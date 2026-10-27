Khi lịch sử bước ra khỏi trang sách

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Cà Mau, cho biết, giáo dục truyền thống là nội dung quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện nhân cách học sinh. Từ đó, các trường học trên địa bàn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng cấp học. Bên cạnh chương trình chính khoá, nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác tư liệu hình ảnh, video trực quan và sân khấu hoá nội dung lịch sử trong các buổi sinh hoạt dưới cờ. Các chuyến học tập tại những địa chỉ đỏ, hoạt động chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ cũng được tổ chức nhằm giúp học sinh hiểu sâu hơn về truyền thống cách mạng của quê hương.

Cùng với ngành giáo dục, các thiết chế văn hoá trên địa bàn tỉnh mở rộng không gian tri thức giúp học sinh tiếp cận nguồn tư liệu lịch sử địa phương.

Ðoàn viên, thanh niên tham quan, tìm hiểu tư liệu, hiện vật lịch sử và tài liệu trưng bày tại không gian truyền thống Khu di tích Căn cứ Tỉnh uỷ tại Lung Lá - Nhà Thể, Xã Lương Thế Trân.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Thư viện tỉnh Cà Mau, cho biết, thư viện bố trí phòng đọc với hàng ngàn đầu sách về lịch sử, địa lý và đặc điểm tự nhiên của địa phương. Không chỉ phục vụ tại chỗ hay tiếp đón các đoàn học sinh đến nghiên cứu, thư viện còn tổ chức hơn 40 chuyến xe thư viện lưu động mỗi năm đến tận các trường học. Qua đó, học sinh có thêm điều kiện tìm hiểu về vùng đất, con người và những giá trị lịch sử của quê hương.

Xe thư viện lưu động tổ chức hơn 40 chuyến mỗi năm, đưa sách đến phục vụ học sinh tại các trường trên địa bàn tỉnh.

Nền tảng cho những chuyển biến tích cực ấy được củng cố từ chủ trương của Tỉnh uỷ Cà Mau nghiên cứu, biên soạn và lưu giữ tư liệu lịch sử. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 131 về nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương và lịch sử truyền thống của các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp tổ chức, gắn với triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Không gian đọc tại thư viện trường học tạo điều kiện cho học sinh tìm hiểu tài liệu về lịch sử, địa lý và văn hoá địa phương.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu đẩy mạnh sưu tầm, bổ sung, bảo quản và số hoá tư liệu, hiện vật, hồi ký của nhân chứng lịch sử. Các công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11/2029, hướng tới chào mừng 100 năm thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030). Ðây là cơ sở để hệ thống hoá nguồn tư liệu lịch sử, phục vụ công tác nghiên cứu và giáo dục truyền thống lâu dài.

Từ đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy nguồn lực văn hoá đến chuẩn hoá tư liệu lịch sử, Cà Mau đang từng bước nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử địa phương. Những bài học gắn với thực tiễn giúp học sinh hiểu hơn về cội nguồn, trân trọng truyền thống và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá quê hương.

Học sinh tham gia các chuyến học tập thực tế tại địa chỉ đỏ, tìm hiểu truyền thống cách mạng của quê hương.