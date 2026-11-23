Khép lại 3 tuần tranh tài sôi nổi của Vòng Sơ khảo, đằng sau thành tích của những gương mặt xuất sắc nhất Tuần 3 là quá trình chủ động tìm hiểu pháp luật và ý thức trách nhiệm đối với vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Mỗi thí sinh đến từ những địa phương, môi trường học tập và công tác khác nhau, song đều có chung sự nghiêm túc trong cách tiếp cận cuộc thi cũng như tinh thần lan tỏa lối sống xanh ra cộng đồng.

Bắt đầu từ sự quan tâm đối với các thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook, thí sinh đạt giải Nhất Tuần 3 Trần Khánh Điệp (phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) đã chủ động nghiên cứu kỹ thể lệ và đăng ký tham gia. Chia sẻ về phương pháp làm bài, thí sinh đến từ Hà Tĩnh cho biết bản thân không có bí quyết đặc biệt, thay vào đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng thông qua việc đọc các văn bản, quy định pháp luật liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong quá trình dự thi, việc vận dụng kinh nghiệm thực tiễn kết hợp với tâm lý bình tĩnh, cẩn thận trong từng câu trả lời đã giúp thí sinh này lựa chọn được những đáp án chính xác.

Nhìn nhận sâu sắc hơn về giá trị của sân chơi này đối với nhận thức cá nhân, thí sinh Trần Khánh Điệp bày tỏ: "Qua cuộc thi, tôi hiểu rõ hơn rằng tiết kiệm năng lượng không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng và hướng tới phát triển bền vững."

Từ nền tảng kiến thức đã tiếp thu, thí sinh đạt giải Nhất khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các hành động cụ thể trong sinh hoạt và đi lại hằng ngày như tắt thiết bị điện khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức hợp lý, ưu tiên thiết bị tiết kiệm điện và hạn chế lãng phí nhiên liệu. Bên cạnh việc tự giác thực hiện, thí sinh Trần Khánh Điệp cũng đặt mục tiêu vận động, tuyên truyền người thân cùng duy trì những thói quen này, đồng thời gửi lời chúc các thí sinh ở các vòng thi tiếp theo giữ vững sự tự tin, bình tĩnh để biến kiến thức thành hành động thiết thực trong gia đình và cộng đồng.

Thí sinh Nguyễn Quang Tuyến (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết cuộc thi đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong thói quen sinh hoạt hằng ngày

Từng ghi dấu ấn khi đạt giải tại Tuần 2 và tiếp tục giành giải Nhì ở Tuần 3, thí sinh Nguyễn Quang Tuyến (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết cuộc thi đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong thói quen sinh hoạt hằng ngày. Chia sẻ về quá trình này, thí sinh đến từ Đồng Tháp cho biết: "Việc tiết kiệm năng lượng đối với mình đã chuyển từ ‘ý thức ghi nhớ’ thành ‘thói quen tự nhiên’ mỗi ngày".

Không dừng lại ở nguyên tắc cơ bản là tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, thí sinh Nguyễn Quang Tuyến còn chủ động thay thế các thiết bị cũ trong gia đình bằng những sản phẩm có dán nhãn năng lượng hiệu suất cao. Song song đó, thí sinh này duy trì việc theo dõi mức tiêu thụ điện hằng tháng để kịp thời điều chỉnh nhu cầu sử dụng, đồng thời tích cực chia sẻ, lan tỏa thói quen tiết kiệm điện đến người thân và đồng nghiệp xung quanh.

Qua quá trình tham gia, thí sinh Vương Thị Thanh Thúy (Học viện Tài chính) nhận thức rõ hơn rằng việc tiết kiệm năng lượng không chỉ dừng lại ở câu chuyện giảm chi phí hóa đơn tiền điện cho mỗi gia đình mà còn là trách nhiệm chung của mỗi công dân trong việc bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Với thí sinh đạt giải Ba Tuần 3 Vương Thị Thanh Thúy (Học viện Tài chính), cơ duyên đến với cuộc thi bắt đầu từ thông tin chia sẻ trên Fanpage Sinh viên 5 Tốt của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Để chuẩn bị cho phần thi, thí sinh Vương Thị Thanh Thúy đã dành thời gian đọc kỹ 5 văn bản pháp luật (gồm 2 bộ Luật và 3 Chỉ thị) được đăng tải trên website cuộc thi nhằm nắm chắc các quy định cốt lõi. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thí sinh đã vào thi trực tuyến đúng giờ và đọc kỹ từng câu hỏi để đạt điểm số cao nhất.

Đánh giá về hình thức truyền tải nội dung của Ban Tổ chức, sinh viên Học viện Tài chính chia sẻ: "Theo em, cuộc thi là một sân chơi bổ ích, giúp truyền tải những quy định pháp luật vốn khô khan trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn rất nhiều." Qua quá trình tham gia, thí sinh Vương Thị Thanh Thúy nhận thức rõ hơn rằng việc tiết kiệm năng lượng không chỉ dừng lại ở câu chuyện giảm chi phí hóa đơn tiền điện cho mỗi gia đình mà còn là trách nhiệm chung của mỗi công dân trong việc bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Từ nhận thức đó, thí sinh đạt giải Ba đã xây dựng cho mình những nguyên tắc sinh hoạt xanh rõ ràng sau cuộc thi như duy trì thói quen sử dụng xe buýt điện hằng ngày để tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải; tận dụng tối đa nguồn ánh sáng, gió tự nhiên cùng các thiết bị tích hợp năng lượng mặt trời; tắt các thiết bị điện khi không sử dụng và cài đặt điều hòa ở mức nhiệt độ từ 26°C.

Từ những câu chuyện thực tế của các thí sinh đạt giải tại Tuần 3, có thể thấy Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra kiến thức trực tuyến. Thông qua quá trình chủ động nghiên cứu quy định pháp luật, mỗi người tham gia đã tự điều chỉnh thói quen tiêu dùng năng lượng của bản thân theo hướng hợp lý, tiết kiệm, qua đó góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh năng lượng trong học tập, sinh hoạt hằng ngày.