏa những giá trị truyền thống là cách để tuổi trẻ Công an thành phố thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Với thông điệp “Mỗi địa chỉ đỏ - Một trạm ký ức”; Mỗi đoàn viên - Một người kể chuyện lịch sử”, tuổi trẻ Công an TP Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần của phong trào thi đua “Ba Nhất”; chủ động đổi mới phương thức giáo dục truyền thống, tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần để những giá trị lịch sử, văn hóa không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục được lan tỏa, kế thừa; xây dựng thế hệ tuổi trẻ Công an bản lĩnh, trách nhiệm, giàu lòng tự hào dân tộc và sẵn sàng cống hiến vì bình yên cuộc sống của nhân dân.