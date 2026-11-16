Khi huyền thoại hóa thành biểu tượng

Gắn với thắng cảnh ấy là câu chuyện truyền thuyết về tình yêu thủy chung, son sắt. Chuyện kể rằng, sau những biến cố và thử thách, đôi trai gái vẫn một lòng hướng về nhau, nguyện gắn bó đến trọn đời. Cảm động trước tình yêu ấy, trời đất đã hóa họ thành hai khối đá, mãi mãi ở bên nhau. Qua lời kể của nhiều thế hệ, câu chuyện dần trở thành một phần nét đẹp văn hóa dân gian, gửi gắm quan niệm về tình yêu và lòng thủy chung của người Việt.

Lật lại những trang sử về Sầm Sơn từ hơn 1 thế kỷ trước, khi nơi đây còn là một làng chài Trường Lệ hoang sơ (thuộc huyện Quảng Xương cũ), người Pháp đã sớm nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của vùng biển này. Trong những tấm bưu thiếp cổ từ thập niên 1900, Hòn Trống Mái hiện lên giữa một vùng núi non trơ trọi sỏi đá, chưa có rừng thông bao phủ như ngày nay. Thời bấy giờ, người Pháp gọi đây là “tảng đá treo” (la pierre suspendue) bởi sự sắp đặt kỳ lạ của tạo hóa: ba khối đá khổng lồ chồng lên nhau chênh vênh nhưng lại vô cùng vững chãi.

Người Pháp gọi hòn Trống Mái là tảng đá treo. Những năm đầu thế kỷ XX, khu vực này không có cây cối, trơ trọi sỏi đá. (Ảnh tư liệu)

Không chỉ mang màu sắc huyền thoại, Hòn Trống Mái còn gây ấn tượng bởi hình dáng độc đáo do thiên nhiên tạo tác qua thời gian. Hai khối đá có hình dáng như đôi chim đang quấn quýt, một khối lớn hơn, một khối nhỏ hơn, cùng hướng về nhau. Sự cân bằng tưởng chừng mong manh ấy lại tạo nên nét riêng khó trộn lẫn, khiến thắng cảnh trở thành điểm dừng chân không thể bỏ qua mỗi khi du khách đến với biển Sầm Sơn.

Qua năm tháng, cảnh quan xung quanh đã có nhiều đổi thay. Những con đường được mở rộng, các hoạt động du lịch ngày càng phát triển, lượng du khách tìm về ngày một đông. Thế nhưng, giữa nhịp sống sôi động của một đô thị biển, Hòn Trống Mái vẫn giữ được vị trí riêng - không chỉ là một điểm tham quan, mà còn là dấu ấn văn hóa gắn với hình ảnh vùng biển này.

Ngày nay, mỗi người tìm đến có thể mang theo một lý do khác nhau: người muốn ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên, người tò mò về câu chuyện tình yêu trong truyền thuyết, người đơn giản muốn lưu lại một khoảnh khắc bên thắng cảnh nổi tiếng. Nhưng có lẽ, điều khiến nơi đây được nhớ đến lâu bền chính là sự hòa quyện giữa cảnh sắc và câu chuyện, giữa những gì thiên nhiên tạo nên và những giá trị được con người gửi gắm.

Hòn Trống Mái ngày nay đã được bao phủ bởi rừng cây xanh ngát.

Thời gian có thể làm thay đổi diện mạo của một vùng đất, nhưng những biểu tượng mang trong mình câu chuyện và ký ức vẫn luôn có cách để ở lại. Hòn Trống Mái cũng vậy - một thắng cảnh không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên và sức sống bền bỉ của những giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ.