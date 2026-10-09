Khi ' khéo' là chiếc cầu nối những bờ vui

Những cuộc hòa giải án hôn nhân gia đình được đội ngũ Thẩm phán TAND khu vực 4 - Cần Thơ đặc biệt chú trọng nhằm tìm ra hướng đi tốt nhất cho những cặp vợ chồng

Nhận thức sâu sắc rằng đằng sau mỗi lá đơn xin ly hôn là một mái ấm đang đứng trước nguy cơ rạn nứt, Đảng bộ bộ phận TAND khu vực 4- Cần Thơ đã không ngừng đổi mới phương pháp công tác.

Đặc biệt, với sự chỉ đạo của lãnh đạo tòa án thực hiện theo Hướng dẫn số 26-HD/BTGDVTU, ngày 26/6/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ về triển khai, thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2026 - 2030, TAND khu vực 4 - Cần Thơ đã triển khai mô hình “Dân vận khéo” mức 3 với trọng tâm nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật hôn nhân gia đình ngay trong từng khâu hòa giải và xét xử.

Chính việc đưa tinh thần dân vận vào chốn nghị trường đã tạo nên những chuyển biến tích cực, biến Tòa án không chỉ là nơi phân xử đúng sai mà còn là nơi thấu hiểu, sẻ chia và hàn gắn.

Giữ lửa mái ấm, gieo mầm nhân văn

Chìa khóa tạo nên sự khác biệt của mô hình “Dân vận khéo” tại TAND khu vực 4 chính là sự kiên trì lắng nghe và thấu hiểu của đội ngũ Thẩm phán cùng cán bộ tiến hành tố tụng.

Thay vì áp đặt ngay các chế tài hay thực hiện quy trình tố tụng một cách máy móc, các Thẩm phán đã "khéo" lồng ghép công tác giáo dục pháp luật, nhẹ nhàng phân tích giúp các bên đương sự bình tâm nhìn nhận lại chặng đường gắn bó.

Bằng sự chân thành và trách nhiệm, các Thẩm phán đã khéo léo khơi gợi tình cảm vợ chồng, động viên họ gạt bỏ những mâu thuẫn cá nhân nhỏ nhặt để cùng hướng về quyền lợi cốt lõi là việc nuôi dạy con chung trong một môi trường trọn vẹn.

Việc ưu tiên lựa chọn phương án hòa giải thành đoàn tụ, hỗ trợ các cặp vợ chồng tự thỏa thuận hàn gắn không chỉ thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc mà còn chủ động ngăn ngừa những hệ lụy xã hội lâu dài.

Bên cạnh đó, TAND khu vực 4 - Cần Thơ còn chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông như: Báo Công lý, Báo và PTTH Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi những câu chuyện hàn gắn thành công, qua đó truyền cảm hứng và lan tỏa thông điệp tích cực về xây dựng gia đình hạnh phúc trong cộng đồng.

Giá trị bền vững cho cộng đồng

Trong năm qua, hiệu quả lan tỏa từ phương châm "Dân vận khéo" đã gặt hái được những thành quả rất đáng tự hào, được minh chứng rõ nét qua các số liệu thống kê nghiệp vụ của đơn vị.

Đội ngũ Thẩm phán đơn vị trong quá trình hòa giải án hôn nhân và gia đình luôn kiên trì lắng nghe và khéo léo lồng ghép những câu chuyện, những ý kiến chân thành giúp hàn gắn mâu thuẫn gia đình

Trong tổng số 1.029 vụ án hôn nhân và gia đình được thụ lý, TAND khu vực 4 đã giải quyết thành công 987 vụ, đạt tỷ lệ 95,92%.

Tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành công chung toàn đơn vị đạt 65,5% với 1.823/2.785 vụ việc.

Đặc biệt, với cơ chế hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, đơn vị đã lập thành tích xuất sắc khi hòa giải thành công 419/419 vụ, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, tiến độ và chất lượng xét xử của Tòa án luôn được giữ vững với bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết 10,56 vụ việc/tháng, hoàn toàn không phát sinh án quá thời hạn.

Đồng thời, tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan được khống chế ở mức cực thấp chỉ 0,06%.

Bà Võ Hà Thía, Chánh án TAND khu vực 4 - Cần Thơ cho biết, sau mỗi lá đơn xin ly hôn không chỉ là mâu thuẫn của hai người trưởng thành, mà còn là sự tổn thương của trẻ nhỏ và nguy cơ đổ vỡ của một mái ấm.

Xác định hòa giải thành là thắng lợi của cả hai bên, đơn vị không xem đây là một thủ tục hành chính thuần túy.

Với mô hình 'Dân vận khéo', từng Thẩm phán và Hòa giải viên luôn chủ động 'trọng dân, gần dân, hiểu dân', kiên nhẫn lắng nghe để tìm đúng căn nguyên mâu thuẫn.

Không chỉ giải thích quy định pháp luật, chúng tôi còn chia sẻ bằng đạo lý, tình người và sự chân thành. Chính sự thấu cảm đó đã giúp nhiều đôi vợ chồng giải tỏa được xung đột, tự nguyện nắm tay nhau trở về.

Kết quả hòa giải đạt chỉ tiêu cao không chỉ là thành tích của đơn vị, mà niềm vui lớn nhất là giữ lại được sự bình yên cho từng mái nhà.

Thành công của mô hình không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng áp lực cho hệ thống tư pháp mà còn củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân vào công lý, góp phần giữ gìn sự ổn định và phát triển bền vững cho địa phương.