Nghe tưởng vặt vãnh, nhưng đó là ranh giới giữa một lời khuyên chân thành và một màn chào hàng được trả công. Và ranh giới ấy, suốt nhiều năm qua, đã bị xóa nhòa một cách có chủ đích.

Luật Quảng cáo sửa đổi, tức Luật số 75/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2025 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đã bổ sung một khái niệm mới: người chuyển tải sản phẩm quảng cáo. Nghe hơi khô khan, nhưng ý nghĩa của nó rất đời.

Luật định danh rõ trách nhiệm của những cá nhân đứng ra giới thiệu sản phẩm, từ KOL, KOC cho tới người sáng tạo nội dung. Khi nội dung quảng cáo sai sự thật, người chuyển tải không còn có thể nấp sau câu quen thuộc rằng mình chỉ chia sẻ trải nghiệm cá nhân. Họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, và với các mặt hàng nhạy cảm như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm hay sản phẩm liên quan sức khỏe, họ còn phải xem kỹ hợp đồng và chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền trước khi mở lời.

Mới đây, ngày 11/11/2026, trong một chương trình kết nối với sinh viên về tiêu dùng thông minh trong kỷ nguyên số, lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã nhắc lại một yêu cầu tưởng chừng hiển nhiên: KOL, KOC phải thông báo rõ ràng, minh bạch khi nội dung giới thiệu có nhận quảng cáo hoặc được nhãn hàng tài trợ. Việc một cơ quan quản lý phải nói đi nói lại điều hiển nhiên ấy cho thấy nó chưa hề hiển nhiên trong thực tế.

Hãy thành thật với nhau. Trong nhiều năm, cả một ngành công nghiệp đã được xây trên sự mập mờ. Một người nổi tiếng khoe hộp kem dưỡng da trong video đời thường, một bà mẹ bỉm sữa kể chuyện con mình hợp loại sữa nào, một anh chàng mở hộp điện thoại với vẻ hào hứng vô tư.

Người xem tin, bởi họ nghĩ đó là lời thật lòng của một người giống mình. Nhưng rất nhiều trong số đó là hợp đồng, là kịch bản, là tiền. Sự mập mờ ấy chính là tài sản quý nhất của tiếp thị qua người ảnh hưởng, bởi một lời giới thiệu đáng tin gấp nhiều lần một biển quảng cáo ai cũng biết là quảng cáo.

Chính vì vậy, yêu cầu công khai tài trợ không phải một thủ tục hành chính. Nó động vào mô hình kinh doanh cốt lõi. Khi buộc phải gắn nhãn đây là nội dung được tài trợ, người làm nội dung đánh mất đúng thứ làm nên giá trị của mình trong mắt nhãn hàng: vẻ tự nhiên, sự vô tư giả định.

Đó là lý do nhiều người trong ngành ngần ngại, lách, hoặc gắn dòng chữ thừa nhận tài trợ ở nơi khó thấy nhất. Nhưng đó cũng chính là lý do quy định này cần thiết. Một thị trường quảng cáo lành mạnh không thể dựng trên việc người xem không biết mình đang bị bán hàng.

Cần sòng phẳng để không quy chụp cả một nghề. Không phải người ảnh hưởng nào cũng gian dối, và không phải nội dung được tài trợ nào cũng xấu. Một người có chuyên môn thật, dùng sản phẩm thật, và nói rõ mình được trả tiền, vẫn có thể mang lại thông tin hữu ích.

Vấn đề chưa bao giờ nằm ở chuyện nhận tiền. Vấn đề nằm ở chỗ giấu việc nhận tiền để lời chào hàng khoác lên mình chiếc áo của lời khuyên vô tư. Minh bạch không giết chết nghề sáng tạo nội dung, nó chỉ buộc nghề ấy phải tử tế hơn, và về lâu dài, chính sự tử tế mới nuôi được niềm tin bền vững.

Với người tiêu dùng, nhất là những người phụ nữ vốn là đối tượng chính của phần lớn chiến dịch tiếp thị tiêu dùng, thay đổi này trả lại cho họ một quyền cơ bản: quyền được biết ai đang nói với mình vì lý do gì. Khi một lời giới thiệu được gắn nhãn tài trợ, người xem tự khắc điều chỉnh mức độ tin cậy.

Họ vẫn có thể mua, nhưng là mua với con mắt tỉnh táo, chứ không phải mua vì tưởng rằng một người lạ trên mạng thật lòng quan tâm tới làn da hay sức khỏe của mình. Đó là sự khác biệt giữa một quyết định tiêu dùng có hiểu biết và một quyết định bị dẫn dắt.

Dĩ nhiên, luật hay trên giấy chỉ có giá trị khi được thực thi trên nền tảng. Phần khó nằm ở chỗ làm sao kiểm soát hàng triệu nội dung trôi qua mỗi ngày, làm sao phân biệt một dòng thừa nhận tài trợ cho có với sự minh bạch thực chất, làm sao buộc các nền tảng xuyên biên giới cùng vào cuộc.

Luật mới cũng đã quy định trách nhiệm của mạng xã hội đối với quảng cáo do người dùng thực hiện, nhưng từ quy định đến hiệu quả là một quãng đường dài, phụ thuộc vào năng lực hậu kiểm và sự nghiêm túc của chính các nền tảng. Người tiêu dùng không nên ảo tưởng rằng một điều luật sẽ dọn sạch mọi mập mờ chỉ sau một đêm.

Dẫu vậy, hướng đi là đúng. Một xã hội tiêu dùng trưởng thành là xã hội mà người bán được phép thuyết phục, nhưng không được phép đánh lừa về bản chất của lời thuyết phục ấy. Khi KOL buộc phải nói thật rằng mình được trả tiền, điều mất đi chỉ là một ảo giác, ảo giác về một người bạn đang khuyên nhủ mình. Còn điều nhận lại là nền tảng cho một mối quan hệ sòng phẳng giữa người có ảnh hưởng, nhãn hàng và công chúng.

Niềm tin không thể mua bằng cách giấu giếm, nó chỉ lớn lên khi mọi người cùng chơi trên một sân minh bạch. Và với mỗi gia đình đang hằng ngày đối diện cơn mưa quảng cáo, một dòng chữ thừa nhận tài trợ nhỏ bé đôi khi đáng giá hơn cả nghìn lời có cánh.