Ông Lê Xuân Sơn - Phó Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPT phát biểu khai mạc sự kiện

Chủ quyền dữ liệu: Doanh nghiệp đứng ở đâu trong chuỗi giá trị dữ liệu quốc gia?

Ngày 27/11, tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ hội thảo Cyber Wellness Summit 2026 với chủ đề “Làm chủ dữ liệu, kiến tạo năng lực chống chịu số: Bảo mật dữ liệu và sức chống chịu số của doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp lý mới” do VNPT Cyber Immunity (VCI) tổ chức, GS danh dự, TSKH Phan Xuân Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), trình bày chủ đề “Chủ quyền dữ liệu quốc gia: Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển số an toàn, bền vững”. Bài tham luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị dữ liệu quốc gia, khi dữ liệu không chỉ là tài sản riêng của mỗi tổ chức mà còn gắn với quyền lợi của khách hàng và sức cạnh tranh của nền kinh tế số. Khuôn khổ pháp lý đang từng bước hoàn thiện. Trong bối cảnh đó, làm chủ dữ liệu nghĩa là doanh nghiệp phải hiểu rõ mình nắm giữ dữ liệu gì, khai thác ra sao và ai chịu trách nhiệm bảo vệ.

Dữ liệu – Tài sản chiến lược cần được quản trị

Ở góc độ kĩ thuật, ông Vũ Mạnh Kiểm, Giám đốc phát triển giải pháp An ninh dữ liệu, VNPT Cyber Immunity, trình bày tham luận “Dữ liệu là tài sản chiến lược: Tăng trưởng bền vững đi cùng năng lực quản trị rủi ro”. Khi dữ liệu trở thành nền tảng của hoạt động kinh doanh, một lỗ hổng bảo mật có thể kéo theo gián đoạn vận hành, tổn thất tài chính và suy giảm niềm tin của khách hàng.

Để doanh nghiệp bắt đầu từ những bước đi thực tế, VCI giới thiệu vai trò đối tác tư vấn và thực thi chiến lược bảo mật tổng thể, với lộ trình 6 tháng gồm rà soát hiện trạng, đánh giá rủi ro và xác định ưu tiên đầu tư an ninh mạng. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp gắn ngân sách bảo mật với mục tiêu kinh doanh, đầu tư đúng chỗ thay vì dàn trải.

Đáng chú ý, tham luận cũng đặt ra bài toán ROI (Return on Investment) trong đầu tư an ninh mạng. Theo ông Vũ Mạnh Kiểm, hiệu quả đầu tư không nên chỉ được tính bằng chi phí xử lý khi sự cố xảy ra, mà cần nhìn nhận cả những tổn thất doanh nghiệp có thể tránh được và giá trị kinh doanh được bảo vệ. Một sự cố rò rỉ dữ liệu không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn kéo theo nguy cơ gián đoạn vận hành, mất khách hàng và suy giảm uy tín thương hiệu.

Ở chiều ngược lại, đầu tư an ninh mạng đúng trọng tâm giúp doanh nghiệp tối ưu ngân sách, đáp ứng yêu cầu tuân thủ, bảo vệ dữ liệu và củng cố niềm tin với khách hàng, đối tác. Đây cũng là cơ sở để chuyển dịch từ tư duy xem bảo mật là chi phí phát sinh sang coi đó là khoản đầu tư chiến lược cho tăng trưởng bền vững.

Ông Phạm Duy Hưng, Chuyên gia tư vấn giải pháp Data & AI, IBM Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo

Ở góc độ công nghệ, ông Phạm Duy Hưng, Chuyên gia tư vấn giải pháp Data & AI, IBM Việt Nam, trình bày chủ đề “Bảo vệ tài sản số cốt lõi: Lá chắn dữ liệu chủ động”. Tham luận tập trung vào giám sát dữ liệu chủ động, giúp doanh nghiệp loại bỏ điểm mù trong hệ thống và giảm thiểu nguy cơ thất thoát dữ liệu.

Bảo mật không thể chỉ là việc của bộ phận kỹ thuật

Các diễn giả chia sẻ trong phiên đối thoại chuyên sâu

Khép lại chương trình là phiên đối thoại “Từ chiến lược đến hành động” do nhà báo Vũ Bảo Phong (VTV) điều phối. Tham gia phiên đối thoại có ông Hồ Trọng Đạt, Phó Giám đốc VNPT Cyber Immunity; ông Trần Nhật Minh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ thông tin, VIB; bà Nguyễn Thị Thu Phương, Giám đốc Quản trị rủi ro, Techcombank; và ông Phạm Duy Hưng, IBM Việt Nam.

Các diễn giả cùng thống nhất rằng trách nhiệm cao nhất về dữ liệu và rủi ro AI phải thuộc về cấp lãnh đạo. Doanh nghiệp có thể thuê ngoài hạ tầng hay công cụ kỹ thuật, nhưng không thể thuê ngoài trách nhiệm đối với niềm tin của khách hàng. Khi sự cố xảy ra, 24 giờ đầu tiên mang tính quyết định. Các bước khoanh vùng sự cố, phân quyền cô lập hệ thống, kích hoạt cơ chế điều hành khủng hoảng và truyền thông minh bạch cần được chuẩn bị và diễn tập từ trước.

Từ góc độ bảo vệ dữ liệu trong lĩnh vực ngân hàng, bà Trần Khánh Linh nhấn mạnh doanh nghiệp cần chủ động tích hợp các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu (Data Privacy) ngay từ khâu xây dựng kiến trúc và thiết kế hệ thống, thay vì chỉ tập trung xử lý rủi ro khi phát sinh sự cố. Đây là nền tảng để bảo vệ quyền lợi khách hàng và xây dựng niềm tin số trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ. Bà chia sẻ: “Trong kỷ nguyên AI thì doanh nghiệp nào làm chủ được niềm tin số thì doanh nghiệp đó sẽ phát triển bền vững”. Đây cũng là một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra với doanh nghiệp khi dữ liệu ngày càng trở thành nền tảng cho các hoạt động kinh doanh và ứng dụng công nghệ mới.

Hiệu quả đầu tư an ninh mạng cũng không nên chỉ đo bằng số sự cố đã ngăn chặn. Thước đo đúng hơn là tốc độ phát hiện, khả năng ứng phó, thời gian khôi phục dịch vụ và giá trị kinh doanh được bảo vệ. Khi được đưa vào ngay từ khâu thiết kế sản phẩm và vận hành, an ninh mạng không còn là chi phí tuân thủ mà trở thành lợi thế cạnh tranh, giúp doanh nghiệp tự tin ứng dụng AI và củng cố niềm tin với khách hàng, đối tác.

Cyber Wellness Summit 2026 khép lại chuỗi hoạt động chuyên ngành năm 2026 của VCI với một thông điệp xuyên suốt: làm chủ dữ liệu là bài toán quản trị bắt đầu từ cấp lãnh đạo, và năng lực chống chịu số chỉ được xây dựng khi chiến lược được chuyển hóa thành hành động.