Khi iPhone 18 Pro tiếp tục dùng nhôm, vì sao Apple vẫn dành titan cho iPhone Duo?

Cùng dùng A20 Pro nhưng hai chiếc iPhone cần hai kiểu khung khác nhau

Theo thông số Apple công bố, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đều sử dụng thiết kế nguyên khối nhôm. Trong khi đó, iPhone Duo có khung máy và ốp bản lề được chế tạo từ titan Cấp 5.

iPhone Duo có khung máy và ốp bản lề được chế tạo từ titan Cấp 5

Nếu chỉ nhìn theo cách phân cấp smartphone truyền thống, lựa chọn này khá bất ngờ. Titan thường được liên tưởng với vật liệu cao cấp hơn, trong khi dòng Pro lại là nơi Apple tập trung camera, hiệu năng và những công cụ chuyên nghiệp nhất.

Nhưng Duo đặt ra một bài toán kết cấu hoàn toàn khác. Bản lề của thiết bị gồm hơn 100 thành phần nhằm kiểm soát chuyển động và nâng đỡ khu vực trung tâm màn hình. Apple còn bố trí các gân gia cường bên trong và sử dụng những đoạn chèn sợi gốm tại vị trí ăng-ten để tăng độ cứng cho khung.

Bản lề của thiết bị gồm hơn 100 thành phần nhằm kiểm soát chuyển động và nâng đỡ khu vực trung tâm màn hình

Trong bối cảnh đó, titan trên Duo không nên được hiểu đơn giản là một chi tiết để tạo cảm giác đắt tiền. Apple trực tiếp nhấn mạnh titan Cấp 5 khi mô tả độ bền và độ cứng của sản phẩm. Điều này cho thấy vật liệu đang phục vụ chính kiến trúc gập – nơi thân máy vừa phải mỏng, vừa phải duy trì sự chắc chắn quanh một hệ thống cơ khí phức tạp.

Nhôm trên dòng Pro không có nghĩa là Apple “hạ cấp” vật liệu

Ở chiều ngược lại, việc dòng Pro sử dụng nhôm cũng khó xem là một bước lùi.

iPhone 18 Pro và Pro Max tiếp tục dùng A20 Pro cùng buồng hơi thế hệ mới để duy trì hiệu năng trong các tác vụ nặng. Apple xác nhận cả hai máy sử dụng thiết kế nguyên khối nhôm, trong đó 85% lượng nhôm ở vỏ máy đến từ vật liệu tái chế.

Apple xác nhận cả hai máy sử dụng thiết kế nguyên khối nhôm, trong đó 85% lượng nhôm ở vỏ máy đến từ vật liệu tái chế

Cách tiếp cận này thực tế đã xuất hiện từ iPhone 17 Pro. Khi giới thiệu thế hệ năm 2025, Apple giải thích khung nguyên khối nhôm được kết hợp với buồng hơi hàn laser để truyền nhiệt ra phần vỏ và phân phối nhiệt trên toàn hệ thống. Khi đó, hãng nhấn mạnh đặc tính nhẹ và khả năng dẫn nhiệt của hợp kim nhôm trong mục tiêu duy trì hiệu năng.

Điều đó cho thấy Apple dường như đã rời xa tư duy “một vật liệu cao cấp nhất phải xuất hiện trên mọi flagship”.

Với dòng Pro, ưu tiên là camera, hiệu năng duy trì và khả năng quản lý nhiệt cho A20 Pro. Với Duo, Apple phải giải quyết thêm một bài toán khác: làm hai nửa thân máy đủ mỏng nhưng vẫn đủ cứng để chứa màn hình gập và hệ thống bản lề.

Hai dòng sản phẩm cùng nằm ở phân khúc cao cấp nhưng vật liệu phục vụ hai mục tiêu khác nhau.

Titan trên Duo phản ánh một cách phân cấp flagship mới

Tại thị trường Việt Nam, nhiều đơn vị bán lẻ đã công bố giá bán iPhone Duo ngay sau sự kiện ra mắt. Theo khảo sát, iPhone Duo tại Viettel Store có giá niêm yết lần lượt là 64.990.000 VND cho bản 256GB, 71.490.000 VND cho bản 512GB, 84.490.000 VND cho bản 1TB và 103.990.000 VND cho bản 2TB.

Ở mức giá đó, iPhone Duo trở thành một nhánh flagship khác biệt thay vì đơn thuần đứng trên Pro Max theo mọi tiêu chí.

Duo không sở hữu hệ camera Pro hoàn chỉnh như 18 Pro Max, nhưng lại có những thành phần mà dòng Pro không cần: khung titan Cấp 5, ốp bản lề titan in 3D, bản lề hơn 100 chi tiết và một tấm titan bổ sung bên dưới màn hình trong để tăng độ bền. Apple còn sử dụng kính cường lực ở cả phía trên và dưới tấm nền gập cùng lớp keo đặc biệt cho phép các lớp dịch chuyển tương đối khi màn hình uốn cong, nhằm giảm ứng suất tại vùng gập.

Vì thế, việc titan xuất hiện trên Duo nhưng không trở lại với 18 Pro có thể xem là một dấu hiệu đáng chú ý về cách Apple đang định nghĩa flagship. Vật liệu không còn là huy hiệu để phân biệt máy đắt và rẻ; nó trở thành một phần của lời giải kỹ thuật cho từng hình thái iPhone.