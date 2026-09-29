Khi ký ức lịch sử được kể bằng công nghệ
Có những di tích vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cũng có những dấu tích đã bị thời gian xóa mờ. Một cây cầu, một bến phà hay một đồn bốt cũ... nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, thế hệ hôm nay khó có thể cảm nhận hết sự hy sinh và giá trị đằng sau đó. Công nghệ số đang mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới để lịch sử được kể lại sinh động hơn.
Thái Diệu - Võ Quốc - Ngọc Tú (thực hiện)
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/202609/khi-ky-uc-lich-su-duoc-ke-bang-cong-nghe-0d269e8/