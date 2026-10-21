Khi lãnh đạo tỉnh 'làm công' cho doanh nghiệp

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 diễn ra chiều 20/10, câu chuyện đồng hành với doanh nghiệp được bà Lịch đề cập trong bối cảnh Gia Lai thu hút lượng vốn đầu tư lớn, song nhiều dự án còn vướng thủ tục, đất đai và giải phóng mặt bằng.

Theo sát dự án, gỡ từng vướng mắc

Theo bà Lịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công trực tiếp phụ trách từng dự án, cùng các sở, ngành và địa phương giải quyết khó khăn cho nhà đầu tư. Công việc kéo dài từ khâu hoàn tất thủ tục, chuẩn bị mặt bằng đến triển khai và đưa dự án vào hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ tại buổi họp báo.

Khi phát sinh vướng mắc, lãnh đạo phụ trách phải nắm được nguyên nhân, xác định phần việc thuộc trách nhiệm của từng cơ quan để xử lý. Những vấn đề vượt thẩm quyền của cấp dưới cần được xem xét kịp thời, tránh kéo dài thời gian chờ đợi của doanh nghiệp.

Bà Lịch dẫn trường hợp dự án khu tổ hợp văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ và du lịch Blooming Sky tại xã Cát Tiến, của nhà đầu tư Lee Soo Man (Hàn Quốc). Khi dự án gặp khó khăn về mặt bằng, việc rà soát phải đi đến từng hộ dân chưa di dời, tìm hiểu vướng mắc trong bồi thường và nguyện vọng của người dân để có hướng giải quyết.

“Tôi hay nói vui với các nhà đầu tư, bây giờ lãnh đạo tỉnh như đi làm công cho doanh nghiệp”, bà Lịch chia sẻ hóm hỉnh, nhưng cũng cho thấy trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh trong việc theo sát, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Vì với doanh nghiệp, mỗi ngày chờ thủ tục hay mặt bằng đều có thể làm phát sinh chi phí, ảnh hưởng kế hoạch triển khai.

Áp lực giải quyết công việc càng lớn khi số dự án đầu tư vào Gia Lai tăng mạnh. Theo báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương thu hút 224 dự án, vượt 31,76% kế hoạch, tăng 55,56% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký gần 196.589 tỷ đồng, gấp 2,52 lần cùng kỳ, gồm 217 dự án trong nước và 7 dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, có 273 dự án được trao quyết định, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc ký biên bản ghi nhớ hợp tác, với tổng vốn đăng ký và dự kiến gần 850.000 tỷ đồng.

Sau các quyết định đầu tư và thỏa thuận hợp tác, doanh nghiệp còn phải hoàn tất thủ tục, chuẩn bị mặt bằng và điều kiện thi công. Khả năng chuyển vốn đăng ký thành vốn thực hiện phụ thuộc nhiều vào tiến độ những công việc này. Thu hút thêm dự án vì thế cũng đặt ra yêu cầu nâng năng lực giải quyết công việc của các cơ quan trong tỉnh.

Trong 9 tháng, GRDP của Gia Lai tăng 8,03%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,37%, dịch vụ tăng 8,55%. Cùng kỳ, 79 dự án sản xuất công nghiệp với tổng vốn đầu tư 16.683 tỷ đồng đi vào hoạt động, bổ sung năng lực sản xuất cho địa phương.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn chưa đạt kỳ vọng do một số dự án năng lượng chậm vận hành, hạ tầng truyền tải chưa đáp ứng yêu cầu giải tỏa công suất. Nhiều công trình, dự án còn vướng thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và hạ tầng kết nối. Việc phối hợp tháo gỡ khó khăn giữa các cơ quan, địa phương và nhà đầu tư có lúc chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và khả năng đóng góp của các dự án vào tăng trưởng.

Đến ngày 30/9, giải ngân đầu tư công đạt 19.333 tỷ đồng, bằng 70,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 63,71% kế hoạch HĐND tỉnh giao, kể cả vốn kéo dài. Nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đạt tiến độ cũng ảnh hưởng đến khả năng thanh toán vốn, đòi hỏi tỉnh đồng thời xử lý thủ tục và cân đối nguồn lực.

AI hỗ trợ đánh giá KPI từ chuyên viên đến chủ tịch tỉnh

Cùng với việc phân công lãnh đạo phụ trách từng dự án, Gia Lai triển khai đánh giá hiệu quả công việc theo chỉ số KPI từ tháng 7/2026. Nhiệm vụ của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị được cập nhật định kỳ trên hệ thống để theo dõi tiến độ và làm rõ trách nhiệm xử lý.

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai trao đổi thêm thông tin với báo chí.

Trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng để hỗ trợ phân tích khối lượng, chất lượng, thời gian và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá áp dụng từ chuyên viên, lãnh đạo phòng, sở, ngành đến Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dữ liệu được dùng để xem xét tính chất từng nhiệm vụ. Một văn bản trao đổi thông thường khác với hồ sơ cần phối hợp nhiều cơ quan để tháo gỡ khó khăn cho dự án. Số lượng văn bản đã xử lý cần được đối chiếu với độ phức tạp, thời gian giải quyết và kết quả thực hiện.

Qua theo dõi, lãnh đạo tỉnh có thêm căn cứ rà soát việc phân công, nhận diện đơn vị quá tải hoặc nhiệm vụ bị chậm ở một khâu cụ thể. Nguyên nhân do thiếu nhân lực, phối hợp chưa tốt hay cán bộ chậm xử lý cần được làm rõ để điều chỉnh phù hợp.

Với doanh nghiệp, điều cần biết là hồ sơ đang được cơ quan nào giải quyết, còn thiếu nội dung gì và khi nào có kết quả. Việc cập nhật quá trình xử lý giúp người đứng đầu kiểm tra trách nhiệm từng bộ phận, kịp thời chấn chỉnh tình trạng chậm trễ, đùn đẩy công việc.

Trong nhiệm vụ quý IV, UBND tỉnh yêu cầu sử dụng kết quả KPI để rà soát khối lượng, tiến độ, chất lượng công việc và bố trí nhân sự. Các trường hợp không phát sinh nhiệm vụ, nhiệm vụ trễ hạn, điểm thấp hoặc khối lượng công việc chưa phù hợp với vị trí đều phải được làm rõ.

Tiến độ dự án, kết quả giải ngân và hiệu quả tháo gỡ khó khăn cũng được gắn với trách nhiệm người đứng đầu, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương. Kết quả thực hiện là căn cứ đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân cuối năm.

Gia Lai đã thu hút lượng vốn đăng ký lớn, phần việc tiếp theo là tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai, đóng góp cho tăng trưởng. Khi trách nhiệm được giao đến từng lãnh đạo, kết quả hỗ trợ doanh nghiệp cũng cần được nhìn từ tiến độ thực hiện dự án. Đó là cách địa phương giữ uy tín với những nhà đầu tư đã lựa chọn mình, đồng thời tạo sức hút cho những dòng vốn tiếp theo.