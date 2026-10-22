Khi lãnh đạo xã tập làm truyền thông

Tại xã Việt Hồng, từ tháng 7/2026, anh Đào Trọng Hai - Phó Chủ tịch UBND xã đã chủ động tự xây dựng và đăng tải các video ngắn lên mạng xã hội với tên gọi gần gũi - Cán bộ xã Hai Lúa, giúp người dân tiếp cận thông tin từ chính quyền cơ sở thuận tiện hơn.

Anh Đào Trọng Hai thường tranh thủ ngày nghỉ và ngoài giờ làm việc để xây dựng kịch bản, quay, dựng video truyền thông trên mạng xã hội.

Anh Hai chia sẻ: “Xuất phát từ công việc hằng ngày và mong muốn giúp người dân tiếp cận thông tin của chính quyền thuận lợi hơn trong thời đại công nghệ số, tôi quyết định tự quay và dựng các video ngắn để tuyên truyền. Tôi cũng mong muốn việc làm của mình sẽ truyền cảm hứng, khuyến khích bà con chủ động sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá hình ảnh quê hương, giới thiệu sản phẩm địa phương”.

Lựa chọn nội dung, viết kịch bản, quay và dựng video đều là những công việc mới mẻ với anh Hai. Để có cách diễn đạt tự nhiên, dễ hiểu, anh vừa làm, vừa học hỏi, từng bước điều chỉnh cách thể hiện.

Thời gian đầu, anh tranh thủ ngày nghỉ để duy trì 2 - 3 video mỗi tuần. Đến nay, khi dần quen với công việc, tần suất đăng tải được tăng lên 1 video mỗi ngày.

Nội dung các video xuất phát từ những vấn đề phát sinh trong cuộc sống của người dân.

Nội dung các video chủ yếu xuất phát từ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là những câu hỏi người dân thường gặp khi giải quyết thủ tục hành chính hoặc tìm hiểu chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình.

Anh Hai cho biết: Khi xuống cơ sở, tiếp xúc với người dân, giải quyết thủ tục hoặc gặp một vấn đề mà nhiều người cùng hỏi, tôi sẽ tìm hiểu về quy định pháp luật, xây dựng kịch bản, quay lại video để có thể nói lại sự việc đó một cách dễ hiểu, lan tỏa tới nhiều người.

Mới đây, video giải đáp câu hỏi “Đất sử dụng lâu năm nhưng chưa có sổ đỏ, khi Nhà nước thu hồi có mất trắng không?” do anh Hai đăng tải đã thu hút hơn 4.800 lượt xem và 25 bình luận. Dưới video, nhiều người bày tỏ sự cảm ơn vì được cung cấp thông tin hữu ích; một số người chia sẻ những vướng mắc thực tế của gia đình liên quan. Trước những phản hồi này, anh Hai chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, xác minh và trả lời công dân theo thẩm quyền.

Trong khi anh Đào Trọng Hai tập trung tuyên truyền chính sách, pháp luật đến người dân, thì anh Nguyễn Duy Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Sơn lại khai thác nền tảng mạng xã hội để quảng bá cảnh sắc thiên nhiên, nét đẹp văn hóa và tiềm năng du lịch địa phương.

Với anh Sơn, một video quảng bá không chỉ dừng ở những hình ảnh phong cảnh đẹp mà cần giúp người xem hiểu hơn về vùng đất và con người Liên Sơn. Từ những cung đường, cảnh sắc thiên nhiên đến phong tục, tập quán và nhịp sống thường ngày đều được lựa chọn, kết nối thành câu chuyện về địa phương.

Hình ảnh chân thực, góc quay phù hợp cùng lời giới thiệu gần gũi giúp người xem có thêm thông tin về điểm đến và những trải nghiệm có thể khám phá.

Anh Nguyễn Duy Sơn chủ động quảng bá tiềm năng du lịch địa phương trên mạng xã hội.

Để tăng khả năng lan tỏa, anh Sơn còn chủ động kết nối với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như A Tủa Phình Hồ, Giàng Thị Xá, Nguyễn Mai Phương cùng xây dựng các video quảng bá. Sự kết hợp này giúp hình ảnh Liên Sơn có thêm cơ hội tiếp cận những nhóm du khách mới.

Truyền thông trên mạng xã hội là hướng đi phù hợp trong bối cảnh du khách ngày càng có xu hướng tìm kiếm thông tin, tham khảo trải nghiệm và lựa chọn điểm đến qua các nền tảng trực tuyến. Hình thức này cũng giúp chúng tôi chủ động trong công tác quảng bá, giới thiệu, thay vì chỉ quảng bá trong các dịp lễ hội hoặc thông qua những chương trình xúc tiến quy mô lớn. Anh Nguyễn Duy Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Sơn

Các video sau đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt thích, hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Một số người dân, du khách đã tìm đến những địa điểm được giới thiệu để tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm rồi tiếp tục chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

Chị Nguyễn Khánh Hoa, du khách đến từ xã Hạnh Phúc cho biết: “Tôi biết đến xã Liên Sơn qua những video giới thiệu trên mạng xã hội. Tôi nghĩ cách quảng bá này rất hiệu quả, giúp chúng tôi biết đến những điểm đến mới và có thêm lựa chọn cho hành trình khám phá của mình”.

Dù hướng đến những mục tiêu khác nhau, hai cách làm đều cho thấy nỗ lực của lãnh đạo cơ sở trong đổi mới cách tiếp cận, lựa chọn hình thức truyền tải phù hợp với nhu cầu của cộng đồng. Giá trị của cách làm này không chỉ nằm ở khả năng lan tỏa mà còn ở khả năng tương tác hai chiều.

Mạng xã hội giúp anh Sơn lan tỏa câu chuyện du lịch của địa phương tới đông đảo công chúng.

Anh Hoàng Văn Thường, thôn Vân Hội 2, xã Việt Hồng chia sẻ: “Thông qua các video của đồng chí Đào Trọng Hai, người dân có thể nắm bắt thông tin thuận tiện hơn, đồng thời, có thể đặt câu hỏi ngay dưới phần bình luận để được giải đáp. Tôi thấy cách làm này rất thiết thực, giúp người dân dễ tiếp cận thông tin, cán bộ cũng gần gũi với dân hơn”.

Tuy nhiên, truyền thông trên mạng xã hội không chỉ đòi hỏi sự chủ động mà còn đặt ra yêu cầu về tính chính xác và trách nhiệm. Những thông tin liên quan đến chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính cần được kiểm chứng, bảo đảm thống nhất với quy định hiện hành.

Các câu hỏi, kiến nghị của người dân phải được tiếp nhận, chuyển đến đúng bộ phận và giải quyết theo thẩm quyền. Nếu phản hồi chỉ dừng lại ở những lời trao đổi dưới video mà không hướng dẫn hoặc xử lý phù hợp, hiệu quả kết nối sẽ khó bền vững.

Các video do các đồng chí lãnh đạo địa phương xây dựng nhận được sự quan tâm, tương tác tích cực của công chúng.

Với hoạt động quảng bá du lịch, lượt xem, lượt thích và chia sẻ mới phản ánh mức độ quan tâm ban đầu. Để duy trì, nội dung quảng bá cần liên tục đổi mới về nội dung và hình thức, gắn giới thiệu, quảng bá với nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm trải nghiệm của du khách. Qua đó, góp phần tăng lượng khách, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Việc lãnh đạo xã chủ động bước lên mạng xã hội để cung cấp thông tin, lắng nghe ý kiến người dân và quảng bá hình ảnh địa phương đang mở ra cách làm truyền thông gần gũi, linh hoạt hơn. Qua đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tiên phong đổi mới sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo địa phương trong nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.