Những cánh rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh quản lý.

Xanh từ rừng...

Ở thôn Nam Sơn, xã Yên Thọ, câu chuyện giữ rừng của người dân nơi đây giờ có thêm niềm vui mới. Không chỉ góp sức bảo vệ những cánh rừng tự nhiên, bà con còn được hưởng lợi từ nguồn kinh phí chi trả giảm phát thải khí nhà kính. Ông Lê Huy Mạnh, Trưởng thôn Nam Sơn cho biết: “Tổ cộng đồng của thôn có 245 hộ tham gia nhận khoán bảo vệ rừng tự nhiên từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh. Từ nguồn kinh phí ERPA, bà con đã cùng bàn bạc, thống nhất sử dụng khoản hỗ trợ để tu sửa, mua sắm thiết bị tại khu vui chơi nhà văn hóa; xây dựng đường bê tông nông thôn... Những công trình không lớn, nhưng là thành quả được người dân cùng lựa chọn từ nguồn lợi gắn với rừng”.

Tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh, nguồn kinh phí ERPA cũng được sử dụng để hỗ trợ các cộng đồng gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Theo báo cáo của đơn vị, lũy kế đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn thu ERPA đạt hơn 2,86 tỷ đồng; đã giải ngân hơn 2,604 tỷ đồng, trong đó hơn 2,591 tỷ đồng được quyết toán. Nguồn kinh phí này đã được triển khai qua 50 lượt hỗ trợ cộng đồng tại 7 xã, góp phần cải thiện sinh kế, điều kiện sinh hoạt và khuyến khích người dân tham gia tuần tra, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ở những địa bàn miền núi, nơi người dân sống gần rừng và sinh kế còn phụ thuộc nhiều vào tài nguyên rừng, những khoản hỗ trợ này có ý nghĩa thiết thực. Thanh Hóa là tỉnh có diện tích rừng lớn, nhiều tiềm năng phát huy giá trị từ khả năng hấp thụ, lưu giữ carbon của rừng. Đây cũng là cơ sở để tỉnh tham gia cơ chế chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải khí nhà kính. Từ khi Nghị định số 107/2022/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ được triển khai, Thanh Hóa đã rà soát, xác định hơn 365.000ha rừng tự nhiên thuộc đối tượng tham gia ERPA. Phạm vi thụ hưởng rộng, từ các chủ rừng là tổ chức, UBND cấp xã được giao quản lý rừng đến hàng chục nghìn hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư. Riêng giai đoạn 2023-2025, tỉnh đã giải ngân hơn 192 tỷ đồng cho các chủ rừng thuộc đối tượng thụ hưởng. Nguồn kinh phí được phân bổ đến nhiều nhóm đối tượng, góp phần đưa lợi ích từ rừng đến gần hơn với những người trực tiếp quản lý, bảo vệ rừng.

Theo Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng, môi trường và Phòng, chống thiên tai Thanh Hóa, nguồn kinh phí ERPA góp phần cải thiện sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người làm nghề rừng. Việc gắn lợi ích với trách nhiệm bảo vệ rừng cũng góp phần nâng cao ý thức của người dân, cộng đồng và các chủ rừng trong tuần tra, kiểm tra, phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng...

Bài toán duy trì nguồn lực ERPA

Sau 3 năm triển khai Nghị định về ERPA, nguồn kinh phí chi trả giảm phát thải đã bổ sung nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Thanh Hóa. Qua đánh giá của các đơn vị triển khai, chính sách không chỉ hỗ trợ hộ gia đình đầu tư sinh kế, mà còn giúp các cộng đồng dân cư có thêm kinh phí xây dựng, sửa chữa công trình, mua sắm thiết bị thiết yếu tại thôn, bản. Đối với các chủ rừng là tổ chức, nguồn chi trả ERPA góp phần bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, thực tế triển khai cũng cho thấy không ít khó khăn. Nhu cầu hỗ trợ sinh kế của người dân còn lớn, trong khi nguồn lực có hạn; năng lực lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả ở một số cộng đồng chưa đồng đều. Địa bàn miền núi rộng, địa hình chia cắt, diện tích rừng phân tán cũng khiến công tác kiểm tra, giám sát gặp nhiều trở ngại.

Tại hội nghị tổng kết, đánh giá thực hiện thí điểm ERPA trên địa bàn tỉnh, những điểm nghẽn trong quá trình triển khai được đưa ra phân tích. Trong đó, quy định về sử dụng nguồn kinh phí còn một số nội dung chưa phù hợp với thực tiễn; phạm vi áp dụng một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh còn hạn chế. Mặt khác, phần lớn hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng tham gia bảo vệ rừng sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, diện tích nhận khoán phân tán, mức chi trả trên mỗi hecta còn thấp, nên khoản kinh phí đến từng hộ chưa thực sự tạo được động lực mạnh. Ở góc độ đơn vị trực tiếp triển khai, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh cho rằng: “Tỉnh cần đánh giá những mô hình hỗ trợ cộng đồng phát huy hiệu quả, tiếp tục lồng ghép nguồn lực ERPA với các chương trình phát triển lâm nghiệp, bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế. Đồng thời, huy động thêm các nguồn tài chính hợp pháp để duy trì sự tham gia của người dân sau giai đoạn thí điểm”.

Về lâu dài, để nguồn lực ERPA phát huy hiệu quả, Thanh Hóa cần tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý rừng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tăng cường giám sát kết quả giảm phát thải và bảo đảm minh bạch trong phân bổ, sử dụng kinh phí. Trong đó, điều quan trọng là người dân, cộng đồng trực tiếp tham gia giữ rừng phải được hưởng lợi tương xứng. Khi lợi ích gắn với trách nhiệm, việc bảo vệ rừng mới có thể trở thành công việc được duy trì bền bỉ từ chính mỗi cộng đồng.