Khi kiểm soát bóng trở thành vũ khí phòng ngự đáng sợ nhất của Barcelona

3 điểm khẳng định đẳng cấp của đội khách

Barcelona đánh bại Atletico Madrid 2-1 ngay trên sân Metropolitano ở vòng 12 La Liga 2026/27, qua đó chấm dứt chuỗi 7 trận thắng liên tiếp của đối thủ. Dù bị dẫn bàn từ sớm, đội bóng của Hansi Flick vẫn kiên trì với lối chơi kiểm soát bóng và tạo ra sự khác biệt trong hiệp 2.

Chiến thắng này càng có ý nghĩa khi Barcelona nới rộng khoảng cách với Atletico lên 5 điểm trong cuộc đua vô địch.

Barcelona tiếp tục làm mưa làm gió ở La Liga nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội

Barcelona kiểm soát bóng vượt trội

Atletico khởi đầu tốt hơn và mở tỷ số ở phút 10 nhờ Giuliano Simeone. Đội chủ nhà liên tục gây khó khăn bằng những pha phản công nhanh, nhưng Barcelona dần giành lại thế trận và có bàn gỡ hòa của Fermín López cuối hiệp 1.

Theo thống kê có được, Barcelona kiểm soát bóng 63%, thực hiện 675 đường chuyền với 615 lần chính xác, đạt tỷ lệ 91%. Trong khi đó, Atletico chỉ cầm bóng 37%, chuyền chính xác 317/391 lần, tương đương 81%.

Đội khách còn có 66 lần đưa bóng vào 1/3 sân cuối cùng, gần gấp đôi Atletico với 34 lần. Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương cũng nghiêng về Barcelona với tỷ lệ 27-19.

Khả năng giữ bóng chắc và phối hợp liên tục giúp các học trò của Flick duy trì sức ép, buộc Atletico phải dành nhiều thời gian phòng ngự.

Hiệp 2 tạo nên khác biệt

Sau giờ nghỉ, Barcelona hoàn toàn chiếm ưu thế về khả năng tấn công. Đội khách tung ra 10 cú sút, gấp 5 lần Atletico. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cũng nghiêng về Barcelona với tỷ lệ 0,71-0,15.

Đặc biệt, Atletico không có cú sút trúng đích nào trong hiệp đấu này. Đây là sự sa sút đáng kể so với 45 phút đầu, khi đội bóng của Diego Simeone từng có 7 pha dứt điểm và nhiều cơ hội nguy hiểm.

Một thay đổi quan trọng đến từ Frenkie de Jong, người được tung vào sân đầu hiệp 2. Tiền vệ Hà Lan hoàn thành 65/67 đường chuyền, đạt độ chính xác khoảng 97%, giúp Barcelona phối hợp chắc chắn hơn và hạn chế những tình huống mất bóng nguy hiểm.

Hansi Flick cũng điều chỉnh cách pressing, yêu cầu các cầu thủ áp sát đối phương quyết liệt hơn. Atletico gặp nhiều khó khăn khi triển khai bóng từ sân nhà, trong khi Barcelona liên tục giành lại quyền kiểm soát để tổ chức tấn công.

Những cá nhân quyết định trận đấu

Ở tuyến dưới, Pau Cubarsí gây ấn tượng với 106/108 đường chuyền chính xác, đạt 98,1%. Trung vệ trẻ còn có 6 pha phá bóng và 3 lần cắt bóng, góp phần ngăn chặn các đợt phản công.

Pedri cũng đóng vai trò quan trọng khi thực hiện thành công 66/74 đường chuyền, có 87 lần chạm bóng và 5 lần thu hồi bóng.

Trên hàng công, Lamine Yamal tạo ra 7 cơ hội dứt điểm cho đồng đội. Chính cầu thủ trẻ này kiến tạo để Fermín ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 66.

Fermín là người chơi nổi bật nhất với 2 bàn thắng sau 6 pha dứt điểm, trong đó có 3 lần đưa bóng trúng đích. Khả năng chọn vị trí và tận dụng cơ hội của tiền vệ Tây Ban Nha giúp Barcelona chuyển ưu thế trên sân thành chiến thắng.

Barcelona vẫn còn điểm yếu

Kiểm soát tốt nhưng vẫn còn điểm yếu

Dù áp đảo về số lần dứt điểm với tỷ lệ 19-9, Barcelona thực tế không tạo ra quá nhiều cơ hội thực sự rõ ràng so với Atletico.

Cả hai đội đều có 4 cú sút trúng đích. Atletico thậm chí sở hữu 4 cơ hội lớn, nhiều hơn Barcelona 1 lần. Chỉ số xG cả trận cũng khá cân bằng, lần lượt khoảng 1,53 và 1,60.

Những thống kê này cho thấy Atletico vẫn rất nguy hiểm khi có khoảng trống để phản công. Barcelona giành chiến thắng nhờ chơi tốt hơn sau giờ nghỉ, đồng thời tận dụng cơ hội hiệu quả hơn đối thủ.

Với Hansi Flick, chiến thắng tại Metropolitano khẳng định giá trị của lối đá kiểm soát bóng khi được kết hợp với pressing và những điều chỉnh chiến thuật hợp lý. Tuy nhiên, Barcelona vẫn cần cải thiện khả năng phòng ngự trước các pha phản công nếu muốn duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch La Liga.