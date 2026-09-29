Khi ký ức lịch sử được kể bằng công nghệ

Ở vùng Đông Đắk Lắk, nơi nhiều buôn làng Ê Đê, Ba Na vẫn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, thổ cẩm không chỉ hiện diện trong trang phục mà còn là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng. Qua từng sợi chỉ, đường dệt và sắc màu, những người phụ nữ gửi gắm tình yêu buôn làng, thiên nhiên, đồng thời góp phần trao truyền những giá trị văn hóa của cộng đồng qua nhiều thế hệ.