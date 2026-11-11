Khi lãnh đạo địa phương trở thành những người kể chuyện trên không gian số

Khi lãnh đạo trở thành những người kể chuyện trên không gian số

Vài năm trở lại đây, livestream và thương mại điện tử đã trở thành xu hướng phổ biến, thu hút đông đảo cá nhân, doanh nghiệp tham gia, đồng thời mở ra kênh ứng dụng khoa học công nghệ vào quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là đặc sản của đồng bào dân tộc thiểu số.

Sự phát triển của các nền tảng livestream cũng kéo theo sự hình thành đội ngũ KOL (người có sức ảnh hưởng) và KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) chuyên nghiệp. Nhiều phiên phát sóng ghi nhận doanh thu hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng.

Đáng chú ý, không chỉ những người bán hàng chuyên nghiệp, lãnh đạo các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương cũng trực tiếp "lên sóng", tham gia các phiên quảng bá sản vật quê hương. Đây là cách làm mới nhằm đưa những sản phẩm vốn ít có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn đến gần hơn với người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Cốc đồng hành cùng người dân trong những video giới thiệu về văn hóa, sản phẩm nông nghiệp, con người địa phương. Ảnh: Bộ KHCN

Từ vai trò quản lý, lãnh đạo địa phương đang trở thành những người trực tiếp kể câu chuyện về sản phẩm, kết nối người sản xuất với người tiêu dùng.

Điển hình là Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hoàng Trung, người trực tiếp xuất hiện trong các video giới thiệu cảnh quan, nét văn hóa và những sản vật đặc trưng của quê hương, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Trong video “Theo chân Bí thư Long Cốc”, ông Trung đưa người xem đi qua những đồi chè xanh mướt, gặp gỡ người trồng chè, giới thiệu sản phẩm, thưởng trà và kể câu chuyện về vùng đất của đồng bào Mường, Dao.

Được biết, Long Cốc sở hữu những đồi chè bát úp nối tiếp nhau, cảnh quan tự nhiên tại Tam Thanh, Vinh Tiền cùng không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, trước đây, mỗi năm xã chỉ đón khoảng 2.000-3.000 lượt khách. Nhiều người biết đến Long Cốc nhưng chưa hình dung đầy đủ những trải nghiệm mà vùng đất này có thể mang lại.

Từ thực tế đó, địa phương lựa chọn mạng xã hội làm kênh quảng bá mới. Những video đầu tiên được thực hiện với sự tham gia trực tiếp của Bí thư xã và nhóm cán bộ hỗ trợ từ khâu lên ý tưởng, xây dựng nội dung đến quay dựng.

Ông Trung chia sẻ, những lần đầu đứng trước máy quay không hề dễ dàng. Có video, cả nhóm phải mất nửa ngày mới hoàn thành sản phẩm chỉ vài phút. Nhiều buổi ghi hình bắt đầu từ 5 giờ sáng để kịp ghi lại khoảnh khắc bình minh trên những đồi chè.

Từ những bước đi ban đầu, hoạt động quảng bá Long Cốc dần được mở rộng trên Facebook, TikTok và Threads. Đến nay, các nền tảng có gần 14.000 người theo dõi, tổng lượt xem đạt 4,6 triệu.

Bí thư xứ Mường đi bán... quýt

Không chỉ dừng lại ở việc quảng bá cảnh quan, văn hóa, một số lãnh đạo địa phương còn trực tiếp tham gia livestream bán nông sản, hỗ trợ người dân mở rộng đầu ra cho sản phẩm.

Tại xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Duy Tư đã xuất hiện trong các phiên livestream bán quýt trên kênh Facebook “Bí thư xứ Mường”.

Kênh Facebook “Bí thư xứ Mường”. Ảnh: BTXM

Trước đây, quýt Vân Sơn chủ yếu được tiêu thụ thông qua thương lái. Mỗi khi đến mùa thu hoạch, các chủ vườn thường chờ người thu mua đến tận nơi, thỏa thuận giá cả rồi bán sản phẩm. Cách làm này tuy quen thuộc nhưng khiến đầu ra phụ thuộc nhiều vào các đầu mối trung gian, hạn chế khả năng tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng ở những thị trường xa.

Bởi vậy, khi địa phương đề xuất đưa quýt lên livestream, không ít chủ vườn còn tỏ ra e dè. Với họ, bán hàng trên mạng xã hội là phương thức mới mẻ, chưa rõ hiệu quả, trong khi việc bán cho thương lái đã trở thành thói quen từ nhiều năm.

Tuy nhiên, qua các phiên livestream, sản phẩm của người dân Vân Sơn dần nhận được sự quan tâm của khách hàng ở nhiều nơi. Từ chỗ chủ yếu tiêu thụ trong phạm vi địa phương hoặc qua những đầu mối thu mua quen thuộc, quýt Vân Sơn có thêm cơ hội xuất hiện trước đông đảo người tiêu dùng trên cả nước.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Duy Tư đã xuất hiện trong các phiên livestream bán quýt trên kênh Facebook “Bí thư xứ Mường”. Ảnh: BTXM

Điểm đáng chú ý của hình thức này là người mua có thể trực tiếp quan sát vườn quýt, tìm hiểu về sản phẩm và trao đổi với người bán ngay trong phiên phát sóng. Qua đó, người trồng không chỉ giới thiệu được chất lượng nông sản mà còn có thể kể câu chuyện về vùng trồng, chủ động kết nối với khách hàng, từng bước giảm sự phụ thuộc vào các kênh tiêu thụ truyền thống.

Từ những câu chuyện tại Long Cốc và Vân Sơn, có thể thấy sự tham gia của lãnh đạo cơ sở đang góp phần tạo động lực để người dân mạnh dạn tiếp cận phương thức quảng bá, kinh doanh mới. Khi người đứng đầu trực tiếp xuất hiện trên không gian số, những sản phẩm và tiềm năng vốn còn ít được biết đến ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội tiếp cận công chúng.

Đây cũng là cách đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống người dân, bắt đầu từ những việc thiết thực như quảng bá cảnh đẹp, giới thiệu đặc sản và tìm kiếm đầu ra cho nông sản địa phương.